IndyCar: Power Pecahkan Rekor Pole pada Balapan Penentu Gelar

Akhir pekan ini akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah IndyCar, dan Will Power dari Penske sudah mencetak sejarah untuk itu.

Pada kualifikasi untuk putaran terakhir musim ini, Power meraih pole untuk balapan penutup musim di Laguna Seca. Ini merupakan pole position ke-68, membuatnya melampaui Mario Andretti di daftar pole position terbanyak.

"Itu bahkan tidak terpikir oleh saya sampai mereka memberi tahu saya," kata Power setelah diingatkan tentang rekor itu. “Saya sangat fokus untuk mendapatkan pole karena ini adalah hari besar besok.

"Saya tidak bisa merayakan banyak karena saya harus fokus pada besok. Tapi itu adalah tonggak yang luar biasa. Berada di luar sana dengan pria ikonik seperti Mario itu luar biasa. Ketika saya berpikir tentang era dia membalap, betapa berbahayanya itu dan seberapa besar risikonya, itu hanya mengejutkan saya, saya ada di sana bersama Mario."

Pole hari ini juga memberi Power satu poin lagi di kejuaraan, mendorong keunggulannya menjadi 21 poin. Dengan itu, ada kemungkinan besar dia akan memimpin satu putaran, dan mungkin putaran paling banyak dalam balapan.

Itu akan menambah pundi-pundi poin Power, yang bisa ikut bermain dalam hal kejuaraan. Mengingat apa yang terjadi di kualifikasi, itu adalah hari yang hampir sempurna untuk Power.

Kualifikasi dimulai dengan hal yang tidak terpikirkan. Josef Newgarden dan Scott Dixon memiliki kesempatan yang sah untuk merebut gelar lain besok, karena mereka terikat untuk tempat ke-2 di klasemen. Keduanya tersingkir di babak pertama kualifikasi, dan akan memiliki gunung untuk didaki besok.

Newgarden melakukan kesalahan kritis saat masuk ke pembuka botol, dan kehilangan kendali atas Chevrolet No. 2-nya. Dia keluar jalur dan tidak bisa melanjutkan, artinya dia mulai dari baris terakhir besok. "Saya baru saja membuat kesalahan," aku Newgarden.

“Ini benar-benar memalukan. Saya pikir kami memiliki mobil tercepat di lapangan di sini. Ini benar-benar mengecewakan bagi semua orang. Ini belum berakhir, tapi itu tidak ideal, apa yang baru saja terjadi di sini. Itu adalah apa adanya.”

Jalan menuju gelar ketiga sekarang bahkan lebih sulit bagi Josef, karena 20 dari 24 balapan di sini telah dimenangkan oleh seorang pebalap yang start dari barisan depan. Hanya sekali pembalap memenangkan balapan ini dari posisi awal ke-6. Itu Max Papis, yang menang setelah start ke-25, di situlah Newgarden mulai besok.

Dixon berada dalam antrean untuk maju tetapi terbentur di bawah garis cutoff oleh Simon Pagenaud, yang merupakan mobil terakhir di trek. Perjuangan kualifikasi telah menjadi kisah musim 2022 Dixon.

Start rata-rata 11,1 tahun ini adalah yang terburuk ketiga dalam karirnya. Dia akan memulai dari posisi ke-13 besok dalam usahanya untuk meraih gelar ketujuh.

"Kami menggunakan kulit hitam bekas dan membutuhkan sedikit waktu untuk mempercepatnya," kata Dixon. “Kami memakai merah dan No. 14 sangat lambat di putarannya sehingga kami tidak bisa menaikkan suhunya.

"Saya pikir strategi akan selalu menjadi kunci untuk balapan ini. Ini trek yang sangat licin, grip rendah. , dan itu akan memainkan lebih banyak kehati-hatian dan faktor membalik strategi."

Power adalah satu-satunya dari lima penantang gelar yang berhasil mencapai Firestone Fast Six di kualifikasi. Scott McLaughlin lolos ke 8 sementara Marcus Ericsson mulai 10 besok.

Callum Ilott hampir mencuri perhatian pada hari Sabtu, hanya kehilangan pole karir pertamanya. Pembalap baru itu maju ke Fast Six untuk pertama kalinya dalam karirnya, dan akan memiliki pemandangan yang bagus dari awal balapan, mulai dari barisan depan.

Rekan satu tim Andretti, Alexander Rossi dan Romain Grosjean menikmati sore yang menyenangkan dan akan mulai dari Baris 2 besok. Rossi membuat start ke-114 dan terakhirnya bersama tim.

Pemenang Indianapolis 500 2016 mencetak delapan kemenangan balapan, tujuh pole, dan 28 podium dalam tujuh tahun bersama organisasi tersebut. Dia berharap untuk menambahnya besok, sebelum pindah ke organisasi Arrow McLaren SP musim depan.

"Hari yang positif dan akhir pekan yang sangat bagus untuk seluruh tim," kata Rossi. “Ini membuat frustrasi bahwa kami memimpin sesi kualifikasi putaran kedua dengan baik tahun ini, tetapi tidak cukup mengubahnya menjadi pole.

"Tapi ini adalah hasil yang bagus untuk tim, terutama karena ini adalah balapan terakhir kami bersama. Saya sudah start di urutan kedua. dan ketiga di sini pada tahun-tahun sebelumnya tetapi tidak pernah mendapatkan hasil jadi mudah-mudahan kami bisa menutup musim dengan tinggi."

Rekan setim mereka Colton Herta telah menjadikan tempat ini rumahnya sejak seri kembali pada 2019. Pembalap generasi kedua memenangkan kedua balapan dari posisi terdepan, memimpin 174 dari 185 putaran. Besok akan menjadi tantangan yang berbeda setelah dia keluar jalur beberapa kali selama kualifikasi, dan akan menjadi starter di urutan ke-18.

Dua pebalap yang memperebutkan penghargaan Rookie of the Year akan menjalani duel epik besok. Christian Lundgaard memiliki keunggulan lima poin atas David Malukas tetapi segalanya akan segera berubah begitu bendera hijau melambai. Malukas baru saja melewatkan Fast Six dan akan start dari posisi ke-7 sementara Lundgaard lolos ke posisi 16 hari ini.

2022 Firestone Grand Prix at Laguna Seca - Qualifying Results Pos Driver Team Engine 1 Will Power Team Penske Chevrolet 2 Callum Ilott Juncos Hollinger Racing Chevrolet 3 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 4 Romain Grosjean Andretti Autosport Honda 5 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 6 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 7 David Malukas Dale Coyne w/ HMD Motosports Honda 8 Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet 9 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 10 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 11 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing Honda 12 Helio Castroneves Meyer Shank Racing Honda 13 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Honda 14 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 15 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 16 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 17 Kyle Kirkwood AJ Foyt Racing Chevrolet 18 Colton Herta Andretti Autosport Honda 19 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 20 Devlin DeFrancesco Andretti Autosport Honda 21 Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 22 Takuma Sato Dale Coyne w/ Rick Ware Racing Honda 23 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing Honda 24 Dalton Kellett AJ Foyt Racing Chevrolet 25 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 26 Simona De Silvestro Paretta Autosport Chevrolet

Panggung diatur untuk final musim di Laguna Seca, di mana lima pembalap akan bersaing di kejuaraan. Ini adalah musim yang liar dan tak terduga dengan banyak liku-liku di sepanjang jalan.