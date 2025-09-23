Momen Kunci dari Akhir Pekan Kacau Piastri di Baku Diulas

,

Momen kunci dalam Grand Prix Azerbaijan yang membawa bencana bagi Oscar Piastri telah terungkap.

Grand Prix Azerbaijan Piastri hanya berumur lima tikungan, melengkapi akhir pekan yang penuh kesalahan bagi pembalap Australia tersebut.

Piastri mengalami kecelakaan saat balapan hari Minggu di Baku, menambah panjang akhir pekan yang dipenuhi kesalahan bagi pembalap Australia tersebut.

Setelah menabrak di kualifikasi, Piastri melakukan jump-start dan turun ke bagian belakang grid. Dalam upayanya mengejar ketertinggalan, ia mengalami lock-up ban depan dan langsung melaju lurus ke Tikungan 5.

Putaran pertama Piastri yang buruk diulas oleh mantan pembalap F1 dan pakar Sky Sports, Anthony Davidson.

“Saya tidak ingat kapan terakhir kali Oscar Piastri membuat begitu banyak kesalahan selama akhir pekan, tetapi seperti yang dikatakan [Andrea] Stella, semoga semua itu terakumulasi dalam satu akhir pekan ini,” kata Davidson.

“Ada jumpstart, rem, anti-stall. Pesan anti-stall itu singkat di dasbor. Dia pasti langsung merasakannya saat kopling dilepas dan mobil tidak bergerak ke mana pun dan mesin hanya berputar bebas sesaat. Pembalap kemudian harus menekan kopling lagi. Kopling ditarik kembali dan dicoba lagi.

“Tetapi mobilnya meloncat hebat saat mencoba kembali karena putaran mesin tidak lagi tepat. Dan itulah mengapa dia akhirnya kehilangan banyak posisi. Dia pasti akan mendapat penalti lima detik lagi.”

"Awalnya hal itu tidak membuatnya tersingkir, dia cepat mengambil posisi lagi. Dia melaju pelan di Tikungan 2 dengan ban dingin di awal balapan. Dia sudah mulai kencang saat kami sampai di Tikungan 3 dan langsung menyalip Albon di Williams di tikungan itu.

"Lalu dia juga menyerang dengan Gasly, mengambil posisi lain di sana. Di sisi luar Tikungan 4 dia melaju, ada pembalap Haas di sana, Ocon, dan dia masuk di belakangnya."

Apakah Hulkenberg mengeluarkan Piastri?

"Di sinilah semuanya salah di Tikungan 5," lanjut Davidson. "Yang saya yakini terjadi di sini adalah Hulkenberg ada di depannya, mencoba bergerak melewati salah satu pembalap Haas.

"Saya pikir itu membuat Piastri berpikir 'di situlah saya bisa mengerem'. Tapi Hulkenberg sendiri melebar, bahkan sangat melebar.

"Sebagai apresiasi dan sedikit kelonggaran bagi Oscar, saya pikir dia hanya mengikuti pembalap lain yang juga melaju cukup dalam. Anda menilai jarak antara dirinya dan mobil lain, dan saya pikir itulah yang membuatnya terjebak di sini dan akhirnya ia terjepit di pembatas jalan.

"Saya pikir jika mobil di depannya, Hulkenberg, sedikit lebih mudah mengerem, tentu saja Oscar juga akan mengerem lebih awal. Tapi saya memberinya alasan.

"Dengan kualitasnya sebagai pembalap, memimpin kejuaraan dunia, dan betapapun sulitnya ini, Anda seharusnya tidak mengharapkan kesalahan seperti itu ketika Anda berada di levelnya. Jadi, akhir pekan ini benar-benar mengecewakan."

Keunggulannya di klasemen atas rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, terpangkas menjadi 25 poin.