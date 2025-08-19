Russell Berlibur di Tempat Pertemuan Wolff dan Verstappen

George Russell memilih untuk menghabiskan liburan musim panas di Sardinia, tempat yang sama di mana Team Principal Mercedes Toto Wolff dirumorkan bertemu dengan pembalap Red Bull Max Verstappen.

Pertemuan antara Wolff dan Verstappen diduga terjadi di sebuah kapal pesiar di Mediterania bulan lalu, tak lama setelah kepergian Christian Horner sebagai kepala tim Red Bull.

Dugaan pertemuan itu rumor kepindahan juara dunia empat kali milik Red Bull untuk bergabung dengan Mercedes tahun depan dan memicu pergerakan besar di bursa pembalap.

Saat itu, Wolff mengaku bahwa dia dan Verstappen berada di Sardinia pada saat yang sama tetapi tidak mengkonfirmasi bahwa mereka sedang berlibur bersama.

“Apa yang baru adalah orang-orang membuat kolase foto dengan pesawat terbang! Kami belum pernah mengalami itu sebelumnya,” kata Wolff saat ditanya soal pertemuan dengan Verstappen.

“Tetapi jika Anda menghabiskan liburan Anda dekat satu sama lain, itu tidak berarti bahwa Anda akan bekerja sama di F1.

"Kami selalu berhubungan baik dan, secara kebetulan, kami suka menghabiskan liburan kami di tempat yang sama."

Apakah Russel ke Sardinia untuk kontrak baru Mercedes?

Tepat sebelum libur musim panas, Verstappen berkomitmen tetap di Red Bull untuk musim 2026, yang mengakhiri spekulasi seputar masa depannya untuk saat ini.

Dan kurang dari satu bulan kemudian, Russell mengunjungi pulau yang sama untuk liburan musim panasnya sendiri. Mengunggah foto dengan pasangannya Carmen Montero Mundt di Instagram, dia menulis: "Merindukan balapan, menikmati liburan."

Dia kembali ke Monaco pada hari Senin dengan postingan lain: “Liburan berakhir. Kembali ke pekerjaan.”

Jika Mercedes pada akhirnya merekrut Verstappen dari Red Bull, salah satu dari Russell atau rekan satu timnya, rookie Italia Kimi Antonelli, harus menyerahkan kursinya untuk 2026.

Terlepas dari musim yang kuat, termasuk kemenangan Grand Prix Kanada, Russell belum ditawari kontrak untuk era baru F1 mulai tahun depan.

Ketika spekulasi Verstappen dan Mercedes berada di titik puncak, Russell bersikeras bahwa kursinya aman, mengatakan perubahan apa pun akan datang di sisi lain garasi.

Wolff sejak itu telah mengindikasikan bahwa Russell dan Antonelli akan tetap bersama Mercedes pada tahun 2026, meskipun tidak jelas kapan kesepakatan dapat dicapai.

Setelah mengklaim podium terakhir kali di Grand Prix Hungaria, Russell bersikeras bahwa prioritasnya adalah liburan - tidak terburu-buru menandatangani kontrak Mercedes.

"Sejujurnya, saya hanya ingin beristirahat, mengisi ulang, kembali dengan lebih kuat," katanya.

"Tidak ada tekanan waktu dengan cara apa pun. Itu akan terjadi ketika itu terjadi. Ini adalah 'kapan' bukan 'jika'.

“Saya berusia 27 tahun sekarang, saya sudah bersama tim selama empat tahun, tahun depan akan menjadi tahun kelima saya.

"Kami ingin membangun hubungan bersama tetapi itu harus benar.

"Saya tidak ingin terburu-buru, saya sudah menunggu 12 bulan jadi saya tidak akan terburu-buru lebih dari dua minggu."