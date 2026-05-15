Moto3 Catalunya: Hasil Latihan Hari Jumat dari Barcelona
Hasil lengkap latihan Jumat untuk Moto3 Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya, putaran keenam musim 2026.
Hakim Danish memimpin sesi Practice Jumat sore untuk Moto3 Catalunya 2026, putaran keenam musim 2026.
Setelah memimpin sesi FP1 beberapa jam sebelumnya, Danish yang membela Aeon Credit - MT Helmets MSI kembali menunjukkan kecepatan di fase akhir Practice, memuncaki timesheets dengan laptime 1 menit 46,943 detik yang dicatatnya pada lima menit terakhir.
Waktu yang dicatatkan pembalap Malaysia itu mengungguli pembalap pendatang baru lainnya, Brian Uriarte, yang hanya terpaut 0,099 detik dari Red Bull KTM Ajo.
Adrian Fernandez melengkapi tiga besar setelah menjadi pembalap pertama yang keluar dari pit lane, mencoba melaju sendirian dengan Leopard Honda.
David Almansa berada di urutan keempat setelah menempati posisi ke-15 pada FP1 untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, sementara Valentin Perrone juga mengalami peningkatan, naik dari posisi ke-16 ke posisi kelima untuk Red Bull KTM Tech3, namun menjadi pembalap pertama yang terpaut lebih dari setengah detik dari waktu tercepat.
Demikian pula, Matteo Bertelle naik ke posisi keenam setelah memulai harinya di posisi ke-17 untuk Level-Up MTA.
Pemimpin klasemen kejuaraan, Maximo Quiles, berada di urutan ketujuh yang lebih baik untuk Aspar setelah sesi yang solid.
Ryusei Yamanaka sangat senang dengan kembalinya performanya, kembali masuk sepuluh besar di posisi kedelapan dengan motor MT Helmets kedua, melengkapi awal yang kuat bagi tim.
Marco Morelli dari Aspar dan pembalap rookie Snipers, Jesus Rios, melengkapi sepuluh besar.
Empat tiket langsung terakhir ke Q2 didapat oleh Eddie O'Shea di posisi ke-11, Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) di P12, serta Joel Esteban yang naik urutan menjadi P13 sebelum terjatuh, dan rekan satu tim O'Shea di MLAV, Joel Kelso.
Nasib kurang beruntung dialami rookie Indonesia, Veda Ega Pratama. Upaya yang dilakukannya di menit-menit akhir dalam rombongan tidak membuahkan hasil karena ia hanya berada di posisi ke-19, dan akan memulai kualifikasi hari Sabtu dari Q1.
Moto3 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Sesi Practice
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|1m 46.943s
|2
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.099s
|3
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.203s
|4
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.419s
|5
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.558s
|6
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.656s
|7
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.693s
|8
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+0.725s
|9
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.734s
|10
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+0.746s
|11
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.761s
|12
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.794s
|13
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+0.821s
|14
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+0.903s
|15
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+0.964s
|16
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.005s
|17
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.067s
|18
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.174s
|19
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.193s
|20
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+1.196s
|21
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+1.423s
|22
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+1.541s
|23
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+1.564s
|24
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.955s
|25
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.243s
|26
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.592s
Rekor resmi Moto3 Catalunya:
Lap tercepat: David Alonso (2024) 1m 45.905s
Lap balapan tercepat: Jose Antonio Rueda (2024) 1m 46.748s
Free Practice 1
Hari Jumat dimulai dengan Danish dan Fernandez saling bertukar posisi di puncak timesheets, yang akhirnya dipimpin oleh Danish lewat catatan waktu terbaiknya dengan menguntit Fernandez, yang berada di posisi kedua.
Carpe berada di posisi ketiga dengan catatan waktu yang hampir sama, diikuti oleh Adrian Cruces dan Salmela.
Quiles kembali tertinggal di FP1, berada di posisi ke-12 dan lebih dari satu setengah detik di belakang waktu tercepat.
Terjadi beberapa overtake dalam beberapa lap pertama di lintasan, termasuk kontak antara Esteban dan Leo Rammenstorfer.
Insiden itu terjadi tepat sebelum Mitani terjatuh pertama di FP1. Cormac Buchanan menjadi pembalap berikutnya yang terjatuh, diikuti oleh Bertelle, Rios, dan Scott Ogden yang juga terjatuh di akhir sesi.
Moto3 Catalunya 2026 - Barcelona - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Hakim Danish
|MAL
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|1m 47.478s
|2
|Adrian Fernandez
|SPA
|Leopard Racing (Honda)
|+0.201s
|3
|Alvaro Carpe
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+0.230s
|4
|Rico Salmela
|FIN
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+0.702s
|5
|Adrian Cruces
|SPA
|CIP Green Power (KTM)
|+0.853s
|6
|Marco Morelli
|ARG
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+0.988s
|7
|Joel Kelso
|AUS
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+1.024s
|8
|Jesus Rios
|SPA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+1.031s
|9
|Ryusei Yamanaka
|JPN
|AEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)
|+1.032s
|10
|Brian Uriarte
|SPA
|Red Bull KTM Ajo (KTM)
|+1.106s
|11
|Casey O'Gorman
|IRL
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+1.278s
|12
|Maximo Quiles
|SPA
|CFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)
|+1.608s
|13
|Ruche Moodley
|RSA
|CODE Motorsports (KTM)
|+1.615s
|14
|David Munoz
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.786s
|15
|David Almansa
|SPA
|Liqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)
|+1.855s
|16
|Valentin Perrone
|ARG
|Red Bull KTM Tech3 (KTM)
|+1.879s
|17
|Matteo Bertelle
|ITA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.966s
|18
|Joel Esteban
|SPA
|LEVEL UP - MTA (KTM)
|+1.972s
|19
|Guido Pini
|ITA
|Leopard Racing (Honda)
|+2.094s
|20
|Eddie O'Shea
|GBR
|GRYD - MLav Racing (Honda)
|+2.137s
|21
|Scott Ogden
|GBR
|CIP Green Power (KTM)
|+2.194s
|22
|Leo Rammerstorfer
|AUT
|SIC58 Squadra Corse (Honda)
|+2.297s
|23
|Veda Pratama
|INA
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.664s
|24
|Zen Mitani
|JPN
|Honda Team Asia (Honda)
|+2.764s
|25
|Cormac Buchanan
|NZL
|CODE Motorsports (KTM)
|+2.887s
|26
|Nicola Carraro
|ITA
|Rivacold Snipers Team (Honda)
|+2.870s