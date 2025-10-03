Verstappen "Tanpa Beban" dalam Perebutan Gelar F1 2025

Max Verstappen menuju Grand Prix Singapura akhir pekan ini setelah meraih dua kemenangan beruntun di F1.

Juara dunia empat kali ini mendominasi putaran Italia dan Azerbaijan dari pole.

Margin kemenangan di Monza lebih dari 19 detik, sementara di Baku, ia finis lebih dari 13 detik di depan George Russell di garis finis.

Karena Piastri tidak finis di Azerbaijan, Verstappen tertinggal 69 poin dari pemuncak klasemen dengan tujuh putaran tersisa.

Peningkatan performa Verstappen dan Red Bull telah memunculkan spekulasi bahwa ia akan kembali ke persaingan gelar juara.

Namun, Sirkuit Jalan Raya Marina Bay menghadirkan tantangan yang sama sekali berbeda bagi tim dibandingkan dengan Monza dan Baku.

Karakteristik high-downforce dan suhu trek yang panas di atas kertaslebih cocok untuk McLaren.

Performa Red Bull akhir pekan ini akan menjadi indikator nyata apakah Verstappen dapat meraih gelar kelimanya secara berturut-turut.

Berbicara pada hari Kamis di Singapura, Verstappen akan menjalaninya "balapan demi balapan."

"Dari sisi saya, sejujurnya, saya hanya melihatnya sebagai balapan demi balapan. Defisit 69 poin masih banyak, terutama jika Anda melihat bagaimana musim ini berjalan sejauh ini," kata Verstappen kepada wartawan.

"McLaren sangat dominan, itu tidak tiba-tiba berubah. Jadi bagi saya, saya tidak terlalu stres tentang apa pun. Saya hanya menikmati apa yang saya lakukan, bersenang-senang di luar itu, bersenang-senang, dan hanya berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa setiap kali saya mengendarai mobil.

"Beberapa trek tentu akan sedikit lebih baik bagi kami, beberapa mungkin sedikit lebih buruk, mungkin yang ini sedikit lebih buruk. Jika kami menang, kami menang, bagus. Jika tidak, kami tidak menang.

"Hidup terus berjalan. Entahlah, saya hanya tidak terlalu stres tentang apa pun."

Red Bull “tanpa beban”

Mengingat selisih klasemen yang cukup jauh dengan Piastri, Verstappen mengakui bahwa ia dan Red Bull "tanpa beban" dalam perebutan gelar.

Red Bull telah membuat kemajuan yang stabil setelah serangkaian upgrade. Performa Yuki Tsunoda yang mencapai posisi keenam di Azerbaijan menunjukkan kemajuan Red Bull.

"Sebenarnya tanpa beban," tambah Verstappen. "Sebagai tim, kami hanya menjalaninya seperti itu. Kami berusaha melakukan yang terbaik, berusaha untuk lebih kompetitif, semoga saja memastikan bahwa arah yang kami ambil dengan mobil ini lebih kompetitif, juga di trek seperti ini, dan itulah yang kami harapkan akan terjadi," kata Verstappen.

"Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi selanjutnya."

Max Verstappen

Jika Verstappen memenangkan gelar tahun ini, ia akan menyamai rekor Michael Schumacher dengan lima gelar juara berturut-turut.

Perbincangan tentang potensi Verstappen untuk meraih gelar di akhir musim semakin memanas, dengan fokus tertuju pada performa impresif pembalap Belanda tersebut.

“Tentu saja, terkadang mungkin agak lebih sulit untuk menunjukkannya di pertengahan musim, tetapi saya pikir setiap kali Anda berkembang sebagai pembalap setiap tahun, Anda ingin menjadi lebih baik atau setidaknya setara dengan apa yang telah Anda capai di masa lalu, dan saya pikir kami sedang melakukannya,” jelasnya.

“Mobil ini tidak selalu nyaman atau mudah dikendarai, tetapi akhir-akhir ini tampaknya menuju ke arah yang benar, dan sebenarnya dengan mobil yang sedikit lebih kompetitif dan juga sedikit lebih mudah ditebak, Anda dapat menunjukkan hal-hal yang lebih baik. Saya pikir itu cukup normal.

“Secara umum, tentu saja, saya sangat senang dengan sisi membalapnya sepanjang musim.”