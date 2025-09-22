Christian Horner Mendapat Pesangon Besar setelah Dipecat Red Bull

Christian Horner dikabarkan menerima pesangon sebesar £80 juta setelah dipecat Red Bull.

Paket pesangon yang menggiurkan ini telah banyak diberitakan setelah Horner resmi meninggalkan Red Bull setelah 20 tahun memimpin.

Namun, terdapat perbedaan dalam jumlah pesangon yang dilaporkan, dengan BBC Sport mengklaim jumlahnya mencapai €60 juta (£52 juta).

Horner dibebastugaskan dari jabatannya sebagai CEO dan kepala tim Red Bull 10 minggu yang lalu, tetapi pria Inggris berusia 51 tahun ini baru resmi meninggalkan perusahaan tersebut hari ini (Senin, 22 September).

Pernyataan dari Red Bull berbunyi: "Oracle Red Bull Racing hari ini mengumumkan bahwa Team Principal dan CEO Christian Horner akan meninggalkan tim hari ini."

Horner segera digantikan oleh Laurent Mekies, yang menggantikan tim saudara Red Bull, Racing Bulls, setelah Grand Prix Inggris.

"Memimpin Red Bull Racing merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa," kata Horner. "Ketika kami memulai pada tahun 2005, tak seorang pun dari kami dapat membayangkan perjalanan ke depan - kejuaraan, balapan, orang-orang, kenangan.

"Saya sangat bangga dengan apa yang telah kami capai sebagai tim, memecahkan rekor dan mencapai ketinggian yang tak seorang pun percayai mungkin, dan saya akan selalu membawa itu bersama saya."

Tidak ada alasan resmi yang diberikan atas pemecatan Horner, meskipun diyakini ia kalah dalam perebutan kekuasaan internal.

CEO Corporate Projects Red Bull, Oliver Mintzlaff, menambahkan: “Kami ingin berterima kasih kepada Christian atas kerja kerasnya yang luar biasa selama 20 tahun terakhir.

“Dengan komitmen, pengalaman, keahlian, dan pemikiran inovatifnya yang tak kenal lelah, ia telah berperan penting dalam menjadikan Red Bull Racing sebagai salah satu tim paling sukses dan menarik di Formula 1.

“Terima kasih atas segalanya, Christian, dan Anda akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah tim kami.”

Kapan Christian Horner dapat kembali ke F1?

Diketahui bahwa paket yang disetujui Horner setelah negosiasi berminggu-minggu memungkinkannya kembali ke F1 tahun depan.

Horner diperkirakan dapat kembali ke peran F1 paling cepat di awal musim 2026, dengan pria Inggris itu dikaitkan dengan Alpine di tengah spekulasi bahwa ia ingin berinvestasi di tim F1.

Tawaran tersebut akan didukung oleh penasihat eksekutif Alpine dan bos tim de facto, Flavio Briatore, dan mantan bos F1, Bernie Ecclestone, yang keduanya merupakan teman dekat Horner.

Bos Mercedes, Toto Wolff, baru-baru ini bercanda bahwa ini akan seperti "reuni mafia" jika ketiganya bermitra di Alpine.

"Itu akan menjadi kisah yang menarik, saya rasa, dan akan menciptakan banyak perbincangan di Formula 1," kata Wolff kepada media termasuk Crash.net di Grand Prix Belanda.

"Saya pikir kita membutuhkan itu. Formula 1 selalu tentang balapan terbaik dengan pembalap yang menarik dan kepribadian yang hebat.

"Saya merasa bahwa ketika Anda melihat kembali era besar pemilik tim dan kepala tim – Frank Williams dan Ron Dennis, Flavio, [Luca di] Montezemolo dan beberapa lainnya – mungkin kita perlu mengerjakannya.

"Jika ada proyek yang begitu menarik, ketiga orang ini bersatu, semua mafia bersatu kembali, itu akan menghasilkan konten yang bagus."