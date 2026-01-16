Red Bull Bersiap untuk Masa Sulit dengan Proyek Mesin Baru

Red Bull mengambil langkah penting dalam perubahan regulasi F1 2026 mendatang dengan menjalankan mobil mereka dengan mesin buatan sendiri untuk pertama kalinya dalam kolaborasi dengan raksasa otomotif Amerika, Ford.

Musim peluncuran F1 secara resmi dimulai pada Jumat pagi dini hari ketika Red Bull memperkenalkan tampilan baru untuk tahun 2026 dalam sebuah acara di Detroit, markas mitra mesin baru mereka.

Berbicara pada peluncuran tersebut, Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengakui bahwa timnya mengantisipasi beberapa masalah awal selama beberapa bulan pertama era baru F1.

“Kita memasuki momen penting bagi Formula 1. Ini akan menjadi perubahan regulasi terbesar dalam sejarah Formula 1,” kata Mekies.

“Namun itu belum cukup – ini juga momen di mana kami memutuskan untuk membuat Power Unit kami sendiri, dengan dukungan luar biasa dari mitra strategis kami, Ford, sejak awal.”

Tantangan 'gila' Red Bull

Mekies menambahkan: “Ini tantangan yang gila – mungkin ini tantangan yang hanya bisa dilakukan oleh perusahaan seperti Red Bull dan Ford, tetapi itulah tujuan kita di sini. Ini akan menjadi tahun yang penuh tantangan, tetapi pada dasarnya inilah yang menyatukan kita.

“Setelah semua yang telah kita katakan tentang besarnya tantangan, memulai dari nol dan membangun semuanya, saya pikir memasuki tahun pertama dan mengikuti balapan pertama dan berpikir untuk langsung berada di level kompetisi – yang telah melakukannya selama bertahun-tahun – akan menjadi hal yang naif.

“Kami tidak naif. Kami tahu akan ada banyak kesulitan, banyak sakit kepala dan malam tanpa tidur, tetapi justru itulah tujuan kami. Kami yakin telah mengumpulkan sekelompok orang yang luar biasa, sekelompok mitra yang luar biasa, dan kami akan melewati kesulitan-kesulitan ini.

“Pada akhirnya kami akan berhasil. Bersabarlah dengan kami di beberapa bulan pertama, dan saya pikir kesulitan-kesulitan awal ini akan menjadi pengingat yang baik tentang seberapa banyak yang telah kami lalui untuk akhirnya mencapai puncak.”

CEO Ford, Jim Farley, menggambarkan tugas tersebut sebagai "gunung yang harus didaki" tetapi menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya siap untuk mendukung Red Bull.

“Ford tahu persis apa yang perlu kami lakukan untuk mendukung tim Red Bull,” tegasnya.

“Itulah hal terpenting, bahwa kami tahu persis bagaimana kami dapat membantu, dan membuat balapan pertama dan bagian pertama musim ini sukses.

“Itulah yang kami cari, kejelasan pekerjaan kami.”