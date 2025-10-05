F1 GP Singapura 2025: Starting Grid setelah Diskualifikasi Duo Williams

Berikut ini adalah starting grid untuk F1 GP Singapura 2025.

Russell and Verstappen will share the front row
Berikut ini starting grid untuk F1 GP Singapura 2025 di Sirkuit Jalanan Yas Marina.

George Russell memulai dari posisi terdepan setelah mencatatkan lap yang mengesankan di bawah lampu utama di Singapura.

Max Verstappen akan bergabung dengan pembalap Mercedes di baris terdepan untuk memberikan tekanan lebih lanjut kepada duo McLaren.

Pemimpin klasemen Oscar Piastri memulai dari posisi ketiga, di depan Kimi Antonelli dari Mercedes dan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.

Lewis Hamilton memulai dari posisi keenam setelah mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, untuk kelima kalinya tahun ini.

Isack Hadjar memulai dari posisi kedelapan untuk Racing Bulls, di depan Haas yang dikemudikan Oliver Bearman. fernando Alonso melengkapi 10 besar pembalap Aston Martin.

Duo Williams, Alex Albon dan Carlos Sainz, akan memulai dari posisi paling belakang setelah didiskualifikasi dari kualifikasi karena pelanggaran teknis.

F1 GP Singapura hari Minggu akan dimulai pukul 19:00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Starting Grid

PosPembalapNATTim
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
5Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
7Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
9Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
13Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing
14Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
19Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

