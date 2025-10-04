F1 GP Singapura 2025: Russell Tampil Mengejutkan dengan Pole

Hasil lengkap dari kualifikasi F1 GP Singapura 2025 di Sirkuit Marina Bay.

George Russell mengklaim posisi terdepan yang menakjubkan di Grand Prix Singapura.

Pembalap Mercedes itu selamat dari hantaman dinding dan menghasilkan dua putaran untuk pole saat ia mengalahkan Max Verstappen dengan selisih 0,182 detik pada kualifikasi yang mendebarkan di bawah lampu Singapura.

Pemimpin kejuaraan F1 Oscar Piastri berada di urutan ketiga, 0,366 detik di bawah Russell.

Kimi Antonelli menempati posisi keempat dengan penampilan kualifikasi yang kuat di Mercedes lainnya, di depan Lando Norris dari McLaren di posisi kelima.

Lewis Hamilton mengungguli rekan setimnya Charles Leclerc untuk mengklaim keenam di grid, dengan Ferrari tertinggal lebih dari setengah detik dari puncak timesheets.

Isack Hadjar kedelapan untuk Racing Bulls, dengan Oliver Bearman mencuri perhatian dengan berada di posisi kesembilan untuk Haas, dan Fernando Alonso melengkapi 10 besar untuk Aston Martin.

Nico Hulkenberg tidak beruntung kehilangan tempat di Q3 karena dia menghasilkan putaran yang bagus untuk mengambil posisi ke-11 untuk Sauber, di depan duo Williams Alex Albon dan Carlos Sainz.

Liam Lawson berada di urutan ke-14 untuk Racing Bulls, di depan Yuki Tsunoda yang tampil mengecewakan setelah tersingkir di Q2 dan hanya berada di posisi ke-15.

Gabriel Bortoleto keluar di bagian pertama kualifikasi dengan waktu yang cukup baik untuk hanya ke-16 di Sauber-nya, sementara Lance Stroll dari Aston Martin juga keluar di P17 yang rendah.

Itu adalah kualifikasi mengerikan lainnya untuk Alpine, dengan Franco Colapinto hanya berada di urutan ke-18, di depan Haas dari Esteban Ocon dan rekan setimnya Pierre Gasly, yang mobilnya mogok di Tikungan 11 pada putaran terakhirnya di Q1.

F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Kualifikasi Lengkap
PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m29.928s1m29.562s1m29.158s
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m30.028s1m29.572s1m29.340s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m30.313s1m29.813s1m29.524s
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m30.036s1m29.649s1m29.537s
5Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m29.932s1m29.809s1m29.586s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m29.765s1m29.936s1m29.688s
7Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m30.370s1m29.914s1m29.784s
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m30.214s1m30.016s1m29.846s
9Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m30.420s1m30.076s1m29.868s
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m30.745s1m30.054s1m29.955s
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m30.715s1m30.141s 
12Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m30.775s1m30.202s 
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m30.640s1m30.235s 
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m30.681s1m30.320s 
15Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m30.574s1m30.353s 
16Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m30.820s  
17Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m30.949s  
18Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m30.982s  
19Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m30.989s  
20Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m31.261s  
