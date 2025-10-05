F1 GP Singapura 2025: Russell Mengontrol Balapan di Marina Bay
Hasil lengkap F1 GP Singapura 2025 di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, putaran ke-18.
George Russell meraih kemenangan keduanya di musim 2025 setelah finis pertama di F1 GP Singapura.
Balapan berlangsung nyaman bagi Russell, yang mengendalikan jalannya balapan dari barisan terdepan.
Russell memimpin di Tikungan 1 pada putaran pembuka, berhasil menjaga jarak dengan Max Verstappen.
Balapannya menjadi lebih mudah karena Verstappen memulai balapan dengan ban lunak dan akibatnya ia kesulitan mengejar kecepatan.
Russell tampil dominan, yang masih menunggu perpanjangan kontrak Mercedes untuk tahun depan.
Dengan Russell berlari sendirian di depan, pertarungan utama di Singapura terjadi antara Verstappen dan Lando Norris untuk posisi kedua.
Verstappen mengalami banyak masalah dengan Red Bull-nya, yang mempengaruhi kecepatannya.
Namun, Norris tidak mampu mendekat untuk mengamankan posisinya.
Verstappen akhirnya finis kedua, sementara Norris melintasi garis finis di posisi ketiga.
Norris, yang memulai Grand Prix di posisi kelima, memulai dengan cepat. Ia menyalip Kimi Antonelli di garis start dan kemudian menyalip Oscar Piastri dalam sebuah langkah yang kontroversial.
Piastri tidak senang dengan aksi overtake Norris, yang memicu sejumlah keluhan melalui radio tim.
Piastri mengakhiri balapan di posisi keempat, tertinggal beberapa detik dari rekan setimnya.
Antonelli menyalip Charles Leclerc di akhir balapan untuk posisi kelima, sementara Leclerc mengamankan posisi keenam setelah Lewis Hamilton mengalami masalah rem di lap-lap terakhir balapan.
Hamilton finis di posisi ketujuh tetapi dikenai penalti waktu lima detik pasca-balapan karena batas waktu lintasan.
Hal ini menaikkan Alonso ke posisi ketujuh, sehingga Hamilton turun ke posisi kedelapan.
|F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|62 Laps
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+5.430s
|3
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|+6.066s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|+8.146s
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+33.681s
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+45.996s
|7
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+80.667s
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+85.251s
|9
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+93.527s
|10
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|+1 Lap
|11
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+1 Lap
|12
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+1 Lap
|13
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+1 Lap
|14
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|+1 Lap
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+1 Lap
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|17
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+1 Lap
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|+1 Lap
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|20
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+1 Lap