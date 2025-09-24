Baju Balap Michael Schumacher dari Musim 2000 Laku Rp 1,8 Miliar

Sejumlah memorabilia Michael Schumacher telah terjual dalam pelelangan.

Michael Schumacher
Michael Schumacher

Sejumlah memorabilia Michael Schumacher dilelang selama akhir pekan Grand Prix Italia.

Salah satunya adalah baju balap F1 yang dipakai Schumacher pada musim 2000, yang dilelang dengan harga hampir €100.000 / Rp 1,9 Miliar.

Schumacher mengenakan baju balap tersebut di Grand Prix Hungaria 2000, di mana ia finis di posisi kedua.

Baju balap yang tersebut terjual seharga €95.650 - setara Rp 1,8 Miliar - dengan sebagian besar hasil penjualannya disumbangkan kepada Keep Fighting Foundation.

Itu adalah musim di mana Schumacher meraih gelar pertamanya bersama Scuderia, yang membuka dominasinya selama lima tahun dengan gelar beruntun antara 2000-2004.

Penjualan penting lainnya termasuk baju balap Benetton bekas Schumacher dari musim F1 1995. Baju itu terjual seharga €61.360.

Replika helm Scuderia Ferrari RF1 tahun 2003 dengan visor bertanda tangan terjual seharga €11.520.

Lelang berlangsung di lounge Schumacher yang baru di Monza, area khusus di Grand Prix Italia untuk merayakan karier juara dunia tujuh kali itu.

Merenungkan akhir pekan tersebut, Rich Soddy, pendiri Driver Lounge, mengatakan: “Kemitraan kami dengan Bonhams terwujud dengan indah di Schumacher Lounge yang tiketnya terjual habis di Monza dan melalui lelang daring yang menyusul.

“Kami senang melihat begitu banyak barang spesial ini menemukan rumah baru sekaligus menggalang dana untuk Keep Fighting Foundation.

“Kami berterima kasih kepada semua penawar atas dukungan mereka dan berharap dapat menghadirkan kembali Driver Lounge di Grand Prix mendatang.”

Baju Balap Michael Schumacher dari Musim 2000 Laku Rp 1,8 Miliar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Rea Mengungkap Dua Hal Penting untuk Kompetitif di Aragon
29m ago
Jonathan Rea, 2025 French WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Dijelaskan: Perbedaan Motor WorldSBK 2026 Ducati Dibanding Pendahulunya
40m ago
Nicolo Bulega on 2026 Ducati Panigale V4 R. Credit: Ducati.
MotoGP News
Rossi dan Stoner Hidupkan Lagi Rivalitas Mereka di Trek Gokart
59m ago
Valentino Rossi, Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Baju Balap Michael Schumacher dari Musim 2000 Laku Rp 1,8 Miliar
1h ago
Michael Schumacher
F1 News
Hamilton Meminta Maaf ke Leclerc atas Team-Order yang Gagal
1h ago
Hamilton finished eighth in Baku

More News

F1 News
Red Bull Menunggu Singapura untuk Melihat Harapan Gelar Verstappen
2h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Meski Tidak Menyukainya, Alex Marquez Coba Kuasai Slide Control
2h ago
Alex Marquez, Misano
F1 News
McLaren Bantah Pit-Stop Lambat Kacaukan Balapan Norris di Baku
5h ago
Norris lost time with another pit stop problem
WSBK News
Alex Lowes Perlu Bersabar di Akhir Pekan WorldSBK Aragon
5h ago
Alex Lowes, 2025 French WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Masa Depan Horner Temui Plot Baru saat Opsi Haas Mencuat
6h ago
Christian Horner