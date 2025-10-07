Piastri Mengelak saat Ditanya Insiden Norris di GP Singapura

Oscar Piastri tak banyak bicara saat menghadapi interogasi terkait insiden dengan Lando Norris di Grand Prix Singapura.

Norris menyenggol mobil rekan setimnya di McLaren sekaligus rival perebutan gelar juara, Piastri, di awal balapan saat pembalap Inggris itu merangsek maju untuk naik ke posisi ketiga.

Piastri merasa frustrasi dengan insiden tersebut dan mengklaim melalui radio tim bahwa "tidak adil" McLaren tidak membalikkan posisi.

Pria Australia itu langsung mengeluh di radio: "Ya, maksud saya itu tidak seperti tim, tapi ya sudahlah."

Piastri kemudian bertanya: "Jadi, apakah kita baik-baik saja jika Lando hanya mendorong saya keluar dari jalan atau? Apa gunanya?"

Ketika diberitahu bahwa McLaren tidak akan menukar tempat itu kembali, Piastri menambahkan: “Itu tidak adil. Saya minta maaf. Itu tidak adil.

"Jika dia harus menghindari mobil lain dengan menabrak rekan setimnya, maka itu pekerjaan yang sangat buruk untuk menghindarinya.”

Piastri tampak mulai tenang setelah balapan, tetapi ia bungkam di depan kamera TV ketika menghadapi pertanyaan dari media dunia.

“Balapan ini jelas sulit, putaran pertama yang sulit. Saya belum menonton tayangan ulangnya. Saya hanya tahu dari dalam mobil, jadi saya akan pergi dan melihatnya,” kata Piastri.

“Ini jelas malam yang luar biasa bagi seluruh tim. Tentu saja bukan balapan yang saya harapkan, tetapi bagi seluruh tim, malam ini adalah puncak dari kerja keras yang luar biasa, bukan hanya tahun ini, tetapi bertahun-tahun yang lalu.

“Ini momen yang sangat membanggakan bagi saya untuk menjadi bagian dari itu dan momen yang membanggakan bagi seluruh tim.”

McLarens side by side

CEO McLaren Racing Zak Brown mengklaim pembalapnya bertarung dengan keras namun adil.

"Mereka telah membalap dengan brilian sepanjang musim. Anda tidak bisa memenangkan kejuaraan konstruktor tanpa dua pembalap yang hebat," ujarnya kepada Sky Sports F1.

"Seperti yang Anda lihat, kami membiarkan mereka balapan. Itu sedikit lebih menegangkan, tetapi mereka balapan dengan keras, mereka balapan dengan bersih, mereka balapan untuk menang.

"Masih banyak balapan yang harus dilalui dan semoga lebih banyak kemenangan untuk mereka berdua."

Ditanya apakah ia setuju dengan komentar Brown, Piastri menjawab: "Ya, saya rasa kami setuju. Saya rasa tidak ada niat untuk bersenggolan.

"Tapi memang ada, dan saya perlu melihat tayangan ulangnya dan melihat apa yang sebenarnya terjadi."

Piastri kemudian ditanya apakah ia merasa insiden tersebut telah menjadi preseden tentang bagaimana para pembalap McLaren berlomba.

“Saya tidak tahu. Saya belum melihat insiden itu dari kamera TV. Saya perlu melihatnya dulu sebelum mengatakan apa pun,” jawabnya.

“Saya pikir ambil saja pelajaran dari akhir pekan ini dan lihat apa yang bisa diperbaiki. Saya pikir akhir pekan secara keseluruhan sangat baik.

“Latihan berjalan dengan baik, kualifikasi berjalan dengan baik, balapan saya mungkin agak lambat untuk memulai, tetapi saya merasa kecepatannya cukup bagus.”

'Oscar Piastri tidak bisa mengeluh'

Jenson Button yakin tabrakan itu wajar karena Norris tidak sengaja melakukannya.

"Ini balapan," kata juara dunia 2009 itu. "Mereka bersebelahan. Dia sedikit menabrak bagian belakang mobil Red Bull Max dan dia sedikit oversteer, yang cukup tidak biasa.

"Itu menunjukkan betapa rendahnya cengkeramannya. Dia tidak sengaja mencoba mendorongnya ke dinding.

"Bukannya dia menabraknya ke dinding. Bukannya dia menabraknya sampai ke dinding dengan harapan Oscar akan menabrak dinding, atau menghilang. Di tengah tikungan, dia mengalami oversteer.

"Jika saya Oscar, saya akan berkata, 'Ah, rekan setim saya mengalahkan saya di sana, dan itu saja.'"