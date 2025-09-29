Cadillac Rekrut Sosok Visioner untuk Peran Baru di Tim F1

Cadillac telah mengumumkan Tyler Epp akan menjadi Global Head of Commercial Strategy mereka.

Epp, yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Grand Prix Miami, akan menduduki posisi baru di Cadillac menjelang debut F1 mereka musim depan.

Di bawah kepemimpinan Epp, Grand Prix Miami meraih kesuksesan besar, dengan tiket terjual habis dan menghasilkan empat dari lima jumlah penonton TV langsung terbesar di AS dalam sejarah F1.

Miami mendapatkan perpanjangan hingga 2041 di bawah kepemimpinan Epp, menjadikannya acara dengan kontrak terpanjang di kalender F1.

CEO Cadillac, Dan Towriss, memuji Epp sebagai seorang "visioner" yang dapat membawa tim F1 ke level selanjutnya secara komersial.

"Kami tidak mungkin menemukan pemimpin dan visioner yang lebih baik untuk membangun divisi komersial tim kami," kata Towriss.

"Kinerjanya dalam menjadikan Grand Prix Miami sebagai salah satu acara penting di kalender Formula 1 menunjukkan penguasaan uniknya terhadap olahraga ini, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia."

Epp berkata: “Saya telah menghabiskan sebagian besar karier saya di dunia balap, dan beberapa tahun terakhir membantu mendefinisikan ulang seperti apa motorsport Amerika.

“Saya tidak dapat membayangkan kesempatan yang lebih menarik dan menjanjikan untuk menggalang olahraga kami di Amerika Serikat dan sekitarnya selain kesempatan ini.

“Tim Formula 1 Cadillac siap menjadi kekuatan global di F1 yang berakar pada tradisi dan kecerdikan Amerika, saya sangat bangga bergabung dalam upaya ini sejak awal.”

Team Principal Cadillac F1, Graeme Lowdon, menambahkan: “Dibutuhkan kepemimpinan yang luar biasa untuk berhasil membangun tim dari nol, dan dibutuhkan seseorang yang luar biasa untuk menjalankan visi dan ambisi seperti yang kami miliki untuk Tim Formula 1® Cadillac.

“Tyler memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengembangkan organisasi yang menetapkan standar di Formula 1, dan saya yakin bahwa keahlian operasionalnya akan menjadi aset penting bagi organisasi kami.”

Cadillac mendaratkan ex-bos mesin Audi

Cadillac juga akan mendapatkan dorongan besar dari sisi teknis dengan kedatangan Adam Baker, menurut publikasi Jerman Motorsport Magazin.

Baker adalah mantan anggota kunci departemen mesin F1 Audi, tetapi digantikan oleh Christian Foyer sebagai bagian dari perombakan di balik layar awal tahun ini.

Baker dilaporkan telah menandatangani kontrak untuk mengawasi departemen mesin internal Cadillac, yang akan berlokasi di Charlotte, Carolina Utara.

Cadillac akan dipasok mesin oleh Ferrari mulai tahun 2026 sebagai bagian dari perjanjian teknis multi-tahun.

Perusahaan Amerika tersebut kemudian akan menggunakan unit daya F1 internal mereka sendiri di kemudian hari.