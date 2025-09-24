Baju Balap Michael Schumacher dari Musim 2000 Laku Rp 1,8 Miliar

Sejumlah memorabilia Michael Schumacher dilelang selama akhir pekan Grand Prix Italia.

Salah satunya adalah baju balap F1 yang dipakai Schumacher pada musim 2000, yang dilelang dengan harga hampir €100.000 / Rp 1,9 Miliar.

Schumacher mengenakan baju balap tersebut di Grand Prix Hungaria 2000, di mana ia finis di posisi kedua.

Baju balap yang tersebut terjual seharga €95.650 - setara Rp 1,8 Miliar - dengan sebagian besar hasil penjualannya disumbangkan kepada Keep Fighting Foundation.

Itu adalah musim di mana Schumacher meraih gelar pertamanya bersama Scuderia, yang membuka dominasinya selama lima tahun dengan gelar beruntun antara 2000-2004.

Penjualan penting lainnya termasuk baju balap Benetton bekas Schumacher dari musim F1 1995. Baju itu terjual seharga €61.360.

Replika helm Scuderia Ferrari RF1 tahun 2003 dengan visor bertanda tangan terjual seharga €11.520.

Lelang berlangsung di lounge Schumacher yang baru di Monza, area khusus di Grand Prix Italia untuk merayakan karier juara dunia tujuh kali itu.

Merenungkan akhir pekan tersebut, Rich Soddy, pendiri Driver Lounge, mengatakan: “Kemitraan kami dengan Bonhams terwujud dengan indah di Schumacher Lounge yang tiketnya terjual habis di Monza dan melalui lelang daring yang menyusul.

“Kami senang melihat begitu banyak barang spesial ini menemukan rumah baru sekaligus menggalang dana untuk Keep Fighting Foundation.

“Kami berterima kasih kepada semua penawar atas dukungan mereka dan berharap dapat menghadirkan kembali Driver Lounge di Grand Prix mendatang.”