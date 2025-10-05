F1 GP Singapura 2025: Russell Mengontrol Balapan di Marina Bay

George Russell meraih kemenangan keduanya di musim 2025 setelah finis pertama di F1 GP Singapura.

Balapan berlangsung nyaman bagi Russell, yang mengendalikan jalannya balapan dari barisan terdepan.

Russell memimpin di Tikungan 1 pada putaran pembuka, berhasil menjaga jarak dengan Max Verstappen.

Balapannya menjadi lebih mudah karena Verstappen memulai balapan dengan ban lunak dan akibatnya ia kesulitan mengejar kecepatan.

Russell tampil dominan, yang masih menunggu perpanjangan kontrak Mercedes untuk tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan Russell berlari sendirian di depan, pertarungan utama di Singapura terjadi antara Verstappen dan Lando Norris untuk posisi kedua.

Verstappen mengalami banyak masalah dengan Red Bull-nya, yang mempengaruhi kecepatannya.

Namun, Norris tidak mampu mendekat untuk mengamankan posisinya.

Verstappen akhirnya finis kedua, sementara Norris melintasi garis finis di posisi ketiga.

Norris, yang memulai Grand Prix di posisi kelima, memulai dengan cepat. Ia menyalip Kimi Antonelli di garis start dan kemudian menyalip Oscar Piastri dalam sebuah langkah yang kontroversial.

Article continues below ADVERTISEMENT

Piastri tidak senang dengan aksi overtake Norris, yang memicu sejumlah keluhan melalui radio tim.

McLarens side by side

Piastri mengakhiri balapan di posisi keempat, tertinggal beberapa detik dari rekan setimnya.

Antonelli menyalip Charles Leclerc di akhir balapan untuk posisi kelima, sementara Leclerc mengamankan posisi keenam setelah Lewis Hamilton mengalami masalah rem di lap-lap terakhir balapan.

Hamilton finis di posisi ketujuh tetapi dikenai penalti waktu lima detik pasca-balapan karena batas waktu lintasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Hal ini menaikkan Alonso ke posisi ketujuh, sehingga Hamilton turun ke posisi kedelapan.