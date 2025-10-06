Klasemen F1 2025 setelah F1 GP Singpura di Marina Bay
Pembaruan klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay.
Keunggulan Oscar Piastri di kejuaraan pembalap F1 telah dipotong menjadi 22 poin dengan enam putaran tersisa.
Untuk balapan ketiga berturut-turut di akhir pekan, Lando Norris telah memotong keunggulan juara saingan gelar dan rekan setim McLaren Piastri.
Norris menerobos jalannya melewati Piastri di awal untuk mengambil tempat ketiga dan mengalahkan rekan satu timnya yang frustrasi ke podium.
Tempat kedua untuk Max Verstappen melihat pembalap Red Bull bergerak 63 poin di belakang Piastri.
KLASEMEN F1 2025 - PEMBALAP - GRAND PRIX SINGAPURA
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|336
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|5
|314
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|4
|273
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|237
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|173
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|125
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|88
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|70
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|39
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|37
|11
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|36
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|32
|13
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|30
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|28
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|20
|18
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|18
|19
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|18
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
McLaren kunci gelar konstruktor
McLaren merayakan kemenangan gelar konstruktor ke-10 mereka setelah menguncinya di Singapura.
Mereka membangun keunggulan 325 poin yang tak tergoyahkan atas Mercedes yang berada di posisi kedua dengan enam putaran tersisa musim ini.
Itu berarti McLaren telah memenangkan kejuaraan konstruktor back-to-back dan menyamai rekor Red Bull dari tahun 2023 dengan mengunci gelar saat enam balapan yang masih harus dilalui.
Kemenangan kedua Mercedes tahun ini memberi mereka keunggulan 25 poin atas Ferrari yang berada di posisi ketiga.
Red Bull berada di posisi keempat, hanya 10 poin di belakang Ferrari.
|KLASEMEN F1 2025 - KONSTRUKTOR - GRAND PRIX SINGAPURA
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|McLaren F1 Team
|12
|650
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|325
|3
|Scuderia Ferrari HP
|0
|298
|4
|Oracle Red Bull Racing
|4
|290
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|102
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|72
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|68
|8
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|55
|9
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|46
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20