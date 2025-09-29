Lewis Hamilton Mengonfirmasi Kematian Anjingnya, Roscoe

Pada Senin pagi, Lewis Hamilton mengonfirmasi bahwa Roscoe telah meninggal dunia setelah empat hari menggunakan alat bantu hidup setelah berjuang melawan pneumonia.

Juara dunia tujuh kali itu mengatakan bahwa melihat Roscoe mati adalah "keputusan tersulit dalam hidupnya".

Penghormatan menyentuh dari Hamilton

“Setelah empat hari menggunakan alat bantu hidup, berjuang sekuat tenaga, saya harus membuat keputusan tersulit dalam hidup saya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Roscoe,” tulis Hamilton.

“Dia tidak pernah berhenti berjuang, sampai akhir hayatnya. Saya merasa sangat bersyukur dan terhormat telah berbagi hidup saya dengan jiwa yang begitu indah, seorang malaikat dan sahabat sejati.

“Membawa Roscoe ke dalam hidup saya adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat, dan saya akan selalu menghargai kenangan yang kami ciptakan bersama.

“Meskipun saya kehilangan Coco [pada tahun 2020], saya belum pernah menghadapi situasi di mana saya harus menidurkan anjing, meskipun saya tahu ibu saya dan banyak teman dekat pernah mengalaminya.

“Itu adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan dan saya merasakan ikatan yang mendalam dengan semua orang yang telah mengalami kehilangan hewan peliharaan tercinta.

“Meskipun sangat sulit, memilikinya adalah salah satu bagian terindah dalam hidup - mencintai begitu dalam dan dicintai kembali.

“Terima kasih atas semua cinta dan dukungan yang telah Anda tunjukkan kepada Roscoe selama bertahun-tahun. Sungguh istimewa untuk disaksikan dan dirasakan."