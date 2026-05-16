Moto3 Catalunya 2026: Perrone Pole, Veda Gagal Lolos ke Q2

Valentin Perrone menunggu sampai saat terakhir untuk meraih pole position pertamanya musim ini pada kualifikasi Moto3 Catalunya 2026.

Sesi Q2 ditentukan oleh siapa yang akan terakhir melewati garis finis saat catatan waktu terus bergulir di menara pengukur waktu. Perrone berada di belakang rekan setimnya, Rico Salmela, saat keduanya tiba paling akhir di garis finis.

Dorongan tersebut cukup untuk membawa pembalap Argentina itu meraih pole position ketiga dalam kariernya setelah beberapa putaran tertinggal, dengan catatan waktu 1 menit 46,679 detik.

Berjibaku lebih awal untuk menemukan jalan lolos dari Q1, David Munoz juga memanfaatkan rekan setimnya di Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa. Awalnya, itu membuahkan pole sebelum Perrone merebutnya dengan selisih 0,005 detik.

Pembalap rookie Brian Uriarte memimpin timesheets di awal sesi sebelum memperbaiki catatan waktunya di akhir sesi saat ia dibantu oleh Alvaro Carpe untuk mencatat waktu terbaik ketiga, melengkapi barisan depan untuk Red Bull KTM Ajo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Almansa, yang meraih pole position di putaran Catalan pada tahun 2025, berada di urutan keempat setelah lapnya bersama Munoz tidak menimbulkan masalah, hanya lebih cepat dari Marco Morelli di urutan kelima, yang terbaik dari para pembalap Aspar.

Jesus Rios tampil kompetitif dan berpeluang meraih pole position untuk tim Rivacold Snipers. Seperti halnya rookie lainnya, Rios tampak sangat nyaman di trek yang lebih familiar saat finis sebagai Honda terbaik di urutan keenam.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Max Quiles, terlambat mencatatkan lap, hampir melanggar batas trek dalam perjalanannya menuju urutan ketujuh dengan motor Gaviota Aspar kedua.

Joel Kelso membawa pulang motor Gryd MLav di posisi kedelapan, tepat di depan Adrian Fernandez, yang memimpin sesi FP2 pagi dan meraih pole position di putaran terakhir Le Mans.

Rookie Malaysia, Hakim Danish, yang mendominasi sesi Jumat, langsung lolos ke Q2 dengan waktu tercepat. Hal itu membuat pembalap MT Helmets tersebut menjadi sasaran empuk slipstream, yang membuat frustrasi saat ia berada di posisi ke-10.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kecelakaan lain di pagi hari membuat Alvaro Carpe berada dalam posisi sulit, ia harus lolos dari Q1 setelah terjatuh pada sesi Practice Jumat sore. Saat tandemnya pada lap terakhir, Uriarte, berada di baris depan, Carpe hanya berada di posisi ke-14.

Namun, itu masih lebih baik dari pembalap Honda Team Asia Veda Ega Pratama yang gagal lolos dari Q1 dan harus memulai balapan hari Minggu dari posisi ke-21, menandai hasil kualifikasi terburuknya di musim rookie yang sangat impresif.

Rekor resmi Moto3 Catalan:

Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 45.905s

Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2024) 1m 46.748s

2026 Catalan Moto3 - Qualifying Results Pos Rider Nat Team Time 1 Valentin Perrone ARG Red Bull KTM Tech3 (KTM) 1m46.679s 2 David Munoz SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.005s 3 Brian Uriarte SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.019s 4 David Almansa SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM) +0.136s 5 Marco Morelli ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.248s 6 Jesus Rios SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.269s 7 Maximo Quiles SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM) +0.303s 8 Joel Kelso AUS GRYD - MLav Racing (Honda) +0.313s 9 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.328s 10 Hakim Danish MAL AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +0.379s 11 Joel Esteban SPA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.434s 12 Casey O'Gorman IRL SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.470s 13 Matteo Bertelle ITA LEVEL UP - MTA (KTM) +0.489s 14 Alvaro Carpe SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.492s 15 Rico Salmela FIN Red Bull KTM Tech3 (KTM) +0.677s 16 Eddie O'Shea GBR GRYD - MLav Racing (Honda) +0.744s 17 Guido Pini ITA Leopard Racing (Honda) +1.039s 18 Ryusei Yamanaka JPN AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM) +1.159s Q1 19 Scott Ogden GBR CIP Green Power (KTM) 1m 47.608s 20 Adrian Cruces SPA CIP Green Power (KTM) 1. 47.624s 21 Veda Pratama INA Honda Team Asia (Honda) 1m 47.636s 22 Ruche Moodley RSA CODE Motorsports (KTM) 1m 47.814s 23 Nicola Carraro ITA Rivacold Snipers Team (Honda) 1m 48.372s 24 Zen Mitani JPN Honda Team Asia (Honda) 1m 48.525s 25 Leo Rammerstorfer AUT SIC58 Squadra Corse (Honda) 1m 48.681s 26 Cormac Buchanan NZL CODE Motorsports (KTM) 1m 48.703s

Article continues below ADVERTISEMENT