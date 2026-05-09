Moto3 Prancis 2026: Fernandez Melaju Solo untuk Pole, Veda P6

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran lima musim 2026.

Adrian Fernandez,2026, Moto3, pole position, French GP
Adrian Fernandez melakukan lap solo yang luar biasa untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Pembalap Spanyol itu melakukan perubahan settingan dengan Leopard Honda-nya pada Jumat malam, dan itu membuahkan hasil.

Berbekal kepercayaan diri setelah memuncaki FP2, Fernandez berlari sendirian selama sesi Q2, dan mencatatkan laptime 1 menit 40,044 detik tanpa bantuan slipstream.

Pembalap Spanyol itu mengambil alih posisi teratas dari rekan senegaranya, Maximo Quiles.

Quiles, yang meraih kemenangan dari pole position di Jerez, juga memiliki rekor bagus di Le Mans. Pembalap Aspar itu meraih pole Grand Prix pertamanya hanya dalam akhir pekan balapan keduanya tahun 2025.

Kali ini, pembalap Spanyol itu akan berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,140 detik dengan KTM-nya.

Joel Kelso tampak kembali ke performa terbaiknya saat tiba di Prancis, mengamankan start tiga besar pertamanya bersama tim MLav. 

Pembalap Australia itu berada di belakang Marco Morelli, yang membawanya ke posisi ketiga untuk melengkapi barisan depan, sementara itu Morelli akan memulai di posisi keempat.

David Munoz menerobos lalu lintas di lintasan untuk meraih posisi kelima bagi tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP setelah finis tercepat pada hari Jumat.

Veda Pratama dua kali mencatatkan waktu tercepat dalam perjalanannya menuju posisi keenam untuk Honda Team Asia, menjadi rookie terbaik di Q2.

Pembalap Indonesia itu mengungguli rivalnya dalam pertarungan Rookie of The Year, Brian Uriarte, yang sedikit lebih lambat dari Red Bull KTM Ajo di posisi ketujuh.

Moto3 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)1m 40.044s
2Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.140s
3Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.160s
4Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.216s
5David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.236s
6Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.260s
7Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.297s
8Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.275s
9Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+0.483s
10Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.639s
11Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+0.712s
12Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.717s
13David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.831s
14Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.922s
15Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+0.969s
16Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+1.060s
17Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.101s
18Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.452s
Q1
19Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)1m 40.897s
20Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)1m 40.984s
21Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1m 41.137s
22Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)1m 41.307s
23Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)1m 41.350s
24Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)1m 41.401
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)1m 41.520s
26Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)1m 42.085s

Rekor resmi Moto3 Prancis:
Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1m 39.885s
Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1m 40.838s

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

