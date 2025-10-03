F1 GP Singapura 2025: Hasil Latihan Jumat dari Jalanan Marina Bay

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Singapura di Sirkuit Jalanan Marina Bay.

Oscar Piastri
Oscar Piastri

Pemimpin klasemen Oscar Piastri jadi yang tercepat di sesi latihan kedua untuk F1 GP Singapura 2025.

F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptime
1Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m30.714s
2Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m30.846s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m30.857s
4Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m30.877s
5Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m31.197s
6Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m31.222s
7Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m31.298s
8Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m31.299s
9Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m31.466s
10Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m31.491s
11Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m31.708s
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m31.711s
13Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m32.060s
14Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m32.069s
15Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m32.319s
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m32.458s
17Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m32.645s
18Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m32.719s
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m33.139s
20George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m33.231s

Piastri unggul lebih dari 0,1 detik dari Isack Hadjar dari Racing Bull, dan pembalap McLaren tersebut berusaha bangkit dari akhir pekan yang mengecewakan di Baku.

Piastri menabrak di Q3 dan kemudian mengalami jump-start, membuatnya tercecer di posisi paling belakang pada Lap 1.

Balapan pembalap Australia itu berakhir di lap pembuka setelah ia mengunci mobil dan menabrak pembatas jalan.

Di posisi ketiga ada Max Verstappen, yang berusaha melanjutkan momentumnya usai memenangkan dua balapan terakhir.

Fernando Alonso melanjutkan performa impresif Aston Martin, dengan mencatatkan waktu tercepat keempat di sesi tersebut.

Lando Norris hanya berada di posisi kelima setelah sayap depannya rusak di jalur pit setelah bertabrakan dengan Charles Leclerc.

Lance Stroll dan Esteban Ocon berada di posisi berikutnya. Carlos Sainz berada di depan duo Ferrari, dengan Charles Leclerc tepat di depan Lewis Hamilton.

Sesi FP2 diwarnai insiden. Kecelakaan George Russell di Tikungan 16 memicu pengibaran bendera merah pertama, yang menghentikan sesi selama 10 menit.

Lima menit kemudian, Liam Lawson menabrak pembatas jalan saat mendekati tikungan terakhir, memicu pengibaran bendera merah lagi.

Alonso memimpin FP1

Alonso memuncaki FP1 Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, dengan pemenang Grand Prix Singapura dua kali itu unggul sepersepuluh dari Leclerc.

Namun, karena sesi berlangsung dalam kondisi yang kurang representatif—kualifikasi dan balapan berlangsung di malam hari di bawah lampu utama—hasil ini sebaiknya tidak terlalu dianggap serius.

Fernando Alonso
Fernando Alonso

Leclerc akan senang dengan awal yang kuat di akhir pekan ini, setelah finis di posisi kesembilan di Azerbaijan. Verstappen melengkapi tiga besar untuk Red Bull.

Verstappen menggunakan sayap depan Red Bull yang telah ditingkatkan di FP1. Pembalap Belanda itu tertinggal 69 poin di belakang Piastri dari McLaren dengan tujuh putaran tersisa.

Hamilton tercepat keempat, terpaut 0,3 detik dari mantan rekan setimnya di McLaren. Piastri berada di depan Norris, dengan selisih dua persepuluh detik di antara kedua penantang gelar F1 tersebut.

Hadjar berada di posisi ketujuh, di depan Sainz dan Yuki Tsunoda. Esteban Ocon melengkapi 10 besar.

Alex Albon tidak mencatatkan waktu putaran setelah menghabiskan sebagian besar sesi di pit karena masalah rem.

F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m31.116s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m31.266s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m31.392s
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m31.480s
5Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m31.481s
6Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m31.698s
7Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m31.755s
8Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m31.812s
9Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m31.860s
10Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m32.128s
11George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m32.139s
12Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m32.315s
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m32.378s
14Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m32.399s
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m32.461s
16Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m32.538s
17Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m32.611s
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m33.034s
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m33.324s
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams RacingNo Time Set
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

