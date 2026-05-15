Moto3 Catalunya: Hasil Latihan Hari Jumat dari Barcelona

Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.

Hakim Danish, Moto3, 2026
Hakim Danish memimpin sesi Practice Jumat sore untuk Moto3 Catalunya 2026, putaran keenam musim 2026.

Setelah memimpin sesi FP1 beberapa jam sebelumnya, Danish yang membela Aeon Credit - MT Helmets MSI kembali menunjukkan kecepatan di fase akhir Practice, memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 46,943 detik yang dicatatnya pada lima menit terakhir.

Waktu yang dicatatkan pembalap Malaysia itu mengungguli pembalap pendatang baru lainnya, Brian Uriarte, yang hanya terpaut 0,099 detik dari Red Bull KTM Ajo.

Adrian Fernandez melengkapi tiga besar setelah menjadi pembalap pertama yang keluar dari pit lane, mencoba melaju sendirian dengan Leopard Honda.

David Almansa berada di urutan keempat setelah menempati posisi ke-15 pada FP1 untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sementara Valentin Perrone juga mengalami peningkatan, naik dari posisi ke-16 ke posisi kelima untuk Red Bull KTM Tech3, namun menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.

Demikian pula, Matteo Bertelle naik ke posisi keenam setelah memulai harinya di posisi ke-17 untuk Level-Up MTA.

Pemimpin klasemen kejuaraan, Maximo Quiles, berada di urutan ketujuh yang lebih baik untuk Aspar setelah sesi yang solid.

Ryusei Yamanaka sangat senang dengan kembalinya performanya, kembali masuk sepuluh besar di posisi kedelapan dengan motor MT Helmets kedua, melengkapi awal yang kuat bagi tim.

Marco Morelli dari Aspar dan pembalap rookie Snipers, Jesus Rios, melengkapi sepuluh besar.

Empat tiket langsung terakhir ke Q2 didapat oleh Eddie O'Shea di posisi ke-11, Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) di P12, serta Joel Esteban yang naik urutan menjadi P13 sebelum terjatuh, dan rekan satu tim O'Shea di MLAV, Joel Kelso.

Nasib kurang beruntung dialami rookie Indonesia, Veda Ega Pratama. Upaya yang dilakukannya di menit-menit akhir dalam rombongan tidak membuahkan hasil karena ia hanya berada di posisi ke-19, dan akan memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1.

Moto3 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sesi Practice

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1m 46.943s
2Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.099s
3Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.203s
4David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.419s
5Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.558s
6Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+0.656s
7Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.693s
8Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.725s
9Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.734s
10Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+0.746s
11Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+0.761s
12Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.794s
13Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+0.821s
14Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+0.903s
15David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.964s
16Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.005s
17Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.067s
18Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.174s
19Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+1.193s
20Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+1.196s
21Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.423s
22Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+1.541s
23Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+1.564s
24Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+1.955s
25Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+2.243s
26Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.592s

Rekor resmi Moto3 Catalunya:

Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 45.905s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2024) 1m 46.748s

Free Practice 1

Hari Jumat dimulai dengan Danish dan Fernandez saling bertukar posisi di puncak timesheets, yang akhirnya dipimpin oleh Danish lewat catatan waktu terbaiknya dengan menguntit Fernandez, yang berada di posisi kedua.

Carpe berada di posisi ketiga dengan catatan waktu yang hampir sama, diikuti oleh Adrian Cruces dan Salmela.

Quiles kembali tertinggal di FP1, berada di posisi ke-12 dan lebih dari satu setengah detik di belakang waktu tercepat.

Terjadi beberapa overtake dalam beberapa lap pertama di lintasan, termasuk kontak antara Esteban dan Leo Rammenstorfer.

Insiden itu terjadi tepat sebelum Mitani terjatuh pertama di FP1. Cormac Buchanan menjadi pembalap berikutnya yang terjatuh, diikuti oleh Bertelle, Rios, dan Scott Ogden yang juga terjatuh di akhir sesi.

Moto3 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)1m 47.478s
2Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.201s
3Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.230s
4Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+0.702s
5Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+0.853s
6Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.988s
7Joel KelsoAUSGRYD - MLav Racing (Honda)+1.024s
8Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda)+1.031s
9Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.032s
10Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+1.106s
11Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)+1.278s
12Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+1.608s
13Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)+1.615s
14David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.786s
15David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+1.855s
16Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.879s
17Matteo BertelleITALEVEL UP - MTA (KTM)+1.966s
18Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.972s
19Guido PiniITALeopard Racing (Honda)+2.094s
20Eddie O'SheaGBRGRYD - MLav Racing (Honda)+2.137s
21Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+2.194s
22Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)+2.297s
23Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+2.664s
24Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)+2.764s
25Cormac BuchananNZLCODE Motorsports (KTM)+2.887s
26Nicola CarraroITARivacold Snipers Team (Honda)+2.870s

