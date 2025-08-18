Verstappen: Red Bull Perlu "Membangun Kembali" untuk Menggulingkan McLaren

Red Bull mengalami penurunan performa drastis tahun ini, bahkan juara dunia empat kali Max Verstappen menyebut RB21 lambat dan sulit dikendarai.

Setelah 14 putaran, tim Milton Keynes hanya mencetak 194 poin, kurang dari setengah poin yang mereka kumpulkan pada tahap yang sama di musim sebelumnya ketika mereka memimpin klasemen konstruktor.

Bagi Verstappen, penurunan performa tim hanyalah bagian dari siklus alami persaingan F1.

Saat ia naik ke Red Bull pada tahun 2016, tim sedang mengalami masa yang relatif sulit setelah bertahun-tahun meraih kesuksesan bersama pendahulunya, Sebastian Vettel.

Butuh lima tahun lagi sebelum Red Bull kembali meraih gelar juara, dan prosesnya melibatkan pemisahan tim dari mitra lamanya, Renault, untuk menjalin aliansi kerja baru dengan Honda.

Verstappen memperingatkan Red Bull harus membangun kembali

Max Verstappen

Verstappen yakin Red Bull kembali mengalami fase transisi serupa, dengan pemecatan Christian Horner sebagai Team Principal dan tim bersiap untuk menjalankan program mesin internalnya mulai tahun 2026.

"Tim ini telah bertransformasi dari memenangkan kejuaraan sebelum saya tiba, menjadi sedikit melalui fase pembangunan kembali ketika saya tiba, dan kemudian kami benar-benar mencapai puncaknya lagi dengan memenangkan kejuaraan," ujarnya kepada situs web resmi F1.

"Sekarang saya merasa seperti [ada] sedikit pembangunan kembali. Kami, tentu saja, masih tim yang sangat kuat, tetapi saya pikir untuk melangkah maju lagi, mungkin ada sedikit pembangunan kembali atau restrukturisasi, dan memahami sedikit lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi, dan itu tentu saja membutuhkan sedikit waktu, tetapi semoga tidak terlalu lama."

Ia menambahkan: "Saya pikir itu juga sedikit mentalitas tim [untuk bangkit dari keterpurukan], selalu seperti itu, jadi saya tidak terlalu khawatir tentang itu."

Verstappen membahas rumor kepergian dari Red Bull

Verstappen telah menjadi bintang bagi Red Bull, memenangkan empat kejuaraan pembalap berturut-turut antara tahun 2021 dan 2024.

Namun, konflik internal dan penurunan performa memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia memutuskan kontrak dan pindah ke tempat lain, dan baru setelah GP Hungaria ia berkomitmen untuk bertahan di Red Bull satu musim lagi.

Ronde Budapest juga menandai balapan ke-200-nya bersama Red Bull, mengukuhkan statusnya sebagai pembalap terlama di tim tersebut.

Ketika ditanya tentang rumor seputar masa depannya, Verstappen berkata: "Yah, masalahnya adalah selalu ada orang lain yang banyak bicara, sementara saya tidak benar-benar bicara, karena pertama-tama, saya tidak perlu, saya tidak perlu mengatakan apa-apa.

"Saya pikir itu juga lebih baik untuk semua orang, daripada hanya berbasa-basi. Lagipula itu tidak masuk akal, hanya buang-buang waktu saja.

"Tapi bagi saya, saya sangat fokus pada tahun '26 bersama tim, untuk menatap ke depan dan memastikan bahwa kami mematuhi peraturan, dan bahwa kami kompetitif sejak awal."