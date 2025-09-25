Grosjean Kembali ke Mobil F1 Lima Tahun setelah Kecelakaan Berapinya

Romain Grosjean akan kembali ke kokpit mobil F1 untuk pertama kalinya sejak kecelakaan berapi yang mengerikan di Grand Prix Bahrain 2020.

Pembalap Prancis 39 tahun ini akan mengemudikan mobil F1 Haas 2023, VF-23, di sirkuit Mugello pada hari Jumat sebagai bagian dari uji coba Pengujian Mobil Sebelumnya (TPC).

Ini akan menandai pertama kalinya Grosjean berada di dalam mobil F1 sejak ia mengalami cedera parah dalam kecelakaan parah di awal Grand Prix Bahrain 2020.

Grosjean secara ajaib lolos dari kecelakaan mengerikan dengan kecepatan 137 mph, dampak 67G membelah mobil Haas-nya menjadi dua dan membuatnya terjebak di kokpit sementara api berkobar di sekelilingnya.

Akibat luka bakar yang dialaminya, Grosjean tidak dapat berpartisipasi dalam dua balapan F1 terakhir musim 2020, sebelum beralih ke IndyCar untuk tahun berikutnya.

Mercedes telah merencanakan uji coba khusus satu kali untuk Grosjean di Prancis pada tahun 2021, tetapi pembatasan COVID-19 memaksa acara tersebut ditunda.

Banyak anggota kru Haas yang sempat bekerja dengan Grosjean akan hadir pada balapan hari Jumat di Mugello.

Team Principal Ayao Komatsu, yang sebelumnya merupakan Race Engineer Grosjean, akan kembali menjabat sebagai teknisi balap.

Mantan teknisi balap Dominic Haines, dan mekanik balap nomor 1 Grosjean yang telah lama mengabdi, Ian Staniforth, juga akan hadir di Mugello.

Grosjean bersemangat untuk comeback F1

Grosjean mengonfirmasi bahwa ia akan mengenakan helm yang didesain anak-anaknya, awalnya ditujukan untuk digunakan pada Grand Prix terakhirnya di Abu Dhabi pada tahun 2020.

“Saya sangat berterima kasih kepada Gene Haas dan Ayao Komatsu karena telah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam TPC di Mugello,” ujar Grosjean. “Mengatakan saya senang bisa kembali mengemudikan mobil Formula 1 tentu saja terlalu meremehkan.

“Saya sungguh tidak percaya sudah hampir lima tahun, tetapi kembali dan menjalani perjalanan ini bersama tim lama saya sungguh istimewa.

"Saya senang bertemu semua orang, saya yakin kami akan meluangkan sedikit waktu untuk mengenang masa lalu, tetapi saya juga ingin membantu agenda di lintasan dengan VF-23 – sangat menyenangkan tim sekarang memiliki program TPC sebagai bagian dari pengembangan berkelanjutan mereka.

Akhirnya, anak-anak saya mendesain helm saya untuk Grand Prix terakhir saya di Abu Dhabi pada tahun 2020 – saya akhirnya bisa mencobanya dengan mobil Formula 1 pada hari Jumat.

Komatsu menambahkan: “Saya sangat senang menyambut Romain Grosjean kembali ke mobil Formula 1 untuk pertama kalinya dalam lima tahun, tetapi saya juga sangat bangga dia kembali dengan salah satu mobil kami – sungguh tepat.

“Romain dan saya telah bekerja sama sepanjang kariernya di Formula 1, jadi tes di Mugello ini sangat berarti bagi kami berdua.

"Saya senang dia memanfaatkan kesempatan untuk datang dan kembali mengemudi bersama kami, hari yang akan terasa semakin istimewa karena begitu banyak anggota kru asli berkumpul kembali untuk menyaksikannya.

“Hari ini pasti akan menyenangkan, dan karena saya mengenal Romain, saya tahu dia akan memberikan segalanya seperti biasa – saya tidak mengharapkan yang kurang, apalagi karena kami sudah lama membicarakan hal ini.”