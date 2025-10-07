Norris Anggap Insiden dengan Piastri sebagai "Aksi Balap yang Bagus"

Lando Norris mengecilkan insidennya dengan Oscar Piastri di lap pembuka Grand Prix Singapura, menyebutnya sebagai "aksi balap yang bagus".

Norris menikmati balapan yang kuat di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, finis ketiga untuk memperkecil keunggulan Piastri di klasemen pembalap F1 2025 menjadi 22 poin dengan enam lap tersisa.

Pembalap Inggris itu mengawali balapan dengan baik dari posisi kelima di grid untuk naik ke posisi ketiga di akhir lap pembuka.

Norris berhasil mendahului Piastri di Tikungan 3 setelah sedikit bersenggolan dengan Max Verstappen di depannya.

Insiden itu membuat Piastri frustrasi, dan berkata melalui radio tim: "Ya, maksud saya itu bukan seperti tim, tapi ya sudahlah."

Article continues below ADVERTISEMENT

McLaren

Piastri mempertanyakan apakah McLaren berpotensi menukar posisi kembali, yang memicu keluhan lebih lanjut dari sang pemimpin klasemen ketika teknisinya, Tom Stallard, menunjukkan bahwa para Steward tidak akan mengambil tindakan apa pun.

"Itu tidak adil," katanya. "Saya minta maaf. Itu tidak adil. Jika dia harus menghindari mobil lain dengan menabrak rekan setimnya, itu pekerjaan yang sangat buruk untuk menghindarinya."

The start off the Singapore GP

Memberikan pandangannya tentang insiden tersebut setelah balapan, Norris merasa itu hanyalah balapan biasa.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ya, maksud saya, memang licin [dan] masih basah di banyak tempat, tapi ini balapan," kata Norris. "Saya memasang ban bagian dalam, ada sedikit koreksi, tapi tidak lebih dari itu. Balapan yang bagus.

"Dan seperti yang saya katakan, saya berharap bisa memberikan sedikit lebih. Saya berharap ada lebih banyak kesempatan menyalip hari ini, tapi saya merasa sudah melakukan semua yang saya bisa hari ini, dan saya senang dengan itu."

Norris tentang duel Verstappen

Norris menghabiskan sebagian besar balapan dengan tertahan di belakang Verstappen yang mengalami banyak masalah dengan mobil, dan tampaknya memengaruhi kecepatannya.

Norris puas dengan balapannya, dengan hasil yang cukup untuk memastikan gelar konstruktor bagi McLaren dengan enam balapan tersisa.

“Saya senang dengan hari ini, saya maju dua posisi. Kami menang sebagai tim, sebagai konstruktor, sekali lagi. Jadi saya sangat senang dengan itu,” tambahnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Maksud saya, itu balapan yang sulit. Max tidak membuat kesalahan apa pun. Entah saya merasa baik atau tidak, saya memberikan segalanya hari ini, dan hampir mendekati, beberapa peluang di mana kami berdampingan, dan beberapa pertarungan kecil yang bagus.

“Tapi terlalu sulit untuk menyalip, yang sangat disayangkan, karena kecepatannya sangat kuat hari ini, dan saya ingin sekali mencoba mengejar George dan memberinya sedikit lebih banyak tekanan.”