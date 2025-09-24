Detail Tambahan dari Pesangon Red Bull Christian Horner Terungkap

Christian Horner secara resmi meninggalkan Red Bull 10 minggu setelah resmi dipecat pada hari Senin setelah menegosiasikan paket pesangon yang diyakini bernilai hingga £80 juta, seperti dilaporkan surat kabar Inggris The Times dan Daily Mail.

Pesangon yang didapat Horner sangat besar karena ia menjabat sebagai Direktur beberapa perusahaan di Red Bull, dan karena ia memiliki kontrak jangka panjang hingga tahun 2031.

Detail lebih lanjut kini telah dilaporkan oleh reporter Sky Sports News, Craig Slater.

“Yang saya pahami dan saya akui, saya belum melihat dokumen pemutusan hubungan kerja yang sebenarnya, tetapi sumber terpercaya yang bisa saya hubungi memberi saya perkiraan sekitar $100 juta, yang sedikit di bawah £80 juta - sekitar £75 juta,” kata Slater.

“Alasan mengapa ini merupakan keuntungan besar, dan omong-omong Horner bisa mendapatkan lebih banyak uang seandainya dia tidak membuat keputusan tertentu dalam proses negosiasi ini, adalah karena Horner yang merupakan Direktur beberapa perusahaan dalam kerangka Red Bull.

“Yang terutama di antaranya adalah Red Bull Racing, tim Formula 1, Red Bull Powertrains, yang membangun mesin baru bersama Ford untuk menggerakkan tim tahun depan dan seterusnya, dan Red Bull Advanced Technologies, yang merupakan divisi yang menyebarkan teknologi F1 ke area lain dan bisa sangat menguntungkan. Itulah mengapa keuntungannya begitu besar. Dia dikontrak hingga tahun 2031."

Akankah Horner kembali ke F1?

Horner has been tipped to link up with old pal Briatore

Menurut Slater, Horner menyetujui paket pesangon yang lebih kecil agar ia bisa bebas kembali ke perannya di F1 lebih awal.

"Ia menerima pesangon yang sedikit lebih rendah agar bisa kembali bebas berkompetisi di Formula 1 pada tahun 2026," jelas Slater.

"Memang bukan awal tahun 2026, tetapi ia akan mengatakan bahwa ia bisa bekerja untuk, atau menjadi bagian dari, tim lain, sebelum musim panas mendatang. Jadi, katakanlah akhir musim semi 2026, Christian Horner bisa kembali ke kancah F1."

Ketika ditanya apakah Horner, yang telah dikaitkan dengan Alpine, ingin kembali, Slater menjawab: “Setahu saya, ya. Baterainya sudah terisi ulang.

“Dia sangat sibuk menegosiasikan pesangon ini, itu hal pertama yang harus dikatakan, jadi dia belum sepenuhnya memikirkan dan mempertimbangkan semua kemungkinan untuk membawanya kembali saat ini.

“Menarik untuk membahas apa yang telah dia lakukan sejak meninggalkan tugas operasional selama liburan musim panas.

"Dia adalah ayah full-time, dia mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah setiap hari, begitulah yang saya dengar. Dia menonton Oasis dan Coldplay. Jadi dia sudah mendengarkan musiknya.

“Dia akan pergi berlibur bersama Geri Horner, istrinya yang terkenal - mantan Spice Girl - selama seminggu. Sekembalinya dari sana, dia akan mengalihkan perhatiannya ke langkah selanjutnya untuk bergabung kembali dalam persaingan ini.

Dia masih merasa masih punya banyak hal untuk disumbangkan. Usianya baru 51 tahun. Dia punya uang sekarang, uang tambahan, dan saya rasa dia ingin segera kembali ke puncak kariernya jika bisa. Dia orang yang kompetitif.

"Ini memang menyakitkan, memang membuatnya terpuruk, itu adalah perpisahan yang menyakitkan dari perusahaan yang dia rasa telah dia kembangkan menjadi perusahaan yang luar biasa. Tapi ini mungkin memberinya kesempatan untuk menjadi lebih dari sekadar pemimpin tim."