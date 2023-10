Mario Jelaskan Masalah yang Membuatnya Jatuh di Phillip Island

Balapan Moto3 Australia hari Minggu digelar dalam kondisi hujan dengan angin yang kencang, situasi di mana pembalap Indonesia Mario Suryo Aji kerap diuntungkan.

Sudah menunjukkan kecepatan sejak warm-up dengan tercepat ketiga, pembalap Honda Team Asia itu tidak membuang waktu dengan merangsek ke depan dari posisi start ke-24 untuk berada di posisi kedelapan pada akhir Lap 1.

Pembalap Honda Team Asia itu bertahan di kelompok depan pada awal balapan dan mencetak fastest lap, sebelum akhirnya kehilangan jejak dan menjalani balapan yang sepi di posisi 6.

Namun harapan poin besar untuk Mario pupus saat balapan menyisakan sembilan lap tersisa setelah terjatuh di Tikungan 11.

It's over! What a same for Mario Aji!



He was on for a best-ever #Moto3 result #AustralianGP pic.twitter.com/kbrbm0KTWg