Red Bull Klaim Power Unitnya Legal di Tengah Rumor 'Trik Mesin'

Red Bull yakin mereka tidak melakukan hal ilegal dengan Power Unit F1 2026 mereka di tengah rumor seputan 'trik mesin' yang ramai baru-baru ini.

Persiapan menuju musim F1 2026 didominasi oleh intrik seputar laporan bahwa beberapa pabrikan menemukan celah dalam peraturan Power Unit.

Diduga Mercedes dan Red Bull berhasil mengeksploitasi ekspansi termal untuk memungkinkan mereka mencapai rasio kompresi yang lebih tinggi dari 16:1 yang diizinkan saat mobil beroperasi. Krusialnya, rasio kompresi tersebut sesuai dengan peraturan selama uji statis FIA.

Secara teori, trik ini berpotensi memberikan keuntungan performa yang sangat penting bagi tim yang berhasil melaksanakannya.

Audi, Ferrari, dan Honda telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada badan pengatur F1, FIA.

Red Bull mencapai "batas maksimal"

Red Bull mengakui telah membawa desain mesin pertama mereka yang dibuat sendiri hingga "batas maksimal" aturan rasio kompresi F1, tetapi yakin bahwa itu legal.

“Saya pikir ada beberapa kekhawatiran dari berbagai produsen unit daya bahwa mungkin ada beberapa rekayasa cerdas yang terjadi di beberapa tim,” kata direktur Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson, pada peluncuran musim tim di Detroit.

Ford are joining forces with Red Bull from 2026

“Sejujurnya, saya tidak yakin seberapa banyak yang harus saya dengarkan. Saya sudah melakukan ini sangat lama dan itu hampir hanya kebisingan. Anda hanya perlu fokus pada balapan Anda sendiri.

“Saya tahu apa yang kami lakukan, dan saya yakin apa yang kami lakukan itu legal. Tentu saja, kami telah melakukannya hingga batas maksimal yang diizinkan oleh peraturan. Saya akan terkejut jika semua orang tidak melakukan hal yang sama.

"Perasaan jujur ​​saya adalah bahwa itu hanya kebisingan tentang hal yang tidak penting. Saya memperkirakan semua orang akan berada di angka 16, itulah yang benar-benar saya harapkan.”

Hodgkinson merasa batas rasio kompresi yang diizinkan, yang awalnya ditetapkan pada 18:1 sebelum dikurangi untuk tahun 2026, terlalu rendah.

“Dari sudut pandang teknis murni, batas rasio kompresi terlalu rendah,” katanya. “Kita memiliki teknologi untuk membuat pembakaran cukup cepat, jadi rasio kompresi terlalu rendah.

"Kita bisa membuat 18:1 bekerja dengan kecepatan pembakaran yang telah kita capai, yang berarti ada peningkatan kinerja di setiap sepersepuluh rasio yang bisa kita dapatkan.

“Setiap produsen seharusnya benar-benar menargetkan 15,999 sejauh yang mereka berani ketika diukur.”

Mobil RB22 milik Red Bull, yang tidak diungkapkan pada peluncurannya, akan dikendarai oleh Max Verstappen dan Isack Hadjar untuk pertama kalinya selama uji coba tertutup di Barcelona antara tanggal 26-30 Januari.