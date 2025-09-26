Felipe Massa Menuntut $82 Juta atas Kontroversi 'Crashgate'

Felipe Massa menuntut ganti rugi sebesar $82 juta atas skandal 'Crashgate' tahun 2008, saat mantan Supermo F1 Bernie Ecclestone membantah adanya upaya menutupi tindakan Renault selama Grand Prix Singapura.

Pemenang Grand Prix 11 kali ini akan menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tinggi di London pada 28 Oktober.

Massa membuka proses hukum menyusul komentar yang dibuat oleh Ecclestone kepada publikasi Jerman F1 Insider terkait 'Crashgate'.

Renault memanipulasi Grand Prix Singapura 2008 dengan memerintahkan Nelson Piquet Jr. untuk melakukan kecelakaan secara sengaja.

Kecelakaan Piquet menyebabkan Safety Car, yang secara efektif memberi kemenangan kepada rekan setim Renault, Fernando Alonso.

Safety Car tersebut merusak peluang Massa untuk menang saat Ferrari melakukan kesalahan pit stop.

Massa berpendapat bahwa tanpa itu, ia akan mengalahkan Lewis Hamilton dalam perebutan gelar F1 2008.

Dalam wawancara dengan The Times, Massa menekankan keinginannya untuk "bertanggung jawab" guna menghindari "kecurangan di masa mendatang" di F1.

"Pertanggungjawaban adalah kunci untuk mencegah penipuan di masa mendatang," kata Massa. "Mereka yang dipercaya melindungi olahraga ini telah secara langsung melanggar tugas mereka, dan mereka tidak boleh dibiarkan mengambil keuntungan dari menyembunyikan kesalahan mereka sendiri.

"Perilaku seperti itu tidak dapat diterima dalam bidang apa pun, terutama dalam olahraga yang diikuti oleh jutaan orang, termasuk anak-anak.

"Kami akan memperjuangkan ini sampai tuntas demi mencapai hasil yang adil dan setara - untuk diri saya sendiri, untuk olahraga bermotor di Brasil, dan untuk olahraga ini secara keseluruhan."

Ecclestone membantah klaim menutup-nutupi kasus

Keputusan Massa untuk mengambil tindakan hukum muncul setelah Ecclestone menyatakan bahwa ia dan mantan presiden FIA Max Mosley mengetahui apa yang terjadi di Singapura.

Ecclestone kemudian mengklaim bahwa komentarnya telah salah diterjemahkan.

Pria berusia 94 tahun itu juga mempertanyakan bagaimana kasus Massa bisa "disidangkan di pengadilan".

"Ini wawancara yang saya berikan kepada seseorang di Jerman," jelas Ecclestone kepada The Times. "Dan orang itu saat itu, bahasa Inggrisnya kurang bagus dan dia mencatat, dan kasusnya disidangkan oleh seseorang di Inggris.

"Para pengacara saya, FIA, dan F1 tidak mengerti bagaimana kasus ini bisa disidangkan di pengadilan."

Mantan petinggi F1 itu juga membantah anggapan bahwa mereka menutup-nutupi kasus tersebut.

"Tidak mungkin ada orang yang bisa mengubah atau membatalkan balapan itu," tambahnya.

"Selalu ada sesuatu yang terjadi di mana seseorang ingin membatalkannya jika mereka bisa.

"Untuk mencoba membujuk presiden FIA agar mengadakan rapat khusus di mana FIA harus membatalkan balapan — tidak ada ketentuan yang memungkinkan hal itu terjadi.

"Max tahu tidak ada cukup bukti pada saat itu untuk melakukan apa pun.

"Ini baru dimulai kemudian ketika Nelson muda memutuskan untuk mengatakan sesuatu ketika mengetahui ia tidak akan mendapatkan kursi untuk tahun berikutnya.

"Max tidak mengatakan kita harus menutupinya, tetapi hanya mengatakan itu tidak baik untuk citra Formula 1."