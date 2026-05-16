Moto3 Catalunya 2026: Perrone Pole, Veda Gagal Lolos ke Q2
Hasil kualifikasi Moto3 Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.
Valentin Perrone menunggu sampai saat terakhir untuk meraih pole position pertamanya musim ini pada kualifikasi Moto3 Catalunya 2026.
Sesi Q2 ditentukan oleh siapa yang akan terakhir melewati garis finis saat catatan waktu terus bergulir di menara pengukur waktu. Perrone berada di belakang rekan setimnya, Rico Salmela, saat keduanya tiba paling akhir di garis finis.
Dorongan tersebut cukup untuk membawa pembalap Argentina itu meraih pole position ketiga dalam kariernya setelah beberapa putaran tertinggal, dengan catatan waktu 1 menit 46,679 detik.
Berjibaku lebih awal untuk menemukan jalan lolos dari Q1, David Munoz juga memanfaatkan rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa. Awalnya, itu membuahkan pole sebelum Perrone merebutnya dengan selisih 0,005 detik.
Pembalap rookie Brian Uriarte memimpin timesheets di awal sesi sebelum memperbaiki catatan waktunya di akhir sesi saat ia dibantu oleh Alvaro Carpe untuk mencatat waktu terbaik ketiga, melengkapi barisan depan untuk Red Bull KTM Ajo.
Almansa, yang meraih pole position di putaran Catalan pada tahun 2025, berada di urutan keempat setelah lapnya bersama Munoz tidak menimbulkan masalah, hanya lebih cepat dari Marco Morelli di urutan kelima, yang terbaik dari para pembalap Aspar.
Jesus Rios tampil kompetitif dan berpeluang meraih pole position untuk tim Rivacold Snipers. Seperti halnya rookie lainnya, Rios tampak sangat nyaman di trek yang lebih familiar saat finis sebagai Honda terbaik di urutan keenam.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Max Quiles, terlambat mencatatkan lap, hampir melanggar batas trek dalam perjalanannya menuju urutan ketujuh dengan motor Gaviota Aspar kedua.
Joel Kelso membawa pulang motor Gryd MLav di posisi kedelapan, tepat di depan Adrian Fernandez, yang memimpin sesi FP2 pagi dan meraih pole position di putaran terakhir Le Mans.
Rookie Malaysia, Hakim Danish, yang mendominasi sesi Jumat, langsung lolos ke Q2 dengan waktu tercepat. Hal itu membuat pembalap MT Helmets tersebut menjadi sasaran empuk slipstream, yang membuat frustrasi saat ia berada di posisi ke-10.
Kecelakaan lain di pagi hari membuat Alvaro Carpe berada dalam posisi sulit, ia harus lolos dari Q1 setelah terjatuh pada sesi Practice Jumat sore. Saat tandemnya pada lap terakhir, Uriarte, berada di baris depan, Carpe hanya berada di posisi ke-14.
Namun, itu masih lebih baik dari pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama yang gagal lolos dari Q1 dan harus memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-21, menandai hasil kualifikasi terburuknya di musim rookie yang sangat impresif.
Rekor resmi Moto3 Catalan:
Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 45.905s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2024) 1m 46.748s
2026 Catalan Moto3 - Qualifying Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Time
|1
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|1m46.679s
|2
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.005s
|3
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.019s
|4
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.136s
|5
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.248s
|6
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.269s
|7
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.303s
|8
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.313s
|9
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.328s
|10
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.379s
|11
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.434s
|12
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+0.470s
|13
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.489s
|14
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.492s
|15
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.677s
|16
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.744s
|17
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.039s
|18
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.159s
Q1
|19
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|1m 47.608s
|20
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|1. 47.624s
|21
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 47.636s
|22
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|1m 47.814s
|23
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|1m 48.372s
|24
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|1m 48.525s
|25
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|1m 48.681s
|26
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|1m 48.703s