Moto3 Prancis 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Le Mans
Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.
Daniel Munoz kembali dari cedera dengan memuncaki timesheets sesi Practice Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans, memastikan salah satu tempat di babak Q2 untuk kualifikasi hari Sabtu.
Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP menghadapi persaingan ketat untuk posisi teratas, bangkit kembali untuk melompati rekan satu timnya dan menyelesaikan hari itu dengan waktu terbaik, yaitu 1 menit 40,211 detik.
Almansa masih berusaha untuk finis pertama di sesi tersebut, berusaha begitu keras hingga mengalami kecelakaan di tikungan Garage Vert, tetapi telah melakukan cukup untuk finis kedua, hanya 0,014 detik lebih lambat dari Munoz.
Tiga besar KTM dilengkapi oleh Marco Morelli, seperti para pembalap terdepan lainnya, pembalap Aspar itu menghabiskan sebagian besar sesi sendirian atau dikejar, dalam perjalanannya menuju posisi ketiga.
Hakim Danish menjadi pembalap pendatang baru terbaik, berada di belakang para pembalap cepat, termasuk Almansa, untuk membawa motor MT Helmets-nya ke posisi keempat.
Pembalap Malaysia itu mendapat persaingan ketat dari Brian Uriarte, yang berada di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo.
Adrian Fernandez menjadi yang tercepat keenam dan sekali lagi menjadi pembalap Honda terbaik untuk Leopard, tepat di depan Scott Ogden yang melakukan dorongan akhir untuk finis ketujuh untuk CIP Green Power.
Maximo menjadi yang terbaik di antara para pembalap yang terjatuh di sesi tersebut, pemenang balapan Jerez itu pulih ke posisi kedelapan dengan motor Gaviota Aspar kedua.
Veda Pratama memberikan penampilan pendatang baru yang solid lainnya dengan finis kesembilan bersama Honda Team Asia, sementara Valentin Perrone cukup untuk melengkapi 10 besar, untuk Red Bull KTM Tech3.
Moto3 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|1m 40.211s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.014s
|3
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.085s
|4
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.232s
|5
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.387s
|6
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.425s
|7
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.535s
|8
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.543s
|9
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.568s
|10
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.622s
|11
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.623s
|12
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.634s
|13
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.791s
|14
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.792s
|15
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.813s
|16
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.910s
|17
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.923s
|18
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.991s
|19
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.992s
|20
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.064s
|21
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.111s
|22
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.285s
|23
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.365s
|24
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.534s
|25
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.578s
|26
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.729s
Rekor Moto3 Le Mans:
Rekor lap balapan: Alvaro Carpe (2025) 1m 40.838s
Rekor lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1m 39.885s
Free Practice 1
Setelah beberapa kali pergantian posisi terdepan, sesi pertama di Prancis menyaksikan Carpe menjadi yang tercepat setelah satu putaran mengejar Munoz, tetapi hanya sedikit - dengan Almansa finis hanya 0,059 detik lebih lambat.
Putaran yang membawa Adrian Fernandez ke puncak klasemen tetap cukup untuk menempati posisi ketiga, dengan Munoz keempat dan Bertelle melengkapi lima besar.
Sesi ini menandai langkah maju bagi Kelso dan tim MLav, yang juga menikmati posisi pertama dalam perjalanannya menuju posisi keenam, dalam sesi yang jauh lebih kompetitif bagi tim dan pembalap.
Hakim Danish menjadi yang terbaik di antara para rookie di posisi ketujuh, tepat di depan pemimpin klasemen Quiles, yang berada di posisi kedelapan, tepat setengah detik di belakang waktu tercepat.
Moto3 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|1m 41.252s
|2
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.059s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.295s
|4
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.335s
|5
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.339s
|6
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.363s
|7
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.471s
|8
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.500s
|9
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.518s
|10
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.539s
|11
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.635s
|12
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+0.641s
|13
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.671s
|14
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.724s
|15
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.759s
|16
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.768s
|17
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.797s
|18
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.085s
|19
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.276s
|20
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.277s
|21
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.340s
|22
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.503s
|23
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.678s
|24
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.940s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.236s
|26
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.237s