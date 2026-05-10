Moto3 Prancis 2026: Quiles Dominan, Veda Finis Keempat

Karena cuaca buruk, jarak balapan Moto3 Prancis dipangkas menjadi hanya 13 lap. Itu adalah balapan yang kacau dan penuh insiden, tetapi ada satu nama yang mendominasi sejak awal: Maximo Quiles.

Hujan berhenti tepat sebelum balapan dijadwalkan dimulai, tetapi Moto3 masih disambut dengan lintasan basah.

Kehati-hatian langsung hilang ketika pemimpin klasemen Kejuaraan, Quiles, yang berada di posisi kedua di grid, berhasil melakukan holeshot untuk memimpin di tikungan pertama, sementara yang lain harus berjuang keras untuk mengejar di belakangnya.

Pembalap Gaviota Aspar KTM itu tak tersentuh, tampak sama nyamannya di trek basah maupun kering, memenangkan balapan dengan selisih waktu 1,888 detik, dan sempat unggul dua detik lebih di pertengahan balapan.

Adrian Fernandez mengamankan pole position pada hari Sabtu dan juga dalam suasana gembira, dengan aksi wheelie-nya sendiri di garis finis di posisi kedua. Pembalap Leopard itu juga melihat balapannya dimulai dengan lambat, membuat Honda-nya turun ke posisi keempat.

Tapi ia segera berjuang kembali untuk menjadi pembalap yang mengejar, mengamankan posisi kedua berturut-turut.

Matteo Bertelle yang emosional membuat kemajuan besar di awal balapan untuk berada di posisi ketiga saat bendera finis dikibarkan, mengakui di parc ferme bahwa ia menangis di lap terakhir.

Pembalap Level Up - MTA itu berada di urutan kesembilan di grid dengan KTM-nya, tetapi melaju ke depan saat yang lain kesulitan, bertahan dari penalti long lap yang menghilangkan keunggulannya atas yang lain.

Bertelle, yang melewatkan sebagian besar musim 2025 setelah awal yang menjanjikan karena cedera, tak membuang waktu lama untuk mengembalikan keunggulannya dan finis di urutan ketiga dengan jelas dan sangat emosional.

Veda Pratama unggul dalam kondisi basah, rookie Indonesia itu berkendara dengan berani dalam kondisi sulit untuk finis keempat bagi Honda Team Asia, menjauh dari rombongan saat ia mencoba untuk tetap bersama Bertelle.

Joel Esteban berhasil mempertahankan posisi kelima di garis finis, melengkapi hari yang kuat bagi tim Level Up, dengan penampilan yang solid dari posisi ke-20 di grid.

Guido Pini berhasil mengatasi insiden jatuh yang dialaminya di awal akhir pekan dan finis keenam di garis finis dengan motor Leopard kedua.

Adrian Cruces adalah pembalap lain yang membuat kemajuan besar, setelah lolos kualifikasi di posisi ke-17 untuk CIP Green Power. Pembalap Spanyol itu juga mendapat penalti long lap karena memotong jalur di tikungan sepuluh, dan finis ketujuh.

David Almansa finis di posisi kedelapan untuk Liqui Moly Dynavolt Intact GP, di depan Eddie O’Shea yang frustrasi karena mengira ia bisa lebih baik, namun berhasil menyelamatkan diri sebelum finis di posisi kesembilan, hasil terbaik di kelasnya untuk pembalap MLav tersebut.

Pembalap rookie Hakim Danish melengkapi 10 besar untuk tim MT Helmets.

Valentin Perrone menjadi yang terbaik di antara para pembalap yang kembali ke lintasan setelah terjatuh, di posisi ke-11 untuk Red Bull KTM Tech3, berpegangan pada motornya untuk langsung kembali ke lintasan sebelum petugas lintasan tiba.

Pembalap MT Helmets Ryusei Yamanaka finis di posisi ke-12, unggul dari pembalap lain yang terjatuh dan kembali ke lintasan, Marco Morelli, yang berada di posisi kedua saat terjatuh, dan kembali meraih poin di posisi ke-13.

Poin yang tersisa diberikan kepada Leo Rammerstorfer di posisi ke-14 untuk SIC58 Squadra Corse dan Brian Uriarte di posisi ke-15, yang pertama terjatuh dan mengalami kecelakaan ganda untuk Red Bull KTM Ajo.

Momentum Quiles membuatnya kini memiliki awal musim Moto3 terbaik sepanjang masa, mengumpulkan 115 poin setelah lima putaran, melampaui rekor terbaik sebelumnya yang dipegang Maverick Vinales pada tahap musim yang sama, dengan Vinales memiliki 106 poin pada titik yang sama di tahun 2013.

Fernandez naik ke posisi kedua klasemen umum dengan 69 poin, tertinggal 46 poin.

Carpe turun ke posisi ketiga setelah gagal menambah poinnya yang sudah mencapai 53 poin, dengan Perrone kini hanya terpaut satu poin di posisi keempat.

Pembalap rookie Pratama melengkapi lima besar, dengan 50 poin setelah awal musim yang kuat, pesaing terdekatnya Uriarte dengan 29 poin.



Rekor resmi Moto3 Prancis:

Lap tercepat: Joel Kelso (2025) 1m 39.885s

Lap balapan tercepat: Alvaro Carpe (2025) 1m 40.838s

