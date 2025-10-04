F1 GP Singapura 2025: Russell Tampil Mengejutkan dengan Pole

George Russell mengklaim posisi terdepan yang menakjubkan di Grand Prix Singapura.

Pembalap Mercedes itu selamat dari hantaman dinding dan menghasilkan dua putaran untuk pole saat ia mengalahkan Max Verstappen dengan selisih 0,182 detik pada kualifikasi yang mendebarkan di bawah lampu Singapura.

Pemimpin kejuaraan F1 Oscar Piastri berada di urutan ketiga, 0,366 detik di bawah Russell.

Kimi Antonelli menempati posisi keempat dengan penampilan kualifikasi yang kuat di Mercedes lainnya, di depan Lando Norris dari McLaren di posisi kelima.

Lewis Hamilton mengungguli rekan setimnya Charles Leclerc untuk mengklaim keenam di grid, dengan Ferrari tertinggal lebih dari setengah detik dari puncak timesheets.

Article continues below ADVERTISEMENT

Isack Hadjar kedelapan untuk Racing Bulls, dengan Oliver Bearman mencuri perhatian dengan berada di posisi kesembilan untuk Haas, dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar untuk Aston Martin.

Nico Hulkenberg tidak beruntung kehilangan tempat di Q3 karena dia menghasilkan putaran yang bagus untuk mengambil posisi ke-11 untuk Sauber, di depan duo Williams Alex Albon dan Carlos Sainz.

Liam Lawson berada di urutan ke-14 untuk Racing Bulls, di depan Yuki Tsunoda yang tampil mengecewakan setelah tersingkir di Q2 dan hanya berada di posisi ke-15.

Gabriel Bortoleto keluar di bagian pertama kualifikasi dengan waktu yang cukup baik untuk hanya ke-16 di Sauber-nya, sementara Lance Stroll dari Aston Martin juga keluar di P17 yang rendah.

Itu adalah kualifikasi mengerikan lainnya untuk Alpine, dengan Franco Colapinto hanya berada di urutan ke-18, di depan Haas dari Esteban Ocon dan rekan setimnya Pierre Gasly, yang mobilnya mogok di Tikungan 11 pada putaran terakhirnya di Q1.

Article continues below ADVERTISEMENT