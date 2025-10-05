F1 GP Singapura 2025: Russell Mengontrol Balapan di Marina Bay

Hasil lengkap F1 GP Singapura 2025 di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, putaran ke-18.

George Russell meraih kemenangan keduanya di musim 2025 setelah finis pertama di F1 GP Singapura.

Balapan berlangsung nyaman bagi Russell, yang mengendalikan jalannya balapan dari barisan terdepan.

Russell memimpin di Tikungan 1 pada putaran pembuka, berhasil menjaga jarak dengan Max Verstappen.

Balapannya menjadi lebih mudah karena Verstappen memulai balapan dengan ban lunak dan akibatnya ia kesulitan mengejar kecepatan.

Russell tampil dominan, yang masih menunggu perpanjangan kontrak Mercedes untuk tahun depan.

Dengan Russell berlari sendirian di depan, pertarungan utama di Singapura terjadi antara Verstappen dan Lando Norris untuk posisi kedua.

Verstappen mengalami banyak masalah dengan Red Bull-nya, yang mempengaruhi kecepatannya.

Namun, Norris tidak mampu mendekat untuk mengamankan posisinya.

Verstappen akhirnya finis kedua, sementara Norris melintasi garis finis di posisi ketiga.

Norris, yang memulai Grand Prix di posisi kelima, memulai dengan cepat. Ia menyalip Kimi Antonelli di garis start dan kemudian menyalip Oscar Piastri dalam sebuah langkah yang kontroversial.

Piastri tidak senang dengan aksi overtake Norris, yang memicu sejumlah keluhan melalui radio tim.

Piastri mengakhiri balapan di posisi keempat, tertinggal beberapa detik dari rekan setimnya.

Antonelli menyalip Charles Leclerc di akhir balapan untuk posisi kelima, sementara Leclerc mengamankan posisi keenam setelah Lewis Hamilton mengalami masalah rem di lap-lap terakhir balapan.

Hamilton finis di posisi ketujuh tetapi dikenai penalti waktu lima detik pasca-balapan karena batas waktu lintasan.

Hal ini menaikkan Alonso ke posisi ketujuh, sehingga Hamilton turun ke posisi kedelapan.

F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Balapan
PosPembalapNATTimLap/Gap
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team62 Laps
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+5.430s
3Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+6.066s
4Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+8.146s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+33.681s
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+45.996s
7Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+80.667s
8Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+85.251s
9Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+93.527s
10Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+1 Lap
11Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+1 Lap
12Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+1 Lap
13Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+1 Lap
14Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+1 Lap
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+1 Lap
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 Lap
17Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+1 Lap
18Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+1 Lap
19Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 Lap
20Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+1 Lap

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

