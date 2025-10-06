Klasemen F1 2025 setelah F1 GP Singpura di Marina Bay

Pembaruan klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Singapura di Marina Bay.

Norris celebrates third place
Norris celebrates third place

Keunggulan Oscar Piastri di kejuaraan pembalap F1 telah dipotong menjadi 22 poin dengan enam putaran tersisa.

Untuk balapan ketiga berturut-turut di akhir pekan, Lando Norris telah memotong keunggulan juara saingan gelar dan rekan setim McLaren Piastri.

Norris menerobos jalannya melewati Piastri di awal untuk mengambil tempat ketiga dan mengalahkan rekan satu timnya yang frustrasi ke podium.

Tempat kedua untuk Max Verstappen melihat pembalap Red Bull bergerak 63 poin di belakang Piastri.

KLASEMEN F1 2025 - PEMBALAP - GRAND PRIX SINGAPURA

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7336
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team5314
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing4273
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2237
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0173
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0125
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team088
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing070
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team039
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber037
11Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team036
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing032
13Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team030
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team028
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team020
17Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing020
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber018
19Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team018
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

McLaren kunci gelar konstruktor

McLaren merayakan kemenangan gelar konstruktor ke-10 mereka setelah menguncinya di Singapura.

Mereka membangun keunggulan 325 poin yang tak tergoyahkan atas Mercedes yang berada di posisi kedua dengan enam putaran tersisa musim ini.

Itu berarti McLaren telah memenangkan kejuaraan konstruktor back-to-back dan menyamai rekor Red Bull dari tahun 2023 dengan mengunci gelar saat enam balapan yang masih harus dilalui.

Kemenangan kedua Mercedes tahun ini memberi mereka keunggulan 25 poin atas Ferrari yang berada di posisi ketiga.

Red Bull berada di posisi keempat, hanya 10 poin di belakang Ferrari.

KLASEMEN F1 2025 - KONSTRUKTOR - GRAND PRIX SINGAPURA
PosTimMenangPoin
1McLaren F1 Team12650
2Mercedes AMG Petronas F1 Team2325
3Scuderia Ferrari HP0298
4Oracle Red Bull Racing4290
5Atlassian Williams Racing0102
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team072
7Aston Martin Aramco F1 Team068
8Stake F1 Team Kick Sauber055
9MoneyGram Haas F1 Team046
10BWT Alpine F1 Team020

 

In this article

Klasemen F1 2025 setelah F1 GP Singpura di Marina Bay
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bezzecchi Lolos dari Cedera Parah setelah Insiden Marc Marquez
2h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
Klasemen F1 2025 setelah F1 GP Singpura di Marina Bay
2h ago
Norris celebrates third place
F1 Results
F1 GP Singapura 2025: Russell Mengontrol Balapan di Marina Bay
11h ago
George Russell
Moto2 Results
Moto2 Indonesia 2025: Pertunjukan Berkelas Diogo Moriera
16h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Indonesia
Moto3 Results
Moto3 Indonesia 2025: Jose Antonio Rueda Kunci Gelar di Mandalika
16h ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025, Indonesia, World Champion

More News

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Indonesia di Mandalika
16h ago
Fermin Aldeguer, Alex Marquez celebrate, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Indonesia 2025: Aldeguer Menang Dominan, Marc Marquez Cedera
16h ago
Fermin Aldeguer, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Pembaruan Kondisi Marc Marquez setelah Insiden GP Indonesia
18h ago
Marc Marquez, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Akui Mustahil Hentikan Bezzecchi di GP Indonesia
19h ago
Marco Bezzecchi, Luca Marini, Alex Marquez, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, Sprint. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Tidak Menemukan Hal Positif dari Sprint Mandalika
20h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP Indonesian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.