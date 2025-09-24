Masa Depan Horner Temui Plot Baru saat Opsi Haas Mencuat

Rumor terus beredar tentang masa depan Christian Horner di F1 setelah kepergian resminya dari Red Bull awal pekan ini.

Pria Inggris itu digulingkan sebagai bos Red Bull pada bulan Juli, tetapi baru meninggalkan tim awal pekan ini, menandai berakhirnya 20 tahun pengabdiannya di tim tersebut.

Horner telah menerima pesangon yang cukup besar, diperkirakan mencapai £52 juta, menurut BBC.

Meskipun Horner adalah sosok yang sangat kontroversial, rekam jejaknya termasuk yang terbaik dalam hal prinsipal tim.

Dan setelah kepergian resminya dari Red Bull, masa depannya di F1 menjadi topik menarik.

Sejauh ini, Horner gencar dikaitkan dengan Alpine. Mereka belum memiliki Team Principal resmi sejak kepergian Oliver Oakes awal tahun ini, Horner juga memiliki kedekatan dengan penasihat tim, Flavio Briatore, yang bertindak sebagai bos tim de-facto.

Skuat Enstone saat ini terjebak di papan bawah, belum memproduksi mobil yang mampu bersaing untuk meraih kemenangan reguler sejak 2012-2013, ketika mereka masih bernama Lotus.

Peralihan ke mesin Mercedes tahun depan juga memberi Alpine prospek peningkatan daya saing.

Apakah Horner akan mendapat kuasa – dan otonomi – yang dibutuhkannya di Alpine? Itu masih belum pasti.

Opsi Haas muncul ke permukaan

Seperti dilaporkan Daily Mail, Haas muncul sebagai opsi potensial bagi Horner.

Mereka melaporkan Horner menginginkan "ekuitas dalam tim", menjadikan Haas pilihan yang paling mungkin.

Haas saat ini dimiliki oleh Gene Haas, yang enggan berinvestasi besar-besaran di tim tersebut sejak bergabung dengan tim pada tahun 2016.

Oliver Bearman, Haas © XPB Images

Haas baru-baru ini menjalin aliansi dengan Toyota, namun skala kemitraan tersebut masih sangat minim.

Daily Mail mencatat: “Dia kemungkinan menginginkan ekuitas dalam tim, daripada rentan terhadap keinginan orang lain.

“Untuk menjadi tuannya sendiri. Haas, tim Amerika, disebut-sebut oleh beberapa sumber terpercaya sebagai tujuan yang memungkinkan.”

Opsi lain yang juga memungkinkan - meski tidak umum - adalah beralih ke MotoGP.

Mantan Team Principal Haas, Guenther Steiner, telah memimpin konsorsium yang mengakuisisi KTM Tech3.

Laporan yang sama menambahkan bahwa mantan supremo F1 Bernie Ecclestone telah memberi tahu Horner bahwa menjalankan MotoGP bisa menjadi jalan potensial lainnya.

Dikatakan: “Bernie Ecclestone, 94 tahun dan mantan impresario F1 yang tak tertahankan, telah menyarankan kepada Horner dalam percakapan pribadi bahwa dia mungkin disarankan untuk pergi ke MotoGP, seri sepeda motor terkemuka — untuk menjalankannya, untuk menjadi Ecclestone roda dua.”