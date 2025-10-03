F1 GP Singapura 2025: Hasil Latihan Jumat dari Jalanan Marina Bay

Pemimpin klasemen Oscar Piastri jadi yang tercepat di sesi latihan kedua untuk F1 GP Singapura 2025.

F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m30.714s 2 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m30.846s 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m30.857s 4 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m30.877s 5 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m31.197s 6 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m31.222s 7 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m31.298s 8 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m31.299s 9 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m31.466s 10 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m31.491s 11 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m31.708s 12 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m31.711s 13 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m32.060s 14 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m32.069s 15 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m32.319s 16 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m32.458s 17 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m32.645s 18 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m32.719s 19 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m33.139s 20 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m33.231s

Piastri unggul lebih dari 0,1 detik dari Isack Hadjar dari Racing Bull, dan pembalap McLaren tersebut berusaha bangkit dari akhir pekan yang mengecewakan di Baku.

Piastri menabrak di Q3 dan kemudian mengalami jump-start, membuatnya tercecer di posisi paling belakang pada Lap 1.

Balapan pembalap Australia itu berakhir di lap pembuka setelah ia mengunci mobil dan menabrak pembatas jalan.

Di posisi ketiga ada Max Verstappen, yang berusaha melanjutkan momentumnya usai memenangkan dua balapan terakhir.

Fernando Alonso melanjutkan performa impresif Aston Martin, dengan mencatatkan waktu tercepat keempat di sesi tersebut.

Lando Norris hanya berada di posisi kelima setelah sayap depannya rusak di jalur pit setelah bertabrakan dengan Charles Leclerc.

Lance Stroll dan Esteban Ocon berada di posisi berikutnya. Carlos Sainz berada di depan duo Ferrari, dengan Charles Leclerc tepat di depan Lewis Hamilton.

Sesi FP2 diwarnai insiden. Kecelakaan George Russell di Tikungan 16 memicu pengibaran bendera merah pertama, yang menghentikan sesi selama 10 menit.

Lima menit kemudian, Liam Lawson menabrak pembatas jalan saat mendekati tikungan terakhir, memicu pengibaran bendera merah lagi.

Alonso memimpin FP1

Alonso memuncaki FP1 Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, dengan pemenang Grand Prix Singapura dua kali itu unggul sepersepuluh dari Leclerc.

Namun, karena sesi berlangsung dalam kondisi yang kurang representatif—kualifikasi dan balapan berlangsung di malam hari di bawah lampu utama—hasil ini sebaiknya tidak terlalu dianggap serius.

Fernando Alonso

Leclerc akan senang dengan awal yang kuat di akhir pekan ini, setelah finis di posisi kesembilan di Azerbaijan. Verstappen melengkapi tiga besar untuk Red Bull.

Verstappen menggunakan sayap depan Red Bull yang telah ditingkatkan di FP1. Pembalap Belanda itu tertinggal 69 poin di belakang Piastri dari McLaren dengan tujuh putaran tersisa.

Hamilton tercepat keempat, terpaut 0,3 detik dari mantan rekan setimnya di McLaren. Piastri berada di depan Norris, dengan selisih dua persepuluh detik di antara kedua penantang gelar F1 tersebut.

Hadjar berada di posisi ketujuh, di depan Sainz dan Yuki Tsunoda. Esteban Ocon melengkapi 10 besar.

Alex Albon tidak mencatatkan waktu putaran setelah menghabiskan sebagian besar sesi di pit karena masalah rem.

F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m31.116s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m31.266s 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m31.392s 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m31.480s 5 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m31.481s 6 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m31.698s 7 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m31.755s 8 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m31.812s 9 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m31.860s 10 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m32.128s 11 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m32.139s 12 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m32.315s 13 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m32.378s 14 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m32.399s 15 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m32.461s 16 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m32.538s 17 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m32.611s 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m33.034s 19 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m33.324s 20 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing No Time Set