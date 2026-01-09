Miller Ingin Comeback di Suzuka 8 Hours, Jadwal Jadi Halangan

Setelah finis sebagai runner-up bersama tim pabrikan Yamaha tahun lalu, Jack Miller mengaku ingin kembali ke Suzuka 8 Hours pada tahun 2026, tetapi ia sadar jadwalnya akan "sangat mepet".

Berbeda dari musim lalu, ketika Suzuka berlangsung selama jeda musim panas MotoGP, acara tahun 2026 dijadwalkan pada tanggal 3–5 Juli.

Itu berarti akan berlangsung pada akhir pekan sebelum Sachsenring, dengan jeda MotoGP baru dimulai setelah Jerman.

“Kita lihat saja, saya ingin melakukannya, tapi waktunya akan mepet,” kata Miller kepada Crash.net.

“Itu terjadi di akhir pekan libur antara Assen dan Sachsenring, dan butuh sedikit waktu untuk pulih.

“Saya tidak mengatakan saya tidak bisa melakukannya, tetapi apakah mereka menginginkan saya melakukannya atau tidak adalah hal lain!

“Saya akan bertanya - semakin banyak balapan untuk saya semakin baik, tetapi kita lihat saja nanti.”

Tahun lalu, Miller berpasangan dengan Andrea Locatelli dan Katsuyuki Nakasuga, finis kedua di belakang Johann Zarco dan Takumi Takahashi dari Honda.

Zarco, yang membalap untuk LCR Honda, menghadapi masalah penjadwalan yang sama seperti Miller jika ia mencoba memenangkan gelar Suzuka ketiga berturut-turut pada tahun 2026.

Meskipun Miller adalah satu-satunya perwakilan Yamaha di MotoGP pada ajang 8 Hours musim lalu, mantan juara dunia Fabio Quartararo menegaskan bahwa ia akan "suatu hari nanti" mengikuti balapan ketahanan ikonik tersebut.

“Suzuka bagi saya adalah balapan legendaris,” kata Quartararo. “Dan Suzuka adalah trek yang merupakan salah satu impian saya untuk dikendarai.

“Saya rasa saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi saya untuk pergi, tetapi pasti suatu hari nanti saya akan mengikuti 8 Hours.”