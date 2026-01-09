EKSKLUSIF: Sosok Terabaikan di Balik Terobosan Bezzecchi di Aprilia

Salah satu faktor yang diabaikan dari musim terobosan Marco Bezzecchi yang gemilang bersama Aprilia mungkin adalah "hubungan super" yang ia bangun dengan pembalap tes Lorenzo Savadori.

Sorotan, dan tanggung jawab untuk mengembangkan RS-GP, sepenuhnya jatuh pada Bezzecchi saat rekan setimnya dan juara dunia bertahan Jorge Martin mengalami beberapa cedera selama uji coba pramusim.

Bezzecchi belum pernah mengendarai motor pabrikan selama musim MotoGP sebelumnya di VR46 Ducati, apalagi memimpin pengembangan seluruh proyek.

Pengalaman minimnya dalam peran pabrikan diperparah oleh pergantian Direktur Teknis di Aprilia, di mana Fabiano Sterlacchini direkrut untuk menggantikan Romano Albesiano yang pindah ke HRC.

Meskipun demikian, Bezzecchi secara metodis meningkatkan RS-GP dalam kemitraan tidak hanya dengan Sterlacchini tetapi juga sosok pengganti Martin, Savadori.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Lorenzo Savadori, Marco Bezzecchi

“Hubungan yang sangat baik dengan Sava”

“Marco memikul banyak tanggung jawab [setelah cedera Martin], tetapi dia membangun hubungan yang sangat baik dengan Sava,” kata CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, kepada Crash.net.

Dengan Savadori turun balapan alih-alih fokus melakukan uji coba, Aprilia mengandalkan komunikasi yang erat antar pembalapnya di akhir pekan balapan.

“Kami harus membatalkan banyak uji coba karena Sava sibuk balapan. Jadi kami menggunakan Sava untuk mencoba mengembangkan motor di balapan, mengikuti perasaannya sendiri, tetapi juga dari apa yang dipikirkan Marco tentang motor tersebut.

“Mereka banyak berbicara satu sama lain untuk memahami apa yang mereka butuhkan. ‘Oke, mari kita tenangkan motornya. Motornya perlu lebih stabil’. Hal-hal seperti itu. Kemudian, bersama-sama, kami mengambil arah.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Arah tersebut pada akhirnya memungkinkan Bezzecchi untuk memberikan musim MotoGP terbaik bagi seorang pembalap Aprilia, dengan tiga kemenangan grand prix, tiga kemenangan Sprint, dan peringkat ketiga di kejuaraan dunia.

Rivola mengakui bahwa ia terkejut bukan karena kecepatan Bezzecchi, tetapi karena kepemimpinannya.

“Saya mengharapkan Marco sangat, sangat cepat. Tetapi saya tidak tahu aspek kepemimpinannya, juga dari sudut pandang teknis. Itu membuat kami terkesan sejak tes pertama.”

Marco Bezzecchi celebrates a Sprint victory

Bezzecchi tahu dia bisa "mengejutkan dunia"

Rivola menyebut pendekatan Bezzecchi "cukup analitis", yang membantu program pengembangan Sterlacchini, tetapi ia juga memuji unsur 'manusiawi' dari pembalap Italia tersebut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Marco meluangkan waktu bersama tim. Jika itu balapan di luar kota, dia ikut pergi dan pulang dari hotel bersama kami. Di sini [Valencia], dia tetap di garasi sampai kami semua makan malam bersama pukul 8 malam.

“Jadi kami menemukan seseorang yang sangat percaya pada proyek ini. Dan saya pikir ini yang membuat perbedaan.”

Meskipun kesuksesan tidak datang secara instan, ada tanda-tanda apa yang akan terjadi dari uji coba pramusim.

“Saya akan mengatakan bahwa uji coba di Thailand, bagi saya, adalah saat saya berpikir, ‘orang ini akan berjuang untuk podium dalam waktu yang sangat, sangat singkat’,” kata Rivola, merujuk pada simulasi balapan Bezzecchi yang mengesankan pada hari terakhir.

“Saya pikir dalam benaknya juga, dia melihat dirinya cukup cepat sejak awal dan bahwa dia bisa mengejutkan dunia.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marco Bezzecchi wins the 2025 British MotoGP

“Sesuatu yang luar biasa”

Yang terpenting, Bezzecchi tetap sabar sementara semuanya berjalan sesuai rencana.

“Saat Anda mengganti motor, Anda membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi. Tetapi dia cukup cerdas dalam tidak memaksakan motornya. Dan memahami apa yang dibutuhkan motor kami untuk melaju cepat,” kata Rivola.

“Jadi, dia tahu bahwa kami harus meningkatkan motor, tetapi juga bahwa dia harus mengubah gaya berkendaranya untuk mendapatkan hasil terbaik dari Aprilia. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa.”

Semuanya berjalan spektakuler di Silverstone, di mana Bezzecchi memanfaatkan kegagalan teknis Fabio Quartararo untuk meraih kemenangan pertamanya bersama Aprilia - dan podium - dari posisi kesepuluh di grid.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hingga saat itu, akhir pekan MotoGP Inggris didominasi oleh berita mengejutkan bahwa Martin ingin mengakhiri kontraknya dengan Aprilia lebih awal.

“Silverstone adalah waktu yang tepat, juga, dengan, katakanlah, kekacauan seputar cerita dengan Jorge,” kata Rivola.

“Kami juga beruntung, karena kami tidak boleh melupakan bahwa Fabio sedang memimpin.

“Tapi setelah kemenangan itu, saya rasa musim ini berubah. Marco menyadari bahwa dia bisa melakukannya dan kami menyadari bahwa kami juga bisa melakukannya.

“Mungkin meraih podium pertama dengan kemenangan agak terlalu berlebihan untuk diharapkan. Tapi tidak apa-apa!”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Martin kemudian membatalkan rencana untuk meninggalkan Aprilia, yang berarti pembalap Spanyol itu akan tetap bersama Bezzecchi untuk tahun 2026.