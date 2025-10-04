Leclerc Menjelaskan 'Kebingungan' dari Insiden Pitlane dengan Norris

Charles Leclerc memberikan pendapatnya tentang kecelakaan di pitlane dengan Lando Norris.

Norris was hit by Leclerc in the pit lane
Norris was hit by Leclerc in the pit lane

Pada sesi Free Practice 2 yang kacau akibat dua periode bendera merah, Charles Leclerc dan Lando Norris terlibat insiden yang aneh dan konyol di jalur pit.

Saat para pembalap akan kembali ke trek menyusul bendera merah yang disebabkan oleh kecelakaan George Russell dan Liam Lawson, Leclerc menabrak Norris setelah Ferrari melepaskannya tepat ke jalur pembalap McLaren.

Norris terdorong ke dinding pit dan sayap depannya patah, memaksa kru McLaren-nya untuk mendorongnya kembali ke pit box untuk diperbaiki.

“FP1 bagus, FP2 sangat sulit,” rangkum Leclerc setelah finis di posisi kesembilan tercepat di depan rekan setimnya Lewis Hamilton di akhir latihan Jumat di Singapura.

“FP2 ini sangat berantakan dengan lalu lintas, bendera merah, dan insiden pit-lane, jadi banyak hal yang terjadi, yang belum terlalu positif.

“Tapi kami akan mengatur ulang dan kembali besok dengan lebih kuat. Saya pikir kecepatannya ada di mobil, jadi itu bagus.”

Mengenai insiden dengan Norris, Leclerc berkata: “Saya sudah menganalisisnya. Kamera saya menyorot wajah saya sehingga saya tidak bisa melihat untuk memastikannya kembali dengan mekanik saya, tetapi setelah berbicara dengannya, saya merasa agak bingung dengan dua McLaren yang keluar pitbox.

“Sepertinya mereka keluar jalur bersamaan, jadi dia pikir mereka akan keluar jalur lebih lambat, jadi saya tidak mendapat pesan untuk berhenti.

“Dalam kasus seperti ini, Anda mengandalkan tim, tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi. Itu juga terjadi di saat yang sulit karena dengan semua bendera merah, semua orang terburu-buru untuk keluar jalur dan melakukan beberapa putaran.

“Ini kombinasi dari berbagai hal. Ini bukan sesuatu yang Anda inginkan, tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi.”

Insiden pit-lane 'sepenuhnya tidak perlu'

Reporter pit F1 Sky Sports, Ted Kravitz, yang menyaksikan insiden itu di depannya, mengkritik McLaren dan Ferrari karena membiarkan kecelakaan itu terjadi.

"Itu keputusan yang buruk dan dieksekusi dengan buruk oleh semua orang," katanya. "Dalam upaya untuk keluar lebih dulu dari yang lain, mari kita coba keluar tanpa menabrak siapa pun.

"Itu sama sekali tidak perlu. Mereka telah memeriksa suspensi depan Lando Norris, tetapi Lando harus merasakan mobilnya pada kecepatan 10 mph saat memasuki pit lane untuk memastikan kondisinya baik-baik saja."

Norris tampak tidak terpengaruh oleh insiden itu dan lebih tidak senang dengan penampilannya sendiri di latihan kedua.

"Tidak, itu membuat tim kehilangan sedikit uang, yang sangat disayangkan," jawab Norris ketika ditanya apakah ia frustrasi dengan apa yang terjadi.

