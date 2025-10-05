Langgar Ketentuan Teknis, Williams Dicoret dari Kualifikasi GP Singapura

Kedua pembalap Williams telah dikeluarkan dari kualifikasi untuk Grand Prix F1 Singapura 2025.

Duet Williams Carlos Sainz dan Alex Albon telah dicoret dari hasil kualifikasi F1 GP Singapura setelah gagal melewati pemeriksaan pasca-kualifikasi FIA.

Ditemukan bahwa celah DRS pada kedua mobil melebihi batas 85 mm di kedua sisi sayap belakang.

Peraturan teknis menyatakan: "Di semua titik sepanjang bentang, ketika DRS dalam keadaan terbuka, kedua bagian profil sayap belakang (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.10.1) harus memiliki celah minimum antara 9,4 mm dan 85 mm. Celah ini akan diukur dengan pengukur bulat."

Dengan ini, kedua mobil Williams didiskualifikasi dan akan memulai Grand Prix Singapura hari Minggu dari posisi paling belakang.

Williams menjalani sesi kualifikasi yang sulit di Jalan Raya Marina Bay, dengan Albon dan Sainz masing-masing hanya berada di posisi ke-12 dan ke-13 - hasil mengecewakan mengingat kecepatan impresif meeka dalam latihan.

FIA merilis pernyataan berikut: “Selama pemeriksaan pasca-kualifikasi, sayap belakang mobil ditemukan tidak sesuai dengan Peraturan Teknis. Posisi elemen sayap belakang paling atas yang dapat disetel diperiksa. DRS dalam kondisi terbuka melebihi batas maksimum 85 mm di kedua sisi area luar sayap belakang.

“Pada sidang tersebut, Peserta mengakui bahwa, meskipun pengukuran mereka sendiri sebelum kualifikasi menunjukkan komponen berada dalam toleransi, pengukuran selanjutnya yang dilakukan oleh Pejabat FIA yang ditunjuk menunjukkan celah yang lebih besar daripada yang diizinkan dan oleh karena itu sayap belakang tidak sesuai dengan dimensi yang dipersyaratkan.

"Peserta tidak mempermasalahkan prosedur pengukuran, metodologi, atau keakuratan peralatan pengukuran yang digunakan oleh FIA. 

"Peserta sepenuhnya menerima hasil pengukuran FIA dan mengakui bahwa sayap belakang yang dipasang pada mobil tidak memenuhi persyaratan Peraturan Teknis.

"Oleh karena itu, hukuman standar yang berlaku untuk pelanggaran teknis akan dijatuhkan."

Williams menuju balapan akhir pekan ini di Singapura dengan podium pertama mereka sejak Grand Prix Belgia 2021, di mana Sainz membalap spektakuler di Azerbaijan untuk finis di posisi ketiga.

Hal ini mengukuhkan posisi kelima Williams di klasemen konstruktor, yang akan menjadi finis tertinggi mereka sejak 2017.

Setelah keputusan steward, Williams menulis: “Selama pemeriksaan FIA setelah Kualifikasi, sayap belakang pada kedua mobil kami gagal dalam pemeriksaan celah slot DRS. Akibatnya, Alex dan Carlos didiskualifikasi dari Kualifikasi untuk Grand Prix Singapura besok.

“Ini sangat mengecewakan bagi tim dan kami sedang menyelidiki bagaimana ini bisa terjadi. Kami sama sekali tidak mencari keunggulan performa dan sayap belakang telah lolos pemeriksaan kami sendiri sebelumnya, tetapi hanya ada satu pengukuran yang penting dan kami sepenuhnya menerima keputusan FIA.

"Kami punya mobil yang mampu mencetak poin di akhir pekan ini dan akan melakukan segala yang kami bisa untuk berjuang dari posisi paling belakang besok, dan akan segera meninjau proses kami untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi."

Hebatnya, Williams telah mencetak lebih banyak poin pada tahun 2025 dibanding perolehan poin yang mereka raih antara tahun 2018 dan 2024 jika digabungkan, pencapaian ini didapat meski fokus tim tertuju pada tahun depan, saat regulasi teknis baru diperkenalkan pada tahun 2026.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

