Lakukan Jump-Start di GP Azerbaijan, Alonso Terseret Piastri

Fernando Alonso dijatuhi penalti waktu lima detik karena melakukan jump-start di Baku pada hari Minggu.

Start dari posisi grid ke-11, Alonso bergerak sebelum lima lampu merah menghilang.

Pembalap Spanyol itu berada di depan Piastri, yang melakukan hal yang sama terlebih dahulu.

Piastri juga melakukan jump-start sebelum McLaren-nya mengalami anti-stall.

Berbeda dengan Alonso, yang start-nya tidak terpengaruh, Piastri turun ke posisi belakang grid.

Piastri tidak menjalani penalti lima detiknya setelah mengalami kecelakaan dan keluar dari balapan pada lap pembuka.

Alonso kemudian finis di posisi ke-15, dengan Aston Martin kesulitan untuk mengejar ketertinggalan di Baku.

Menjelaskan apa yang terjadi di Lap 1, Alonso berkata: “Saya bereaksi terhadap pergerakan Oscar. Sayangnya, kami melaju sebelum lampu merah mati.

“Saya pikir mungkin itu tidak banyak mengubah hasil balapan karena kami sangat, sangat lambat hari ini. Kami perlu meningkatkan performa untuk balapan berikutnya.”

Alonso prediksi Aston Martin akan terus kesulitan

Aston Martin menjalani musim F1 2025 yang tidak konsisten.

Setelah awal yang lambat, serangkaian peningkatan di pertengahan musim tampaknya berhasil membalikkan keadaan.

Alonso dan Lance Stroll bersaing memperebutkan posisi terdepan di Grand Prix Hungaria.

Fernando Alonso

Alonso akhirnya finis kelima di Hungaroring.

Juara dunia dua kali itu memperkirakan Las Vegas dan Meksiko akan menjadi dua balapan sulit lainnya bagi tim.

“Saya pikir kami memiliki mobil yang memiliki karakteristik tertentu,” jelas Alonso. “Bukan yang di Monza, bukan yang di Baku, dan bukan yang di Vegas atau Meksiko.

“Saya menduga di Vegas dan Meksiko kami akan berada di grid paling belakang. Ada empat balapan lagi yang semoga kami bisa memanfaatkan peluang dan meraih beberapa poin.”

Di sisi lain garasi Aston Martin, Stroll finis di posisi ke-17.

Merefleksikan balapannya, Stroll berkata: "Kami bertahan cukup lama di balapan berharap Safety Car di stint pertama, tetapi kemudian tidak pernah datang, jadi itulah akhir balapan kami.

Semoga di Singapura kami lebih kompetitif dan kami bisa menjalani akhir pekan yang lebih baik di sana."