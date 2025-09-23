Tsunoda Jelaskan Keputusan Menahan Norris di GP Azerbaijan

,

Yuki Tsunoda menikmati akhir pekan terbaiknya sebagai pembalap Red Bull.

Pembalap Jepang itu start dan finis keenam di Baku, hasil terbaiknya sejak menggantikan Liam Lawson di Suzuka. Namun, ia mungkin seharusnya finis lebih tinggi.

Ia awalnya kembali ke balapan di posisi kelima setelah melakukan pit stop di menit-menit akhir untuk mengganti ban Medium.

Namun, karena ban dingin, Lawson berhasil mendahuluinya di Tikungan 3. Tsunoda menyerang pembalap Selandia Baru itu tetapi tidak berhasil menyalipnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Di akhir balapan, Tsunoda berada di belakang Lando Norris dan Lewis Hamilton

Berbicara kepada F1 TV setelah balapan, Tsunoda menekankan pentingnya menjaga Norris tetap di belakang, yang memengaruhi intensitasnya menyerang Lawson di depan.

“Terutama [dengan] McLaren di belakang, [saya] memikirkan kejuaraan, baik kejuaraan tim maupun kejuaraan pembalap untuk Max,” kata Tsunoda.

“Ada banyak peluang di mana saya mungkin bisa masuk dan menyerang Liam, tetapi ada risiko yang jauh lebih besar bahwa McLaren mungkin akan menyalip kami berdua, atau salah satu [dari kami],” katanya.

“Jadi saya pikir sebagai [pembalap] Red Bull, Anda tidak ingin mengalami hal itu, dan saya pikir saya membuat keputusan yang tepat [dengan] tidak menantangnya. Tetapi di saat yang sama, saya juga tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menyalip dengan nyaman.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Tsunoda memiliki “lebih banyak kepercayaan diri”

Akhir pekan di Baku tampaknya menjadi terobosan besar bagi Tsunoda.

Meskipun Tsunoda telah mencatatkan peningkatan lebih dari satu putaran dalam beberapa balapan terakhir, selisih waktunya dengan Verstappen dalam balapan masih besar.

George Russell and Yuki Tsunoda

Tsunoda senang bahwa usahanya untuk meningkatkan kecepatan balapannya tampaknya membuahkan hasil setelah penampilan yang kuat pada hari Minggu.

“Ini sesuatu yang memberi saya lebih banyak kepercayaan diri untuk masa depan,” tambahnya. “Kami membuat beberapa perubahan pada mobil. Saya mendapat banyak dukungan dari tim.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya juga berusaha keras untuk balapan jarak jauh saya. Minggu lalu saya melihat beberapa tren yang dilakukan Max sedikit berbeda dibandingkan dengan saya dan saya punya ide dan langsung menerapkannya di simulator dan saya merasakan sesuatu yang baik di sana.

“Tapi jelas menerapkannya di trek sungguhan ini adalah cerita yang [sangat] berbeda. Saya bisa mencoba beberapa langkah dan FP2 menunjukkan beberapa langkah yang bagus dengan itu. Itu terbayar dengan sangat baik dari simulator.

“Ini belum mencapai level yang saya inginkan, tetapi saya pikir dari perubahan pada mobil, ini sangat membantu saya. Selain itu, beberapa bagian dari gaya mengemudi saya cocok dengan perubahan ini, jadi saya akan mempertahankan apa yang saya lakukan sekarang dan terus berkembang.”