Moto3 Prancis 2026: Fernandez Melaju Solo untuk Pole, Veda P6
Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Prancis di Sirkuit Le Mans, putaran lima musim 2026.
Adrian Fernandez melakukan lap solo yang luar biasa untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.
Pembalap Spanyol itu melakukan perubahan settingan dengan Leopard Honda-nya pada Jumat malam, dan itu membuahkan hasil.
Berbekal kepercayaan diri setelah memuncaki FP2, Fernandez berlari sendirian selama sesi Q2, dan mencatatkan laptime 1 menit 40,044 detik tanpa bantuan slipstream.
Pembalap Spanyol itu mengambil alih posisi teratas dari rekan senegaranya, Maximo Quiles.
Quiles, yang meraih kemenangan dari pole position di Jerez, juga memiliki rekor bagus di Le Mans. Pembalap Aspar itu meraih pole Grand Prix pertamanya hanya dalam akhir pekan balapan keduanya tahun 2025.
Kali ini, pembalap Spanyol itu akan berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,140 detik dengan KTM-nya.
Joel Kelso tampak kembali ke performa terbaiknya saat tiba di Prancis, mengamankan start tiga besar pertamanya bersama tim MLav.
Pembalap Australia itu berada di belakang Marco Morelli, yang membawanya ke posisi ketiga untuk melengkapi barisan depan, sementara itu Morelli akan memulai di posisi keempat.
David Munoz menerobos lalu lintas di lintasan untuk meraih posisi kelima bagi tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP setelah finis tercepat pada hari Jumat.
Veda Pratama dua kali mencatatkan waktu tercepat dalam perjalanannya menuju posisi keenam untuk Honda Team Asia, menjadi rookie terbaik di Q2.
Pembalap Indonesia itu mengungguli rivalnya dalam pertarungan Rookie of The Year, Brian Uriarte, yang sedikit lebih lambat dari Red Bull KTM Ajo di posisi ketujuh.
Moto3 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|1m 40.044s
|2
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.140s
|3
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.160s
|4
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.216s
|5
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.236s
|6
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+0.260s
|7
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.297s
|8
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.275s
|9
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.483s
|10
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.639s
|11
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.712s
|12
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.717s
|13
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.831s
|14
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.922s
|15
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+0.969s
|16
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.060s
|17
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.101s
|18
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.452s
|Q1
|19
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 40.897s
|20
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|1m 40.984s
|21
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|1m 41.137s
|22
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 41.307s
|23
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|1m 41.350s
|24
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|1m 41.401
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 41.520s
|26
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 42.085s
Rekor resmi Moto3 Prancis:
Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1m 39.885s
Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1m 40.838s