FOTO: Grosjean Kembali ke Mobil F1 untuk Kali Pertama Sejak 2020

Romain Grosjean memasuki lintasan dengan mobil F1 untuk pertama kalinya sejak GP Bahrain 2020.

Romain Grosjean mengemudikan mobil F1 2023 Haas di sirkuit Mugello pada Jumat pagi.

Sebagai bagian dari tur TPC, Grosjean mengakhiri penantian panjangnya untuk kembali ke trek di belakang mobil F1.

Karier Grosjean di F1 berakhir sedikit lebih awal setelah kecelakaan fatalnya di Bahrain.

Akibat cedera yang dialaminya, Grosjean tidak dapat berlaga di dua balapan terakhir musim ini.

Grosjean dijanjikan kesempatan tes oleh Mercedes, tetapi hal itu belum terwujud dalam lima tahun berikutnya.

Sebaliknya, mantan timnya, Haas, memberinya kesempatan untuk kembali mengemudi.

Tentu saja, Grosjean sangat antusias untuk kembali ke trek dengan mobil F1.

Berbicara sebelum uji coba, ia berkata: “Saya sangat berterima kasih kepada Gene Haas dan Ayao Komatsu karena telah mengundang saya untuk berpartisipasi dalam TPC di Mugello. 

"Mengatakan saya bersemangat untuk kembali mengemudikan mobil Formula 1 tentu saja merupakan pernyataan yang meremehkan.

“Saya benar-benar tidak percaya sudah hampir lima tahun, tetapi kembali dan melakukan uji coba ini dengan tim lama saya sungguh merupakan sesuatu yang istimewa.

"Saya senang bertemu semua orang, saya yakin kami akan meluangkan sedikit waktu untuk mengenang masa lalu, tetapi saya juga ingin membantu agenda di lintasan dengan VF-23 – sangat menyenangkan tim sekarang memiliki program TPC sebagai bagian dari pengembangannya yang berkelanjutan.

“Akhirnya, anak-anak saya merancang helm saya untuk Grand Prix terakhir saya di Abu Dhabi pada tahun 2020 – saya akhirnya bisa mencobanya di mobil Formula 1 pada hari Jumat.”

Pembalap Prancis itu mengenakan helm rancangan anak-anaknya.

Grosjean berencana mengenakannya di Grand Prix Abu Dhabi 2020, yang seharusnya menjadi balapan terakhirnya.

Pria berusia 39 tahun itu akan berbagi tugas pengujian dengan mantan bintang IndyCar dan kini pakar F1, James Hinchcliffe.

Bos Haas, Ayao Komatsu—yang pernah menjadi teknisi balap Grosjean di Haas antara tahun 2016 dan 2020—juga hadir.

Bos Ferrari, Frederic Vasseur, juga hadir, dan tim Scuderia tersebut dijadwalkan untuk menguji Pirelli di Mugello pada hari Jumat.

Charles Leclerc dan Zhou Guanyu akan beraksi untuk tim.

Lewis Hamilton dijadwalkan untuk mengemudi, tetapi karena masalah kesehatan pada anjingnya, Roscoe, juara dunia tujuh kali itu tidak akan beraksi.


