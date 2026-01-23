McLaren Memprediksi Aksi Balap 'Kucing dan Tikus' di F1 2026

F1 memperkenalkan perubahan terbesar dalam sejarah olahraga dengan dengan regulasi sasis dan Power Unit baru yang diberlakukan untuk musim 2026.

Selain berpotensi mengubah peta kekuatan F1, para pembalap juga akan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan strategis terkait penggunaan, regenerasi, dan penghematan energi.

Mereka harus mengelola energi elektrifikasi saat kualifikasi dan balapan, serta akan memiliki perangkat yang bisa digunakan seperti active aero, overtake mode, boost mode, dan recharge mode.

Direktur Teknis Performa McLaren, Mark Temple, memprediksi regulasi baru akan mengubah bagaimana para pembalap saling bertarung satu sama lain.

“Jelas ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memberi pengarahan kepada para pembalap agar mereka memahami prinsip-prinsip yang diciptakan oleh peraturan 2026 dan Power Unit seputar kebutuhan untuk menggunakan energi Anda secara lebih cerdas, lebih strategis di sepanjang putaran, kebutuhan untuk menuai energi secara lebih sadar dan kemudian memilih di mana Anda menggunakannya,” kata Temple kepada media termasuk Crash.net.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sebagian besar pengelolaan energi tersebut dilakukan oleh Power Unit Control, tetapi ada juga beberapa elemen yang berada dalam kendali pembalap, yang perlu mereka pahami dan gunakan secara optimal. Simulator adalah alat terbaik untuk itu.

“Jadi, bekerja sama dengan mitra kami di HPP, kami telah mampu menciptakan kembali beberapa perilaku tersebut di simulator kami, dan kemudian awalnya dengan pembalap uji, dan akhirnya dengan pembalap balap, melakukan simulasi dan memahami berbagai tantangan yang ada untuk mungkin putaran kualifikasi atau putaran balapan atau bahkan situasi balap yang berbeda.

“Sebagian dari itu akan melibatkan informasi yang mereka terima dari mobil melalui dasbor, informasi yang mereka dapatkan dari engineer, tetapi sebagian besar hanya akan berupa pembelajaran dan pemahaman tentang cara menggunakan energi itu dan cara mengelola berbagai hal untuk meningkatkan performa.

“Saya pikir aspek yang paling menarik, dan dalam beberapa hal yang paling sulit untuk disimulasikan, adalah skenario menyalip, menyerang, dan bertahan.

“Sebelumnya, Anda memiliki DRS. Selama Anda cukup dekat, tidak terlalu banyak unsur taktis dalam cara Anda menggunakan kontrol yang dimiliki pembalap, sedangkan pada tahun 2026 jumlah energi yang Anda miliki akan menjadi faktor yang jauh lebih penting dalam strategi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, jika Anda memikirkan tempat seperti Bahrain, di mana Anda memiliki tiga lintasan lurus panjang, satu demi satu, dari Tikungan 13 dan kemudian menuju lintasan lurus start-finish ke tikungan empat, seberapa banyak energi yang Anda gunakan saat keluar dari Tikungan 13, seberapa banyak yang Anda gunakan di masing-masing dari tiga lintasan lurus tersebut, saya pikir akan menjadi tantangan yang sangat menarik bagi para pembalap.

“Dan khususnya di awal, saya pikir mereka akan berada di kurva pembelajaran yang cukup curam saat mereka memahami, ‘jika saya melakukan ini, bagaimana reaksi pesaing saya’. Ada sedikit permainan kucing dan tikus di sana.

“Jadi saya pikir itu akan sangat menarik dan mengasyikkan dan saya sangat tertarik untuk melihat bagaimana semuanya berjalan. Kita tidak bisa memprediksi itu sepenuhnya.”

Norris and Piastri battle in Austria

Balapan mungkin terlihat 'aneh'

Temple memperkirakan akan ada beberapa "aksi overtake yang tak terduga" karena para masih mencari cara terbaik untuk bertarung secara taktis.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Pada tahun-tahun sebelumnya, kami memiliki gagasan untuk mengisi penuh baterai agar bisa menyalip,” tambahnya.

“Tetapi untuk kapasitas dan energi baterai yang sama, daya yang dihasilkan jauh lebih rendah. Jadi, daya tersebut digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama.

“Sedangkan sekarang kita memiliki baterai dengan kapasitas yang serupa, tetapi daya yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga kita dapat menggunakannya lebih banyak di lintasan lurus tunggal, mendapat dorongan yang lebih besar di lintasan lurus tersebut dari kapasitas baterai ekstra, tetapi mungkin baterai kita akan kosong.

“Jika Anda menekan mode boost, dan Anda menggunakan semua energi, Anda akan memasuki tikungan berikutnya dan keluar dari tikungan tersebut hanya dengan energi yang berhasil Anda pulihkan di tikungan itu. Dan itu kemudian dapat membuat Anda rentan di lintasan lurus berikutnya, yang mungkin secara tradisional bukanlah peluang seperti itu.

“Ketika para pembalap mencoba memahami bahwa ini bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan, tetapi juga bagaimana mobil-mobil di sekitar mereka akan merespons apa yang mereka lakukan, kita akan melihat lebih banyak variasi, kita mungkin akan melihat beberapa manuver menyalip yang tak terduga.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Atau, Anda akan melihat pembalap yang terlalu agresif di awal balapan dan berhasil menyalip, tetapi kemudian mengorbankan diri di lintasan lurus berikutnya, dan saya pikir itu akan menarik dan cukup seru, tetapi juga menjadi tantangan yang baik bagi para pembalap untuk mengatasinya.

“Secara pribadi, saya sangat bersemangat untuk melihat bagaimana semua itu akan terjadi, tetapi pasti akan berbeda dari apa yang telah kita lihat sebelumnya.”

Team Principal McLaren, Andrea Stella, menambahkan: "Mungkin terlihat agak aneh bahwa satu mobil dapat dengan mudah menyalip mobil lain.

"Penting bagi penonton untuk memahami mengapa hal itu dapat dilakukan dengan begitu mudah, atau bahkan bahwa di satu mobil baterainya sekarang cukup penuh, sementara mobil di depannya baterainya cukup kosong. Oleh karena itu, sesuatu yang [baru] akan muncul dari sudut pandang balap.

"Pemanfaatan unit daya sebagai variabel balap dan menyalip akan sangat penting dalam berkomunikasi secara efektif kepada penonton kami."

Article continues below ADVERTISEMENT