Hamilton Mengidentifikasi di Mana Dirinya Bisa Berkembang di Ferrari

Lewis Hamilton menjalani proses adaptasi yang menantang di Ferrari setelah bergabung dengan skuat Maranello di awal tahun, pindah dari Mercedes.

Awal karier Hamilton di Ferrari tidak berjalan sesuai rencana, tetapi ia merasa telah membuat kemajuan yang menggembirakan sejak jeda musim panas, meskipun hal ini dibayangi oleh kurangnya daya saing Ferrari secara keseluruhan.

Setelah finis di posisi kedelapan dan satu posisi di depan rekan setimnya, Charles Leclerc, pembalap Inggris 40 tahun itu menjelaskan di mana ia masih bisa meningkatkan performanya.

"Saya rasa masih ada beberapa peningkatan yang perlu dilakukan dalam hal seberapa agresif saya," jelas Hamilton.

"Mobilnya cukup responsif, jadi masih belum 100% percaya diri saat mengerem ketika saya sedang agresif. Di balapan terakhir, saya memang percaya diri, tetapi di balapan ini, saya tidak terlalu merasakannya dengan pengaturan yang kami gunakan.

"Rasanya agak gila, karena kami memang mengalami kemajuan, tetapi belum mendapatkan hasil, terutama dalam beberapa balapan terakhir. Bukan berarti tidak ada kemajuan, jadi saya pikir kami bisa menjalani akhir pekan yang baik dan meraih hasil yang baik."

Berbicara kepada Sky Sports F1, Hamilton menambahkan: “Ini adalah hasil yang mengecewakan, seperti yang saya sebutkan kemarin, karena merasa sangat optimis.

“Saya pikir selama latihan setelah P2, sejujurnya, saya merasa sangat baik di dalam mobil dan saya pikir pada akhirnya saya berada di arah yang salah dengan mobil. Namun, kecepatan akhir kami dalam balapan tidak setara dengan para pembalap di depan kami.

“Tetapi kualifikasi jelas sangat penting jika Anda melihat di mana Williams berada. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat, selamat untuk mereka. Hasil yang luar biasa.

“Saya senang saya maju dari posisi ke-12 tetapi tidak terlalu peduli dengan posisi itu.”

Hamilton still isn't fully comfortable in the SF-25

Perbandingan head-to-head Hamilton vs Leclerc

Leclerc masih jadi yang teratas dalam persaingan ketat untuk supremasi di Ferrari.

Pebalap asal Monako ini telah mengalahkan Hamilton dalam 12 dari 15 balapan yang telah diselesaikan kedua pembalap.

Leclerc juga mengungguli Hamilton dengan skor 13-4 dalam kualifikasi.

Leclerc telah naik podium lima kali, sementara Hamilton belum mencatatkan penampilan di podium dalam 17 Grand Prix pertamanya untuk Ferrari.

Setelah Azerbaijan, Leclerc berada di posisi kelima klasemen pembalap dengan 165 poin, unggul satu posisi dan 44 poin dari Hamilton.