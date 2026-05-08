Moto3 Prancis 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Le Mans

Hasil latihan Jumat untuk Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran kelima musim 2026.

David Munoz, Moto3, 2026
Daniel Munoz kembali dari cedera dengan memuncaki timesheets sesi Practice Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans, memastikan salah satu tempat di babak Q2 untuk kualifikasi hari Sabtu.

Pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP menghadapi persaingan ketat untuk posisi teratas, bangkit kembali untuk melompati rekan satu timnya dan menyelesaikan hari itu dengan waktu terbaik, yaitu 1 menit 40,211 detik.

Almansa masih berusaha untuk finis pertama di sesi tersebut, berusaha begitu keras hingga mengalami kecelakaan di tikungan Garage Vert, tetapi telah melakukan cukup untuk finis kedua, hanya 0,014 detik lebih lambat dari Munoz.

Tiga besar KTM dilengkapi oleh Marco Morelli, seperti para pembalap terdepan lainnya, pembalap Aspar itu menghabiskan sebagian besar sesi sendirian atau dikejar, dalam perjalanannya menuju posisi ketiga.

Hakim Danish menjadi pembalap pendatang baru terbaik, berada di belakang para pembalap cepat, termasuk Almansa, untuk membawa motor MT Helmets-nya ke posisi keempat.

Pembalap Malaysia itu mendapat persaingan ketat dari Brian Uriarte, yang berada di posisi kelima untuk Red Bull KTM Ajo.

Adrian Fernandez menjadi yang tercepat keenam dan sekali lagi menjadi pembalap Honda terbaik untuk Leopard, tepat di depan Scott Ogden yang melakukan dorongan akhir untuk finis ketujuh untuk CIP Green Power.

Maximo menjadi yang terbaik di antara para pembalap yang terjatuh di sesi tersebut, pemenang balapan Jerez itu pulih ke posisi kedelapan dengan motor Gaviota Aspar kedua.

Veda Pratama memberikan penampilan pendatang baru yang solid lainnya dengan finis kesembilan bersama Honda Team Asia, sementara Valentin Perrone cukup untuk melengkapi 10 besar, untuk Red Bull KTM Tech3.

Moto3 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)1m 40.211s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.014s
3Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.085s
4Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.232s
5Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.387s
6Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.425s
7Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.535s
8Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.543s
9Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.568s
10Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.622s
11Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.623s
12Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+0.634s
13Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.791s
14Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.792s
15Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+0.813s
16Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.910s
17Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.923s
18Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.991s
19Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.992s
20Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.064s
21Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.111s
22Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.285s
23Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.365s
24Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.534s
25Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.578s
26Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.729s

Rekor Moto3 Le Mans:
Rekor lap balapan: Alvaro Carpe (2025) 1m 40.838s
Rekor lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1m 39.885s

Free Practice 1

Setelah beberapa kali pergantian posisi terdepan, sesi pertama di Prancis menyaksikan Carpe menjadi yang tercepat setelah satu putaran mengejar Munoz, tetapi hanya sedikit - dengan Almansa finis hanya 0,059 detik lebih lambat.

Putaran yang membawa Adrian Fernandez ke puncak klasemen tetap cukup untuk menempati posisi ketiga, dengan Munoz keempat dan Bertelle melengkapi lima besar.

Sesi ini menandai langkah maju bagi Kelso dan tim MLav, yang juga menikmati posisi pertama dalam perjalanannya menuju posisi keenam, dalam sesi yang jauh lebih kompetitif bagi tim dan pembalap.

Hakim Danish menjadi yang terbaik di antara para rookie di posisi ketujuh, tepat di depan pemimpin klasemen Quiles, yang berada di posisi kedelapan, tepat setengah detik di belakang waktu tercepat.

Moto3 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)1m 41.252s
2David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.059s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.295s
4David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.335s
5Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+0.339s
6Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.363s
7Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.471s
8Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.500s
9Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.518s
10Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.539s
11Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.635s
12Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.641s
13Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.671s
14Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+0.724s
15Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.759s
16Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.768s
17Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+0.797s
18Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.085s
19Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.276s
20Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+1.277s
21Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+1.340s
22Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.503s
23Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.678s
24Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+1.940s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.236s
26Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.237s

