Flavio Briatore Membantah Rumor 'Sampah' soal Fernando Alonso

Juara dunia dua kali Fernando Alonso telah mendapatkan reputasi sebagai sosok yang sulit diatur sepanjang kariernya.

Hal ini sebagian besar dikaitkan dengan perselisihan Alonso dengan McLaren pada tahun 2007, dan kritik publik terhadap Honda selama periode kedua yang nahas bersama skuat Woking pada tahun 2015.

Namun, Briatore, bos tim Alpine secara de facto, yakin Alonso telah diperlakukan tidak adil oleh media dalam hal ini.

“Terkadang orang-orang memberitakan bahwa Fernando sulit diatur,” kata Briatore kepada ESPN. “Tapi ini omong kosong belaka. Saya benar-benar kesal setiap kali mendengar ini.

“Fernando selalu menjadi rekan setim. Dia selalu membuat semua orang bekerja sama. Demonstrasinya sekarang ada di Aston Martin.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Alonso meraih kedua gelar juara dunianya saat bekerja di bawah Briatore di Renault pada tahun 2005 dan 2006.

Kini berusia 44 tahun, Alonso adalah pembalap F1 tertua di grid dan terus berjuang meraih gelar juara dunia ketiga yang sulit diraih bersama Aston Martin.

“Mobilnya tidak kompetitif, tetapi dia selalu ada di sana, menekan,” kata Briatore tentang hasrat dan rasa lapar Alonso untuk menang.

“Semua orang tahu apa yang mereka butuhkan. Dia seperti Rottweiler. Dia selalu ada di sana.

“Anda pergi ke satu tempat, dan Rottweiler itu terus-menerus menggigit Anda. Itulah Fernando. Begitulah caranya dia ingin menang.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Fernando Alonso menghadapi keputusan berat

Alonso mengakui akan "sangat sulit" untuk pensiun dari F1 pada akhir 2026 jika Aston Martin tidak kompetitif.

Kontrak pembalap Spanyol itu akan berakhir pada akhir tahun depan, saat regulasi teknis baru diperkenalkan.

"Katakanlah, jika kami kompetitif, ada kemungkinan lebih besar bagi saya untuk berhenti. Jika kami tidak kompetitif, akan sangat sulit untuk menyerah tanpa mencoba lagi," kata Alonso.

"Dalam kasus saya, yang membalap di beberapa tahun terakhir karier saya, tentu saja, saya ingin merasakan kesuksesan proyek Aston Martin.

"Tetapi saya tahu bahwa semuanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyatukan semuanya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Aston Martin berjuang dan memenangkan Kejuaraan Dunia kurang lebih terjamin di masa depan - kami memiliki semua yang dibutuhkan untuk memperjuangkan Kejuaraan Dunia.

"Lalu, untuk melaksanakan pekerjaan dan memenangkannya, Anda juga membutuhkan beberapa faktor eksternal, Anda membutuhkan sedikit bantuan dari pesaing Anda, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan."