Klasemen F1 2025 setelah F1 GP Singpura di Marina Bay

Keunggulan Oscar Piastri di kejuaraan pembalap F1 telah dipotong menjadi 22 poin dengan enam putaran tersisa.

Untuk balapan ketiga berturut-turut di akhir pekan, Lando Norris telah memotong keunggulan juara saingan gelar dan rekan setim McLaren Piastri.

Norris menerobos jalannya melewati Piastri di awal untuk mengambil tempat ketiga dan mengalahkan rekan satu timnya yang frustrasi ke podium.

Tempat kedua untuk Max Verstappen melihat pembalap Red Bull bergerak 63 poin di belakang Piastri.

KLASEMEN F1 2025 - PEMBALAP - GRAND PRIX SINGAPURA Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 7 336 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 5 314 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 4 273 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 237 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 0 173 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0 125 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 88 8 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 0 70 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 39 10 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 0 37 11 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 36 12 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 0 32 13 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 32 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 30 15 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 0 28 16 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 20 17 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 0 20 18 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 18 19 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 0 18 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 0 21 Jack Doohan AUS BWT Alpine F1 Team 0 0

McLaren kunci gelar konstruktor

McLaren merayakan kemenangan gelar konstruktor ke-10 mereka setelah menguncinya di Singapura.

Mereka membangun keunggulan 325 poin yang tak tergoyahkan atas Mercedes yang berada di posisi kedua dengan enam putaran tersisa musim ini.

Itu berarti McLaren telah memenangkan kejuaraan konstruktor back-to-back dan menyamai rekor Red Bull dari tahun 2023 dengan mengunci gelar saat enam balapan yang masih harus dilalui.

Kemenangan kedua Mercedes tahun ini memberi mereka keunggulan 25 poin atas Ferrari yang berada di posisi ketiga.

Red Bull berada di posisi keempat, hanya 10 poin di belakang Ferrari.

