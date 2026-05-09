Moto3 Prancis 2026: Fernandez Melaju Solo untuk Pole, Veda P6

Adrian Fernandez melakukan lap solo yang luar biasa untuk meraih pole position pada kualifikasi Moto3 Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans.

Pembalap Spanyol itu melakukan perubahan settingan dengan Leopard Honda-nya pada Jumat malam, dan itu membuahkan hasil.

Berbekal kepercayaan diri setelah memuncaki FP2, Fernandez berlari sendirian selama sesi Q2, dan mencatatkan laptime 1 menit 40,044 detik tanpa bantuan slipstream.

Pembalap Spanyol itu mengambil alih posisi teratas dari rekan senegaranya, Maximo Quiles.

Quiles, yang meraih kemenangan dari pole position di Jerez, juga memiliki rekor bagus di Le Mans. Pembalap Aspar itu meraih pole Grand Prix pertamanya hanya dalam akhir pekan balapan keduanya tahun 2025.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kali ini, pembalap Spanyol itu akan berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,140 detik dengan KTM-nya.

Joel Kelso tampak kembali ke performa terbaiknya saat tiba di Prancis, mengamankan start tiga besar pertamanya bersama tim MLav.

Pembalap Australia itu berada di belakang Marco Morelli, yang membawanya ke posisi ketiga untuk melengkapi barisan depan, sementara itu Morelli akan memulai di posisi keempat.

David Munoz menerobos lalu lintas di lintasan untuk meraih posisi kelima bagi tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP setelah finis tercepat pada hari Jumat.

Veda Pratama dua kali mencatatkan waktu tercepat dalam perjalanannya menuju posisi keenam untuk Honda Team Asia, menjadi rookie terbaik di Q2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap Indonesia itu mengungguli rivalnya dalam pertarungan Rookie of The Year, Brian Uriarte, yang sedikit lebih lambat dari Red Bull KTM Ajo di posisi ketujuh.

Moto3 Prancis 2026 - Le Mans - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) 1m 40.044s 2 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.140s 3 Joel Kelso AUS GRYD - MLav Racing (Honda) +0.160s 4 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.216s 5 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.236s 6 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) +0.260s 7 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.297s 8 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.275s 9 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.483s 10 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +0.639s 11 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +0.712s 12 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +0.717s 13 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.831s 14 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.922s 15 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) +0.969s 16 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.060s 17 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) +1.101s 18 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) +1.452s Q1 19 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 40.897s 20 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) 1m 40.984s 21 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) 1m 41.137s 22 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 41.307s 23 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m 41.350s 24 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) 1m 41.401 25 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 41.520s 26 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 42.085s

Rekor resmi Moto3 Prancis:

Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1m 39.885s

Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1m 40.838s