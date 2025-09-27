Alonso Labeli Mobil McLaren di Musim F1 2007 'Anti-Fernando'

Fernando Alonso bergabung dengan McLaren pada tahun 2007 sebagai juara dunia dua kali.

McLaren menempatkannya bersama rookie Hamilton yang sangat berbakat, promosi ke F1 setelah memenangkan gelar GP2.

Dalam musim yang terbukti eksplosif - dalam hal drama dan rivalitas - keduanya bersaing memperebutkan gelar juara tahun 2007.

Pada akhirnya, Kimi Raikkonen dari Ferrari keluar sebagai pemenang, mengalahkan Hamilton dan Alonso dengan selisih satu poin di klasemen akhir.

Pasangan Hamilton-Alonso secara luas dianggap sebagai pasangan rekan setim terkuat di F1, bersama Ayrton Senna dan Alain Prost.

Rivalitas sengit mereka tetap ada selama bertahun-tahun, dan Alonso tidak takut untuk menyindir Hamilton di media.

Alonso mengenang 2007

Alonso pindah ke McLaren setelah dua kali berturut-turut meraih gelar juara F1 bersama Renault.

Kedua gelar yang didapat Alonso - musim 2005 dan 2006 - diraih di era 'perang ban' dengan dua pemasok ban di grid, Michelin dan Bridgestone.

Renault dan McLaren menggunakan Michelin, sementara Ferrari menggunakan Bridgestone.

Bridgestone kemudian menjadi satu-satunya pemasok ban F1 dari tahun 2007 hingga 2010.

Fernando Alonso and Lewis Hamilton

Kurangnya pengalaman Alonso dengan ban Bridgestone dan perubahan drastis dalam gaya mengemudi yang dibutuhkan untuk memaksimalkannya merupakan salah satu teori di balik mengapa Hamilton begitu kompetitif.

Dalam sebuah wawancara dengan AS, Alonso berkata: "Mungkin ada [mobil yang tidak sesuai dengan gaya mengemudi saya, tapi itu alasan yang tidak berguna," katanya. "Anda harus beradaptasi karena mobil berubah dan peraturan pun berubah.

"Tanpa perlu berpanjang lebar, tepat setelah kejuaraan dunia kedua berakhir, saya punya mobil 'anti-Fernando' di tahun 2007. Bannya Bridgestone, yang sama dengan yang digunakan di GP2 saat itu, jadi semua pembalap yang naik dari GP2 tiba-tiba memiliki performa yang sangat baik.

"Saat ini, banyak pembicaraan tentang putaran persiapan untuk ban Pirelli, tetapi bahkan saat itu, ada cara yang sangat berbeda untuk memanaskannya, dan itu adalah topik yang sama sekali tidak dikenal. Saya menderita karenanya selama beberapa tahun, tetapi begitulah adanya."