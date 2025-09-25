Verstappen akan Debut Balapan GT3 di Nordschleife dengan Ferrari

Max Verstappen akan melakoni debut balapan GT3-nya di sirkuit legendaris Nordschleife pada hari Sabtu.

Juara dunia F1 empat kali ini akan berbagi mobil Emil Frey Ferrari 296 dengan rekan setimnya, Chris Lulham, dalam balapan empat jam pada hari Sabtu di Nurburgring Endurance Series (NLS).

Kejadian ini terjadi setelah Verstappen membalap dengan Porsche Cayman GT4 yang telah dimodifikasi di NLS di sirkuit ikonis Jerman tersebut untuk mendapatkan izin balap khusus yang memungkinkannya berkompetisi di GT3 sebelum mendominasi Grand Prix Azerbaijan akhir pekan lalu.

Pembalap asal Belanda ini akan menargetkan kemenangan balapan secara keseluruhan di sirkuit sepanjang 12,9 mil yang dikenal sebagai 'The Green Hell'.

Verstappen sebelumnya menguji Ferrari di Nordschleife pada bulan Mei dengan nama samaran Franz Hermann, tetapi ia akan berlomba dengan nama aslinya akhir pekan ini.

Mobil tersebut akan menggunakan livery Verstappen.com Racing x Red Bull dengan nomor entri #31.

Mengejar impian Nurburgring 24 Hours

Verstappen mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah balapan di Nurburgring 24 Hours, sesuatu yang ia targetkan pada tahun 2026.

"Gairah saya juga untuk mengikuti balapan seperti ini," ujar pembalap Red Bull itu di Baku akhir pekan lalu.

"Saya tahu bahwa pengambilan SIM harus dilakukan dengan cara tertentu dan saya harus mengakui bahwa mereka semua sangat membantu dan suportif ketika saya sampai di sana. Tapi aturan tetaplah aturan dan saya mengerti itu.

"Mobil yang dimodifikasi itu cukup menarik untuk dikendarai, tetapi sejujurnya, kolaborasinya sangat bagus. Saya bisa melakukannya dalam satu balapan, padahal terkadang Anda perlu melakukannya dalam dua balapan.

"Mereka memberi pilihan untuk melakukannya dengan dua mobil yang berbeda, jadi mereka sangat perhatian dan membantu. Mereka juga suportif karena menurut saya mereka senang melihatnya.

"Saya menikmatinya, meskipun mobilnya sangat lambat, saya tetap menjalani hari yang sangat bermanfaat karena saya berhasil mengemudi di lintasan basah, saya berhasil mengemudi di lintasan kering setelahnya, melakukan start, dan mempelajari semua aturan bendera karena aturannya sedikit berbeda dengan F1.

"Pada akhirnya, apa pun jenis mobil yang Anda kendarai di Nordschleife, akan selalu menyenangkan saat Anda memacunya dengan kecepatan tinggi.”

Verstappen menambahkan: “Saya suka balapan secara umum, juga di luar F1. Saya tahu bahwa jika saya ingin mendapatkan izin, saya harus mengikuti balapan itu dan kami hanya perlu melakukannya, semuanya terorganisir dengan sangat baik, mereka semua juga sangat membantu dari sisi organisasi.

"Setiap putaran yang Anda lakukan di sana memberikan pengalaman yang berbeda, jadi bagi saya itu tetap sangat berguna meskipun orang-orang mengatakan mobilnya kurang bagus dan pasti sangat membosankan. Tentu saja mobilnya bukan yang paling menarik untuk dikendarai, tetapi saya melihatnya dengan cara yang berbeda.

"Anda kemudian mencoba untuk fokus pada hal-hal lain yang mungkin berguna di masa depan ketika Anda pergi ke sana dengan mobil yang layak. Saya bersenang-senang, lingkungannya menyenangkan, sedikit berbeda dengan F1."