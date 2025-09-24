Williams Mencapai Tonggak Sejarah usai Podium Sainz di Baku

Williams telah mencapai sesuatu yang mereka tunggu selama satu dekade.

Dengan finis di podium Grand Prix Azerbaijan, Williams kembali mengukir prestasi yang telah dinantikan selama satu dekade.

Williams mencapai 100 poin konstruktor untuk pertama  kalinya sejak 2016, menandai tonggak penting dalam upaya mereka kembali ke baris depan.

Pencapaian ini diraih berkat penampilan gemilang Carlos Sainz yang meraih posisi ketiga di Baku.

Setelah meraih posisi kedua grid di kualifikasi yang liar, Sainz tampil luar biasa untuk mengkonversinya menjadi podium pertamanya bersama Williams.

Perolehan 15 poin dari Baku membawa Williams meraih tiga digit untuk pertama kalinya sejak 2016—hampir satu dekade.

Williams kini mengoleksi 101 poin, semakin mengukuhkan posisinya di posisi kelima klasemen konstruktor, unggul 26 poin dari rival terdekatnya, Racing Bulls, di posisi keenam.

Hasil ini hampir menggandakan perolehan poin pribadi Sainz menjadi 31, mengangkatnya dari posisi ke-18 ke posisi ke-12 di klasemen pembalap.

Williams kini telah mencetak poin terbanyak dalam satu musim F1 sejak 2016, ketika mereka berhasil mengumpulkan 138 poin dari 21 balapan.

Podium menunjukkan kemajuan Williams

Williams memiliki ambisi jangka panjang untuk kembali ke barisan depan grid F1.

Progres mereka di bawah James Vowles sangat menggembirakan sejak ia bergabung dari Mercedes pada tahun 2023.

“Saya senang meraih banyak podium dalam karier saya, dan podium ini akan selalu saya kenang. Ini sangat berarti bagi saya… dari posisi tim saat ini, hingga perjalanan kami ke arah yang akan kami tuju,” ujar Vowles kepada F1TV setelah balapan hari Minggu.

“Saya ingin dia [Sainz] meraih hasil yang luar biasa seperti ini sejak awal tahun. Anda bisa melihat bahwa itu sudah di depan mata, hanya saja tidak pernah terwujud karena satu dan lain hal.

“Ini tiba-tiba membangun kepercayaan diri dan momentum Anda dan memungkinkan Anda untuk melangkah maju – itulah yang saya inginkan untuk Carlos.

"Saya rasa dia benar-benar membutuhkannya. Namun, kami semua membutuhkannya sebagai tim. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa di sinilah posisi kami saat ini dan inilah perjalanan yang kami jalani bersama.

"Bagi Carlos, pada dasarnya, menurut saya, ini adalah pengesahan atas keputusan yang diambilnya setahun yang lalu."

