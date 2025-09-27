Colapinto Jelaskan Bagaimana Hubungannya dengan Briatore

Franco Colapinto mengatakan Flavio Briatore membantunya "lebih kuat secara mental" selama musim F1 2025 yang penuh tantangan.

Franco Colapinto masuk ke Alpine sebagai pengganti Jack Doohan ykurang memuaskan di Grand Prix Emilia-Romagna pada bulan Mei, setelah pindah dari Williams pada musim dingin.

Namun, Colapinto sejauh ini belum mencetak satu poin pun, dengan finis terbaiknya di posisi ke-11 terjadi di Grand Prix Belanda.

Colapinto berada di posisi ke-20 klasemen pembalap, sementara rekan setimnya, Pierre Gasly, berada di posisi ke-16, mencetak seluruh 20 poin Alpine musim ini.

Alpine kemudian terpuruk di dasar klasemen konstruktor, tertinggal 24 poin dari Haas.

Colapinto membahas pendekatan keras dari pimpinan Alpine, Briatore, dalam sebuah wawancara dengan podcast Beyond the Grid F1, yang direkam sebelum Grand Prix Azerbaijan akhir pekan lalu.

"Saya punya hubungan yang sangat baik dengan Flavio," kata Colapinto. "Dia tegas terhadap semua orang dan caranya membuat tim bekerja keras serta memotivasi orang-orang - terkadang agak sulit dan terkadang terasa, Anda tahu, agak berlebihan jika Anda tidak mengenalnya.

"Tapi dia seseorang yang sangat saya percayai dan seseorang yang saya yakini akan memajukan tim ini. Dia akan membantu tim kembali ke puncak, jadi saya belajar banyak darinya tahun ini.

"Dia membuat saya jauh lebih kuat secara mental. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang tentu saja dia berikan kepada saya, tetapi juga atas semua prosesnya, Anda tahu, yang sedang kita lalui."

Colapinto tidak terdistraksi masa depan F1

Briatore secara terbuka mengkritik Colapinto saat menyatakan "tidak puas" dengan performa pembalapnya menjelang Grand Prix Belanda di akhir Agustus.

Namun di penghujung akhir pekan di Zandvoort, Briatore justru memuji Colapinto setelah menunjukkan apa yang ia rasa "mungkin penampilan terbaiknya" musim ini.

Briatore telah mempersempit pilihan tim untuk kursi kedua mereka di F1 2026 menjadi pertarungan langsung antara Colapinto dan pembalap cadangan Paul Aron.

Colapinto menegaskan ia tidak membiarkan dirinya teralihkan oleh pikiran tentang masa depan saat ia berjuang untuk mempertahankan posisinya di grid F1.

"Saya tidak tahu, dan saya tidak terlalu fokus pada hal itu. Saya rasa saya ingin terus membangun tahun ini. Masih banyak yang harus dipelajari dan masih banyak yang harus saya temukan," ujarnya.

"Saya merasa lebih baik di mobil dan tim. Tentu saja, bukan rahasia lagi bahwa mobil ini belum berada di posisi yang kami inginkan dan belum cukup bagus untuk meraih poin.

"Waktunya akan tiba, dan saya ingin siap untuk itu. Itulah fokus utama saat ini, untuk menjalani balapan demi balapan dan momen demi momen, dan melihat di mana kami akan berakhir."

