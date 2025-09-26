Marko Ungkap Rahasia di Balik Performa Kuat Tsunoda di Baku

Helmut Marko menjelaskan peningkatan Yuki Tsunoda di Grand Prix Azerbaijan.

Yuki Tsunoda menikmati akhir pekan terbaiknya sebagai pembalap Red Bull di Baku.

Ia lolos kualifikasi dan finis di urutan keenam, finis terbaiknya sejak menggantikan Liam Lawson di Grand Prix Jepang.

Hasil yang lebih baik untuk Tsunoda sebenarnya mungkin saja, tetapi ia gagal mempertahankan keunggulannya dari Lawson saat keluar dari pit lane.

Peningkatkan hasil Tsunoda bertepatan dengan kembalinya performa Red Bull di tangan Max Verstappen.

Verstappen telah meraih dua kemenangan beruntun di F1, menempatkannya kembali sebagai penantang untuk kejuaraan dunia pembalap F1 tahun ini.

Berbicara kepada Sky Germany, Marko menjelaskan mengapa dan bagaimana Tsunoda telah membuat kemajuan, terutama dalam balapan.

“Kami berdiskusi setelah balapan di Monza – Tsunoda terkadang lebih lambat satu detik dari Max dalam balapan – dan memutuskan pendekatan yang berbeda,” kata Marko.

“Singkatnya, Anda harus lebih banyak melatihnya karena pengalamannya yang lebih sedikit dibandingkan dengan Max. Kami telah mengatur mobil lebih sesuai dengan keinginannya.”

Tsunoda bertarung untuk masa depannya di Red Bull

Performa Tsunoda yang membaik di Azerbaijan sangat tepat waktu, mengingat ia tengah memperjuangkan masa depannya di Red Bull F1. 

Rumor yang beredar mengatakan dia diperkirakan akan digantikan oleh Isack Hadjar di Red Bull mulai tahun 2026.

Hadjar bisa dibilang merupakan rookie terbaik F1 tahun 2025. Ia tampil sangat konsisten di Racing Bulls, mengungguli Lawson sejak kembalinya pembalap Selandia Baru tersebut ke tim, dan meraih podium F1 pertamanya di Zandvoort.

Dengan Cadillac yang telah mengonfirmasi dua pembalap mereka untuk tahun depan, pilihan Tsunoda sangat terbatas.

Jika Racing Bulls memilih untuk mempertahankan Lawson dan kemudian mempromosikan Arvid Lindblad, maka Tsunoda tidak akan berada di grid pada tahun 2026.

Kembali ke tim RB sepertinya mustahil bagi Tsunoda.

Dia sudah menghabiskan empat musim di tim tersebut — dan memulai tahun ini bersama mereka, yang akan menjadi musim kelimanya.

Peran sebagai pembalap cadangan di Aston Martin atau Haas bisa saja terjadi, mengingat ikatan mereka dengan Honda.

Advisor Alpine, Flavio Briatore, telah mengesampingkan kemungkinan merekrut Tsunoda atau Lawson, dan memilih untuk tetap menggunakan pembalap junior mereka - Franco Colapinto atau Paul Aron - untuk tahun depan.

Marko Ungkap Rahasia di Balik Performa Kuat Tsunoda di Baku
