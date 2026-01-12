Sic58 Umumkan Pengganti Noah Dettwiler untuk Moto3 2026

Sic58 Squadra Corse telah mengumumkan rookie Leo Rammerstorfer akan melengkapi line-up pembalap Moto3 mereka untuk tahun 2026, mengambil kursi yang awalnya diperuntukkan bagi Noah Dettwiler.

Setelah insiden yang mengancam nyawa Dettwiler di Sepang Oktober lalu, bos tim Paolo Simoncelli mengungkapkan bahwa pembalap Swiss itu akan bergabung dengan tim bersama Casey O’Gorman.

“Jangan menyerah, Noah! Tim sedang menunggumu!” tulis Simoncelli saat itu.

Namun, ketidakpastian seputar jangka waktu pemulihan Dettwiler memaksa pembalap 18 tahun itu untuk mundur dari kursi tersebut.

“Sebelum kecelakaan itu, saya sangat antusias dengan kesempatan untuk berkompetisi di Kejuaraan Dunia Moto3 musim depan bersama tim balap SIC58 milik Paolo Simoncelli,” kata Dettwiler.

“Itu adalah mimpi yang akan segera menjadi kenyataan… Tapi kemudian, seperti yang kalian semua ketahui, kecelakaan itu terjadi pada tanggal 26 Oktober di Sepang. Kejadian ini mengubah rencana saya untuk masa depan.

“Paolo Simoncelli telah mendukung keluarga saya selama masa sulit ini dan setuju untuk menunggu saya pulih.

“Saya sangat berterima kasih atas rasa hormat dan kepercayaan yang telah diberikan Paolo kepada saya dengan begitu murah hati.

“Sayangnya, belum jelas kapan saya akan pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk memulai perjalanan penting seperti ini tanpa kepastian yang cukup.

“Saya berharap Paolo Simoncelli dan SIC58 sukses dan semoga yang terbaik untuk masa depan.”

Sic58 kini beralih ke rekan senegara Dettwiler, Rammerstorfer, yang berkompetisi di Red Bull Rookies Cup dan JuniorGP musim lalu.

Mengumumkan kesepakatan tersebut di media sosial, tim tersebut mengatakan:

“Untuk musim 2026, kami sekali lagi memilih untuk percaya pada seorang pembalap muda, dengan semangat, bakat, dan jalan panjang di depannya.

“Kami siap melakukan bagian kami dan bekerja sama setiap hari, memberinya kondisi terbaik untuk berkembang dan menunjukkan potensi sebenarnya.

“Kami senang mendukung Anda dalam perjalanan Kejuaraan Dunia Anda.

“Selamat datang di tim, Leo Rammerstorfer!”

Rammerstorfer finis di urutan ke-13 dalam klasemen Red Bull Rookies dan ke-14 di JuniorGP pada tahun 2025, dengan hasil terbaik posisi keempat di kedua kejuaraan tersebut.