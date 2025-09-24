"Di Mana Apinya?" - Performa Norris di GP Azerbaijan Dipertanyakan

Mantan Team Manager F1 Peter Windsor mempertanyakan performa lesu Lando Norris di Grand Prix Azerbaijan.

Norris gagal memanfaatkan akhir pekan Oscar Piastri yang panas di Baku.

Pebalap Inggris itu hanya mampu finis di posisi ketujuh, memperkecil keunggulan Piastri hingga enam poin.

Jika saja Norris menang saat Piastri tersingkir, keunggulan poin Piastri akan jauh berkurang.

Norris menegaskan bahwa itu bukan kesempatan yang terbuang dan ia tidak bisa berbuat lebih banyak mengingat performa McLaren sepanjang akhir pekan.

Windsor mengkritik Norris atas penampilannya yang ragu-ragu, mempertanyakan kurangnya "agresi". Khususnya mengingat apa yang terjadi pada Piastri.

“Memiliki ban Medium baru merupakan keuntungan besar melawan pembalap seperti Russell, Antonelli, Sainz, Lawson, Tsunoda, Leclerc, dan, tentu saja, Max Verstappen. Namun, meskipun demikian, ia dikalahkan oleh Max dengan selisih lebih dari 30 detik. Lando mengungguli kedua Ferrari, tetapi ia lambat saat restart,” kata Windsor.

“Ia berhasil menyalip kedua Ferrari, tetapi hanya sampai di situ saja. Bisakah Anda bayangkan Verstappen dalam situasi itu, duduk di sana selama sisa balapan, dan menyaksikan mobil balapnya menghilang begitu saja, dengan mobil balap yang sangat, sangat bagus, dengan ban medium baru? Itulah yang terjadi dengan Norris. Di mana apinya, di mana agresinya?”

“Saya tidak bisa membayangkan Max di mobil itu, di McLaren hari ini, dengan ban-ban itu, dengan downforce yang dimiliki mobil itu, tidak melakukan apa pun dengannya, yang pada dasarnya itulah yang dilakukan Lando. Di sinilah saya seperti mengkritik Lando.”

Piastri membuat kesalahan “luar biasa”

Di sisi lain garasi McLaren, itu adalah akhir pekan yang mengerikan untuk Piastri.

Ia mengalami kecelakaan saat kualifikasi di Tikungan 3, membuatnya berada di posisi kesembilan di grid.

Piastri kemudian melakukan jump-start sebelum mobil McLaren-nya mengalami anti-stall.

Situasi ini mendepaknya ke posisi paling belakang grid pada rangkaian tikungan pembuka.

Piastri kemudian terjebak oleh kurangnya grip, mengalami lock-up dan menabrak pembatas jalan di lap pembuka.

Windsor menyebut kesalahan Piastri yang mengakhiri balapan sebagai "kesalahan konyol".

"Dua kecelakaan yang hampir identik, satu pada hari Sabtu, satu pada hari Minggu. Balapannya dimulai tepat di belakang Lando di grid. Dia berada di posisi ke-9 karena melompati garis start. Di masa sekarang di mana kita hanya perlu memperhatikan lampu sein, itu adalah kesalahan yang luar biasa.

"Dan saya rasa karena itu, karena sekarang berada di posisi paling belakang, Oscar langsung melakukannya. Sebuah kesalahan yang benar-benar konyol, terutama setelah melakukan hal yang hampir sama sehari sebelumnya."