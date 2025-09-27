Verstappen Menang pada Debut GT3 di Nurburgring dengan Ferrari

Juara dunia Formula 1 empat kali, Max Verstappen, meraih kemenangan pada debut balap GT3-nya di seri ketahanan NLS di Nurburgring dengan Ferrari.

Tak asing dengan balapan ketahanan virtual, pembalap Red Bull F1 ini telah menghabiskan beberapa bulan terakhir melakukan pengujian di Nurburgring Nordschleife dengan mobil Ferrari 296 GT3 sebagai bagian dari persiapannya.

Ia mendapatkan lisensi balapnya untuk berkompetisi di Nurburgring setelah menyelesaikan balapan dengan mobil Porsche GT4 dua minggu sebelumnya.

Berlomba di bawah bendera Emil Frey bersama Chris Lulham di kategori Pro, mobil No. 31 tersebut lolos kualifikasi ketiga untuk NLS (Nuburgring Langstrecken-Serie) empat jam hari Sabtu.

Max Verstappen memulai stint pertamanya dengan Ferrari dan membangun keunggulan awal yang nyaman sebelum menyerahkannya kepada Lulham untuk paruh akhir balapan.

Mobil No. 31 sempat unggul lebih dari satu menit di depan para pembalap lain, meskipun selisih tersebut telah berkurang ketika Lulham masuk pit untuk pitstop terakhirnya.

Menjelang akhir balapan, Lulham mampu mempertahankan mobil No. 31 hanya 20 detik di depan untuk meraih kemenangan bagi dirinya dan Verstappen, sang debutan.

Mobil No. 31 tersebut mengungguli Ford Mustang No. 9 dari Haupt Racing yang dikemudikan Dennis Fetzer, Jann Mardenborouogh, dan Fabio Scherer.

Melengkapi podium di kelas Pro adalah mobil No. 6 dari Haupt Racing yang dikemudikan Bincent Kolb dan Frank Stippler.

Verstappen mencatat sebelum ajang ini bahwa impian utamanya adalah untuk berpartisipasi dalam Nurburgring 24 Hours di masa mendatang.

Kemenangan debut NLS ini diraih seminggu setelah kemenangan F1-nya di Grand Prix Azerbaijan, yang menyusul kemenangan lainnya di Monza.

Ia akan kembali beraksi di F1 akhir pekan depan di Grand Prix Singapura, saat ia berusaha menjaga harapan meraih gelar juara.