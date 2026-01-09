Di Giannantonio Tidak Bisa Sekadar Meniru Setup Marc Marquez

Ada sebuah pertanyaan familiar di MotoGP: Ketika satu pembalap menang, kenapa pembalap yang memiliki motor serupa tidak langsung meniru set-upnya?

Sepanjang musim 2025, pertanyaan itu ditujukan ke Francesco Bagnaia and Fabio di Giannantonio yang tidak mampu menemukan konsistensi dengan Ducati GP25 yang mendominasi kejuaraan di tangan Marc Marquez.

Di Giannantonio menjelaskan bahwa meskipun ide tersebut terdengar logis, hal itu tidak mencerminkan kenyataan.

“Masalahnya adalah setiap pembalap bekerja, mencari, dan berkendara dengan cara yang berbeda,” jelas pembalap VR46, yang musim pertamanya dengan motor pabrikan menghasilkan sembilan podium dan posisi enam klasemen pembalap, tetapi tanpa kemenangan.

“Percayalah, saya mempelajari pembalap lain dan mencoba meningkatkan kemampuan di mana pembalap lain lebih baik dari saya. Tetapi saya tidak akan pernah bisa mencapai cara kerja atau berkendara mereka yang persis sama.

“Anda bisa meniru pengaturannya, tetapi kemudian ceritanya akan sangat berbeda jika berkendara dengan pengaturan tersebut.”

Di Giannantonio blak-blakan tentang apa yang akan terjadi jika dia mencoba meniru Marquez persis.

“Jika saya meniru setup Marc, saya akan berada di posisi terakhir, 100%,” katanya. “Ini tentang apa yang Anda minta dari motor, apa yang Anda minta dari tim, apa yang Anda butuhkan untuk merasa nyaman, untuk mendorong dan mempercayai motor, untuk melaju cepat.”

Marc Marquez, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli

Alih-alih solusi cepat, Diggia menggambarkan peningkatan performa sebagai proses yang melibatkan banyak aspek.

“Ini tidak mudah. ​​Ini bukan tentang, ‘Ah, Pecco seharusnya bisa berkendara lebih baik atau tidak perlu mengubah apa pun’. Tidak selalu seperti itu.”

Diggia juga membela Bagnaia, yang kesulitan setelah hanya meraih dua kemenangan Grand Prix saat turun ke posisi lima klasemen akhir MotoGP 2025.

“Saya ingin sedikit membela pembalap, Pecco… terkadang ini bukan tentang dia. Mungkin mereka hanya mencari hal yang salah. Itu saja.

“Ini berbeda. Tapi Pecco, yang pasti, tidak kehilangan kemampuan untuk balapan.”

Akhir musim yang buruk bagi Bagnaia diwarnai oleh akhir pekan yang sempurna di Motegi dan kemenangan sprint di Sepang, yang membuat mantan juara dunia dua kali itu berada di posisi kelima dalam klasemen akhir MotoGP.

