Lawson Sindir Halus Tsunoda setelah Menahannya di Baku

Liam Lawson menyindir Yuki Tsunoda dengan mengatakan ia berharap pembalap Red Bull tersebut akan lebih cepat di Grand Prix Azerbaijan.

Pembalap Racing Bulls tersebut secara impresif menahan Tsunoda dari Red Bull untuk meraih hasil terbaiknya di F1 dengan posisi kelima di Baku, setelah mengamankan posisi ketiga di grid dengan lap yang menakjubkan di kualifikasi.

Lawson menampilkan permainan bertahan yang luar biasa untuk menjaga sekelompok mobil termasuk Tsunoda di belakangnya di tahap akhir meskipun tidak menggunakan DRS.

“Maksud saya, yang pasti, [Tsunoda] menggunakan ban baru, Medium, dengan ban yang memiliki grip lebih baik dan, sejujurnya, saya sudah mempersiapkan diri agar ia dapat menyusul saya lebih cepat, dan saya berharap mereka akan lebih cepat,” kata Lawson.

“Jelas, melihat Max hari ini, mereka menjalani balapan yang hebat, dan mobilnya terlihat bagus.

“Jadi saya pikir ketika saya melihatnya keluar dengan ban yang lebih baik, saya berharap ia dapat menyusul saya lebih cepat. Tapi saya pikir sektor ketiga kami sangat kuat akhir pekan ini, dan kami berada di posisi yang tepat.”

Rekan setim Lawson, Isack Hadjar, finis di posisi ke-10 saat Isack Hadjar merayakan finis dengan poin ganda.

Hasil ini membuat tim saudara Red Bull menyalip Aston Martin dan naik ke posisi keenam klasemen konstruktor.

Liam Lawson

Tsunoda menahan diri

Menjelaskan pertarungan dari sisinya, Tsunoda, yang meraih hasil terbaiknya sejak menggantikan Lawson di Red Bull awal musim ini, mengakui ia menahan diri dan seharusnya bisa berusaha lebih keras untuk menyerang.

“Terutama [dengan] McLaren di belakang, [saya] memikirkan kejuaraan, baik kejuaraan tim maupun kejuaraan pembalap untuk Max,” kata Tsunoda.

“Ada banyak peluang di mana saya mungkin bisa masuk dan menyerang Liam, tetapi ada risiko yang jauh lebih besar bahwa McLaren mungkin akan menyalip kami berdua, atau salah satu [dari kami],” katanya.

“Jadi saya pikir sebagai [pembalap] Red Bull, Anda tidak ingin mengalami hal itu, dan saya pikir saya membuat keputusan yang tepat [dengan] tidak menantangnya. Tetapi di saat yang sama, saya juga tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menyalip dengan nyaman.”

Kedua pembalap tengah berjuang untuk masa depan mereka, dengan Tsunoda berada di bawah tekanan untuk mempertahankan kursinya di Red Bull untuk tahun 2026, sementara Lawson oleh Racing Bulls.

Lawson berada di posisi ke-13 klasemen pembalap dengan 30 poin, sementara Tsunoda berada di posisi ke-17 dengan selisih 10 poin.

Baku menandai pertama kalinya sejak Grand Prix Rusia 2020 di mana keempat pembalap yang didukung Red Bull finis di 10 besar dalam satu balapan.