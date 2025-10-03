F1 GP Singapura 2025: Hasil Latihan Jumat dari Jalanan Marina Bay
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk F1 GP Singapura di Sirkuit Jalanan Marina Bay.
Pemimpin klasemen Oscar Piastri jadi yang tercepat di sesi latihan kedua untuk F1 GP Singapura 2025.
F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m30.714s
|2
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m30.846s
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m30.857s
|4
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m30.877s
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m31.197s
|6
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m31.222s
|7
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m31.298s
|8
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m31.299s
|9
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m31.466s
|10
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m31.491s
|11
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m31.708s
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m31.711s
|13
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m32.060s
|14
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m32.069s
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m32.319s
|16
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m32.458s
|17
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m32.645s
|18
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m32.719s
|19
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m33.139s
|20
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m33.231s
Piastri unggul lebih dari 0,1 detik dari Isack Hadjar dari Racing Bull, dan pembalap McLaren tersebut berusaha bangkit dari akhir pekan yang mengecewakan di Baku.
Piastri menabrak di Q3 dan kemudian mengalami jump-start, membuatnya tercecer di posisi paling belakang pada Lap 1.
Balapan pembalap Australia itu berakhir di lap pembuka setelah ia mengunci mobil dan menabrak pembatas jalan.
Di posisi ketiga ada Max Verstappen, yang berusaha melanjutkan momentumnya usai memenangkan dua balapan terakhir.
Fernando Alonso melanjutkan performa impresif Aston Martin, dengan mencatatkan waktu tercepat keempat di sesi tersebut.
Lando Norris hanya berada di posisi kelima setelah sayap depannya rusak di jalur pit setelah bertabrakan dengan Charles Leclerc.
Lance Stroll dan Esteban Ocon berada di posisi berikutnya. Carlos Sainz berada di depan duo Ferrari, dengan Charles Leclerc tepat di depan Lewis Hamilton.
Sesi FP2 diwarnai insiden. Kecelakaan George Russell di Tikungan 16 memicu pengibaran bendera merah pertama, yang menghentikan sesi selama 10 menit.
Lima menit kemudian, Liam Lawson menabrak pembatas jalan saat mendekati tikungan terakhir, memicu pengibaran bendera merah lagi.
Alonso memimpin FP1
Alonso memuncaki FP1 Sirkuit Jalan Raya Marina Bay, dengan pemenang Grand Prix Singapura dua kali itu unggul sepersepuluh dari Leclerc.
Namun, karena sesi berlangsung dalam kondisi yang kurang representatif—kualifikasi dan balapan berlangsung di malam hari di bawah lampu utama—hasil ini sebaiknya tidak terlalu dianggap serius.
Leclerc akan senang dengan awal yang kuat di akhir pekan ini, setelah finis di posisi kesembilan di Azerbaijan. Verstappen melengkapi tiga besar untuk Red Bull.
Verstappen menggunakan sayap depan Red Bull yang telah ditingkatkan di FP1. Pembalap Belanda itu tertinggal 69 poin di belakang Piastri dari McLaren dengan tujuh putaran tersisa.
Hamilton tercepat keempat, terpaut 0,3 detik dari mantan rekan setimnya di McLaren. Piastri berada di depan Norris, dengan selisih dua persepuluh detik di antara kedua penantang gelar F1 tersebut.
Hadjar berada di posisi ketujuh, di depan Sainz dan Yuki Tsunoda. Esteban Ocon melengkapi 10 besar.
Alex Albon tidak mencatatkan waktu putaran setelah menghabiskan sebagian besar sesi di pit karena masalah rem.
F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m31.116s
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m31.266s
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m31.392s
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m31.480s
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m31.481s
|6
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m31.698s
|7
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m31.755s
|8
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m31.812s
|9
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m31.860s
|10
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m32.128s
|11
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m32.139s
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m32.315s
|13
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m32.378s
|14
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m32.399s
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m32.461s
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m32.538s
|17
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m32.611s
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m33.034s
|19
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m33.324s
|20
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|No Time Set