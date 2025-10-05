F1 GP Singapura 2025: Starting Grid setelah Diskualifikasi Duo Williams
Berikut ini adalah starting grid untuk F1 GP Singapura 2025.
Berikut ini starting grid untuk F1 GP Singapura 2025 di Sirkuit Jalanan Yas Marina.
George Russell memulai dari posisi terdepan setelah mencatatkan lap yang mengesankan di bawah lampu utama di Singapura.
Max Verstappen akan bergabung dengan pembalap Mercedes di baris terdepan untuk memberikan tekanan lebih lanjut kepada duo McLaren.
Pemimpin klasemen Oscar Piastri memulai dari posisi ketiga, di depan Kimi Antonelli dari Mercedes dan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris.
Lewis Hamilton memulai dari posisi keenam setelah mengungguli rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, untuk kelima kalinya tahun ini.
Isack Hadjar memulai dari posisi kedelapan untuk Racing Bulls, di depan Haas yang dikemudikan Oliver Bearman. fernando Alonso melengkapi 10 besar pembalap Aston Martin.
Duo Williams, Alex Albon dan Carlos Sainz, akan memulai dari posisi paling belakang setelah didiskualifikasi dari kualifikasi karena pelanggaran teknis.
F1 GP Singapura hari Minggu akan dimulai pukul 19:00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
F1 GP Singapura 2025 - Marina Bay - Starting Grid
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|4
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|7
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|9
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|10
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|11
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|12
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|13
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|19
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|20
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing