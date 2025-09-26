Hamilton Absen pada Tes Pirelli saat Anjingnya Sakit Parah

Lewis Hamilton diperkirakan akan absen dalam uji coba ban Pirelli di Mugello pada hari Jumat.

Ini terjadi setelah sang pembalap mengungkapkan bahwa anjingnya, Roscoe, sedang berjuang melawan penyakit.

Hamilton mengunggah foto Roscoe di sebuah klinik hewan.

Unggahan tersebut diberi judul: "Beberapa jam terakhir ini menegangkan, mohon doa dan dukungan kalian untuk Roscoe."

Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan mengenai kondisi kesehatan Roscoe sejak kabar terbaru dari Hamilton.

Article continues below ADVERTISEMENT

Jurnalis ternama Italia, Rosario Giuliana, telah melaporkan bahwa Hamilton tidak akan berpartisipasi dalam uji coba ban Pirelli 2026 hari ini.

Hamilton dijadwalkan untuk membalap bersama rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, di Mugello.

Namun, juara dunia tujuh kali itu akan digantikan oleh pembalap cadangan, Zhou Guanyu.

Giuliana melaporkan: "Untuk alasan yang dapat dimengerti, Lewis Hamilton tidak akan mengikuti dalam tes Pirelli besok, dan Zhou akan bergabung dengan Leclerc untuk menggantikannya."

Uji coba Pirelli terbaru akan memberi tim kesempatan lagi untuk mencoba ban baru untuk tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Ban 2026 masih berdiameter 18 inci, tetapi lebar ban depan telah dikurangi dari 305 mm menjadi 275 mm.

Ban belakang juga telah diubah dari 405 mm menjadi 375 mm.

Ban ini merupakan bagian dari regulasi teknis baru yang akan membawa perubahan signifikan pada sasis dan aturan mesin.

Ferrari bukan satu-satunya tim yang hadir di Mugello, karena Haas juga beraksi di trek Italia tersebut pada hari Selasa.

Esteban Ocon dan Ollie Bearmanmenyelesaikan putaran dengan mobil F1 2024 versi mule.

Article continues below ADVERTISEMENT

Haas telah mengonfirmasi bahwa Romain Grosjean akan mengendarai mobil F1 untuk pertama kalinya sejak Bahrain 2020.

Karier F1 pembalap Prancis itu berakhir di Sakhir setelah kecelakaan fatalnya yang dramatis.

Bos Mercedes, Toto Wolff, telah menjanjikan Grosjean kesempatan untuk beraksi dengan Silver Arrow, tetapi hal itu belum terwujud dalam lima tahun berikutnya.