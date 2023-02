Pembalap Serba Bisa Daly Mengincar Debut Daytona 500

Setiap pembalap memiliki kelebihan dan kekurangan, apapun seri atau jenis kendaraan yang mereka kendarai. Ketika seorang pembalap mampu unggul dalam satu bidang keahlian mereka, mereka memiliki keunggulan dalam persaingan yang dapat mereka manfaatkan.

Scott Dixon, misalnya, adalah ahli dalam hal menghemat bahan bakar. Will Power adalah raja kualifikasi dengan trek yang jelas. Takuma Sato bisa membuat mobilnya menari di atas air. Kadang jelas, kadang tidak.

Ketika berbicara tentang Conor Daly, bakat aslinya mungkin sulit dilihat, meski sudah terlihat jelas. Sebagian besar pengemudi menemukan satu jalan khusus dalam balapan dan mengasahnya.

Fokus mereka pada akhirnya dapat membawa mereka menuju kesuksesan, tetapi juga dapat mencegah mereka untuk memiliki lebih banyak. Ketika Daly memulai karir balapnya, peta jalannya tidak mencakup selusin jenis olahraga motor yang berbeda, tetapi ke sanalah perjalanan ini membawanya.

Pria kelahiran Noblesville akan mengejar start Indy 500 ke-10 pada bulan Mei, tetapi jadwalnya akan cukup sibuk bahkan sebelum itu. Pekerjaan sudah dimulai. Daly akan menguji IndyCar-nya di Sebring pada hari Senin, kemudian mengendarai mobil Piala pada hari Rabu saat dia bersiap untuk balapan menuju Daytona 500 ke-65. Dia akan menjadi salah satu dari enam pembalap yang memperebutkan empat tempat di Great American Race hari Minggu depan.

Conor akan mengendarai Chevrolet No. 50 untuk The Money Team, yang dimiliki oleh tinju Hall of Famer Floyd Mayweather. Keduanya pertama kali terhubung musim lalu ketika Conor melakukan debut seri Piala bersama tim di Charlotte Roval.

Sekarang, dengan tujuan yang lebih besar, mereka akan menangani beberapa balapan bersama musim ini. Ini semua terjadi dengan dukungan dari BitNile, yang mensponsori program IndyCar miliknya di Ed Carpenter Racing.

Dengan 97 start IndyCar, itulah 'rumah'Daly. Lap terdepan di Indy 500 hampir menjadi rutinitas, memandu jet tempurnya di atas roda di sekitar lintasan oval 2,5 mil yang terkenal di IMS. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan ayahnya, Derek Daly, dalam enam startnya di Indianapolis.

Namun untuk bergabung dengan daftar pembalap elit (total 61) yang telah berkompetisi di Indy 500 dan Daytona 500, Daly harus mengalahkan beberapa talenta NASCAR yang berprestasi.

Di bagian atas daftar itu adalah juara Piala tujuh kali Jimmie Johnson, yang dia lawan di IndyCar selama dua tahun terakhir. Seluruh topik persilangan selalu merupakan alur cerita yang menarik, tetapi itu bukanlah hal baru bagi Conor.

Daly memenangkan Skip Barber National Championship dan merupakan Rookie of The Year Ontario Formula Ford 1600. Dia juga memenangkan Star Mazda Championship, memecahkan rekor empat seri di sepanjang jalan. Dia adalah pemenang multi-balapan di GP3, membalap di GP2, menang di Indy Lights, meraih tiga podium IMSA, dan telah memulai balapan di ketiga level teratas (Piala, Xfinity, Truk) NASCAR.

Tes untuk tim Force India membuat Conor pernah merasakan Formula Satu. Dia juga mendapatkan gelar MRF Challenge Formula 2000 tak lama setelah itu. Kemudian Conor berkelana ke dirt track, menjalankan mobil sprint di berbagai acara, termasuk Chili Bowl Nationals. Karena itu belum cukup, dia juga mengikuti beberapa balapan SVRA dan menjadi hit di iRacing juga.

Di situlah letak atribut terbesar Conor. Kemampuannya untuk beradaptasi dan belajar dengan cepat membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk kesempatan seperti ini.

Saat banyak pengemudi akan menyusut dan menghilang ke dalam ingatan ketika pendanaan jatuh, dia telah menemukan cara untuk berputar dan melanjutkan. Dengan menempatkan dirinya di luar sana, dan menerima risiko kegagalan, Conor telah membuktikan bahwa dialah definisi seorang pembalap modern.

Legenda seperti AJ Foyt dan Mario Andretti tidak akan pernah tertandingi dalam pencapaian mereka. Waktu telah berubah, dan ini hanyalah era baru balap. Bukan berarti para pembalap tidak bisa lagi menjajal berbagai kesempatan.

"Ayah saya sering marah kepada saya ketika saya mengendarai stock car," kenang Foyt. "Dia menyebut mereka taksi, saya menyebutnya mobil balap. Banyak teman saya mencoba beradaptasi dari satu mobil balap ke mobil lain dan tidak bisa.

"Saya pikir saya dilahirkan dengan kemampuan untuk beradaptasi dari satu mobil ke mobil lain. Saya cukup beruntung aku bisa melakukan itu."

Mario memuji Foyt atas keinginannya untuk mencoba hal-hal baru. "Saya terinspirasi oleh orang-orang seperti AJ dan Dan Gurney, yang akan bergerak dan melakukan hal-hal lain. Saya melakukannya untuk benar-benar menantang diri saya sendiri.

"Saya sangat menyukai balapan sehingga saya hanya ingin membalap. Saya tidak berharap untuk libur akhir pekan. Peluang yang saya miliki itu istimewa. Saya tidak akan menukar bagian karier saya itu dengan apa pun."

Terkadang mencoba sesuatu yang berbeda berhasil dengan baik (Bo Jackson) dan terkadang tidak (Michael Jordan) tetapi bersedia untuk mencoba dan menerima hasilnya tidak peduli apa yang harus dipuji, dan dihargai.

Conor mungkin tidak bergabung dengan AJ dan Mario sebagai satu-satunya pembalap yang pernah memenangkan Indy 500 dan Daytona 500, tetapi dia yakin akan mencobanya.