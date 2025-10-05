F1 GP Singapura 2025: Starting Grid setelah Diskualifikasi Duo Williams

Berikut ini starting grid untuk F1 GP Singapura 2025 di Sirkuit Jalanan Yas Marina.

George Russell memulai dari posisi terdepan setelah mencatatkan lap yang mengesankan di bawah lampu utama di Singapura.

Max Verstappen akan bergabung dengan pembalap Mercedes di baris terdepan untuk memberikan tekanan lebih lanjut kepada duo McLaren.

Pemimpin klasemen Oscar Piastri memulai dari posisi ketiga, di depan Kimi Antonelli dari Mercedes dan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.

Lewis Hamilton memulai dari posisi keenam setelah mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, untuk kelima kalinya tahun ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Isack Hadjar memulai dari posisi kedelapan untuk Racing Bulls, di depan Haas yang dikemudikan Oliver Bearman. fernando Alonso melengkapi 10 besar pembalap Aston Martin.

Duo Williams, Alex Albon dan Carlos Sainz, akan memulai dari posisi paling belakang setelah didiskualifikasi dari kualifikasi karena pelanggaran teknis.

F1 GP Singapura hari Minggu akan dimulai pukul 19:00 Waktu Indonesia Bagian Barat.